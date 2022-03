Indian Coast Guard Recruitment 2022: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నారా...అప్లై చేసుకోండి ఇలా...

Indian Coast Guard Recruitment 2022: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న యువతకు మంచి అవకాశం. ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్‌లో చేరడం ద్వారా తమ కెరీర్‌ను నిర్మించుకునే అవకాశం కల్పిస్తోంది. కోస్ట్ గార్డ్ వివిధ ఖాళీల పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది.

ఇంజన్ డ్రైవర్, సారంగ్ లస్కర్ తదితర పోస్టులపై రిక్రూట్‌మెంట్ జరుగుతుంది. అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ indiancoastguard.gov.in నుండి దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయడం ద్వారా దీని కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ప్రకటన వెలువడిన తేదీ నుండి 30 రోజులలోపు ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ రిక్రూట్‌మెంట్ 2022 (Indian Coast Guard Recruitment 2022) : ముఖ్యమైన తేదీలు

ఆఫ్‌లైన్ దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ - employment news ప్రకటన ప్రచురణ తేదీ నుండి 30 రోజులలోపు

ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ రిక్రూట్‌మెంట్ 2022 (Indian Coast Guard Recruitment 2022 ) : ఖాళీల వివరాలు

ఈ రిక్రూట్‌మెంట్ డ్రైవ్ ద్వారా మొత్తం 16 పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు.

ఇంజిన్ డ్రైవర్: 7 పోస్టులు (అన్ రిజర్వుడ్-4, SC-1, OBC-2)

సారంగ్ లస్కర్: 7 పోస్టులు (అన్ రిజర్వ్‌డ్-5, SC-1, OBC-2)

లస్కర్ ఫస్ట్ క్లాస్: 2 పోస్టులు (అన్ రిజర్వ్డ్-2)

ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ రిక్రూట్‌మెంట్ 2022 (Indian Coast Guard Recruitment 2022) : ఎవరు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు?

ఇంజిన్ డ్రైవర్ పోస్ట్ కోసం దరఖాస్తు చేయడానికి, గుర్తింపు పొందిన బోర్డు నుండి కనీసం 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణత కలిగి ఉండాలి. మరోవైపు, సారంగ్ లస్కర్‌కు 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణతతో సారంగ్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి. వయోపరిమితి గురించి మాట్లాడుతూ, కనీస వయోపరిమితి 18 సంవత్సరాలు మరియు గరిష్ట వయోపరిమితి 27 సంవత్సరాలు. రిజర్వ్‌డ్ కేటగిరీ అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం గరిష్ట వయోపరిమితిలో సడలింపు ఇవ్వబడుతుంది.

ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ రిక్రూట్‌మెంట్ 2022 (Indian Coast Guard Recruitment 2022) : ఆఫ్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోండి

దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను అధికారిక వెబ్‌సైట్ నుండి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆసక్తి మరియు అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు తమ స్వీయ ధృవీకరణ పత్రం యొక్క ఫోటోను పంపవలసి ఉంటుంది. దీనిని సాధారణ పోస్ట్ ద్వారా కమాండర్, కోస్ట్ గార్డ్‌కు పంపాలి. చిరునామా కమాండర్, కోస్ట్ గార్డ్ రీజియన్ (A&N), పోర్ట్ బ్లెయిర్, పోస్ట్ బాక్స్ నం. 716, హడో (PO), పోర్ట్ బ్లెయిర్ - 744 102, A&N దీవులు. (Address: The Commander, Coast Guard Region (A&N), Port Blair, Post Box No. 716, Haddo (P0), Port Blair – 744 102, A&N Islands)

ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ రిక్రూట్‌మెంట్ 2022 (Indian Coast Guard Recruitment 2022): నోటిఫికేషన్ చూడండి