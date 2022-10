తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే లక్ష్యమా, 1540 TSPSC AEE పోస్టుల దరఖాస్తుకు అక్టోబర్ 14 చివరితేదీ, త్వరపడండి..

తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా, అయితే బీటెక్ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు ఇది గుడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం టీఎస్‌పీఎస్సీ ద్వారా 1540 అసిస్టెంట్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఇంజనీర్‌(ఏఈఈ) ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. మీరు కూడా ప్రభుత్వం ఉద్యోగం చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రిపేర్ అవుతున్నారా, అయితే అర్హత, ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు అక్టోబర్ 14వ తేదీలోగా ఆన్‌లైన్‌ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది. వివిధ ఇంజినీరింగ్ సర్వీసుల్లో అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ పోస్టుల కోసం మొత్తం 1540 ఖాళీలను ప్రకటించారు. ఆసక్తి , అర్హత గల అభ్యర్థులు ఈ పోస్ట్‌ల కోసం ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

అర్హతలు

నోటిఫికేషన్‌లో పేర్కొన్న విధంగ సివిల్ ఇంజనీరింగ్‌లో బ్యాచిలర్ / గ్రాడ్యుయేషన్ (బిఇ / బి. టెక్) ఇంజనీరింగ్ (సివిల్) / బిఇ, డిగ్రీ (మెకానికల్)తో సహా అవసరమైన విద్యార్హత ఉన్న అభ్యర్థులు ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

వయసు: 18-44 ఏళ్ల వరకూ రిజర్వేషన్ ఆధారంగా గరిష్ట వయోపరిమితిలో సడలింపు



ముఖ్యమైన తేదీలు:

దరఖాస్తు సమర్పణకు చివరి తేదీ: 15 అక్టోబర్ 2022

ఖాళీల వివరాలు:

PR & RD విభాగంలో AEE (సివిల్) -302

PR&RD విభాగం- AEE (సివిల్)- 211.

MA&UD-PH-. AEE (సివిల్)- 147

AEE (సివిల్) TW Dept-15.

I & CAD డిపార్ట్‌మెంట్-704

I & CAD (GWD)-లో AEE (మెకానికల్). 03

TR , B . AEE (సివిల్) లో -145

AEE (ఎలక్ట్రికల్)) TR , B-13

విద్యార్హతలు:

>> PR & RD విభాగంలో AEE (సివిల్) - సివిల్ ఇంజనీరింగ్‌లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ.

>> PR & RD డిపార్ట్‌మెంట్‌లో AEE (సివిల్) – సెంట్రల్ యాక్ట్ లేదా స్టేట్ యాక్ట్ లేదా భారతదేశంలోని ఒక సంస్థ క్రింద స్థాపించబడిన లేదా విలీనం చేయబడిన విశ్వవిద్యాలయం నుండి సివిల్ ఇంజనీరింగ్‌లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీని కలిగి ఉండాలి.

>> యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ / ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ లేదా AMIE ద్వారా గుర్తించబడింది.

>> MA , UD-Phలో AEE (సివిల్) - భారతదేశంలో కేంద్ర చట్టం, రాష్ట్ర చట్టం లేదా సంస్థ ద్వారా స్థాపించబడిన లేదా విలీనం చేయబడిన విశ్వవిద్యాలయం నుండి సివిల్ ఇంజనీరింగ్‌లో గ్రాడ్యుయేట్ అయి ఉండాలి.

>> AICTE ద్వారా గుర్తింపు పొందింది. OR 2) AMIE (సివిల్) పరీక్షలో సెక్షన్ A , Bలో ఉత్తీర్ణత.

>> రెండు విభాగాలలో AEE (సివిల్) - భారతదేశంలోని ఏదైనా విశ్వవిద్యాలయం నుండి ఇంజనీరింగ్ (సివిల్)లో గ్రాడ్యుయేట్ (BE/B.Tech) అయి ఉండాలి.

>> I & CAD విభాగంలో AEE- (i) సివిల్ :- సివిల్ ఇంజనీరింగ్‌లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ

(ii) మెకానికల్:- మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్‌లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ

(iii) ఎలక్ట్రికల్:- ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ (OR) ఎలక్ట్రికల్ , ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్‌లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ

(iv) వ్యవసాయం:- అగ్రికల్చరల్ ఇంజినీరింగ్‌లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ

>> I & CAD (GWD)లో AEE (మెకానికల్) - BE, డిగ్రీ (మెకానికల్) కలిగి ఉండాలి.

>> యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమీషన్ ద్వారా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా ఇన్స్టిట్యూషన్ లేదా తత్సమాన అర్హత

>> టిఆర్ , బి. AEE (సివిల్) - భారతదేశంలోని విశ్వవిద్యాలయం నుండి సివిల్ ఇంజనీరింగ్‌లో గ్రాడ్యుయేట్ అయి ఉండాలి

>> TR & Bలో AEE (ఎలక్ట్రికల్) భారతదేశంలోని విశ్వవిద్యాలయం నుండి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్‌లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీని కలిగి ఉండాలి.

పోస్టుల విద్యార్హత వివరాల కోసం నోటిఫికేషన్ లింక్‌ని చూడండి.

ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి:

ఆసక్తి , అర్హత గల అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో 22 సెప్టెంబర్ నుండి 15 అక్టోబర్ 2022 వరకు అందించిన సులభమైన దశలను అనుసరించి ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తును సమర్పించవచ్చు. దరఖాస్తు చేయడానికి ముందు, దరఖాస్తుదారు వెబ్‌సైట్ (www.tspsc.gov.in)ని సందర్శించి, TSPSC IDని పొందడానికి ముందుగా నమోదు చేసుకోకుంటే OTR దరఖాస్తును పూరించాలి.