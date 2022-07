NABARD Recruitment 2022: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కావాలా, అయితే నాబార్డులో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ల భర్తీకి ఆహ్వానం

నేషనల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్‌మెంట్ (NABARD) రూరల్ డెవలప్‌మెంట్ బ్యాంకింగ్ సర్వీస్ (RDBS) (రాజభాష సర్వీస్), (ప్రోటోకాల్ అండ్ సెక్యూరిటీ సర్వీస్)లో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. ఇందుకు సంబంధించి అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరింది. చాలా కాలంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం అన్వేషణలో ఉన్న అభ్యర్థులు ఈ రిక్రూట్‌మెంట్ పరీక్షకు హాజరుకావచ్చు. దరఖాస్తు చేయడానికి, అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ nabard వెబ్ సైట్ ని సందర్శించడం ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

NABARD Grade A Recruitment 2022 కోసం ముఖ్యమైన తేదీలు

దరఖాస్తుల కోసం ప్రారంభమైన తేదీ - 18 జూలై 2022

దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఇదే చివరి తేదీ - 7 ఆగస్టు 2022

NABARD Grade A Recruitment 2022 కోసం ఖాళీ వివరాలు

అసిస్టెంట్ మేనేజర్ గ్రేడ్ A (Rural Development Banking Service) - 161 పోస్టులు

అసిస్టెంట్ మేనేజర్ గ్రేడ్ A (Rajabhasha Service) - 7

అసిస్టెంట్ మేనేజర్ గ్రేడ్ A (Protocol and Security Service) - 3 పోస్టులు

NABARD Grade A Recruitment 2022 కోసం పే స్కేల్

గ్రేడ్ A (రాజభాషా సేవ) పోస్ట్‌లో ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు 28,150 ఇవ్వబడుతుంది.

అసిస్టెంట్ మేనేజర్ గ్రేడ్ A (ప్రోటోకాల్ మరియు సెక్యూరిటీ సర్వీస్) పోస్టుకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు 28,150 ఇవ్వబడుతుంది.

NABARD Grade A Recruitment 2022 ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి

దరఖాస్తు చేయడానికి, అభ్యర్థులు ముందుగా అధికారిక వెబ్‌సైట్ nabard.org ని సందర్శించాలి.

ఇక్కడ మీరు గ్రేడ్ A రిక్రూట్‌మెంట్ కోసం ఇచ్చిన లింక్‌పై క్లిక్ చేయాలి.

దీని తర్వాత, దరఖాస్తు ఫారమ్‌లో అడిగిన సమాచారాన్ని పూరించి సమర్పించాలి.

ఇప్పుడు దరఖాస్తు ఫారమ్ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.

ఆన్ లైన్ లో ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి

>> నాబార్డ్ బ్యాంక్ విడుదల చేసిన ఈ ఖాళీకి దరఖాస్తు చేయడానికి, ముందుగా అధికారిక వెబ్‌సైట్ nabard.orgకి వెళ్లండి.

>> వెబ్‌సైట్ హోమ్ పేజీలో, CAREER NOTICES లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.

>> దీని తర్వాత గ్రేడ్ 'A' (P & SS)లో Recruitment To The Post Of Assistant Manager In Grade ‘A’ లింక్‌కి వెళ్లండి.

>> ఇప్పుడు ఇక్కడ Apply Here ఎంపికపై క్లిక్ చేయండి.

>> ఆ తర్వాత అడిగిన వివరాలను పూరించడం ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి.

>> ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత మీరు దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను పూరించవచ్చు.

>> దరఖాస్తును పూర్తి చేసిన తర్వాత, దరఖాస్తు ఫారమ్ యొక్క ప్రింట్ తీసుకోండి.