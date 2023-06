ఎలన్ మస్క్ కు షాక్: ట్విట్టర్ పై 250 మిలియన్ డాలర్ల దావా.. ఎందుకంటే..?

Twitter is being sued for $250 million: అమెరికాలోని నేషనల్ మ్యూజిక్ పబ్లిషర్స్ అసోసియేషన్ (ఎన్ఎంపీఏ) భారీ కాపీరైట్ ఉల్లంఘనకు సంబంధించి ట్విట్టర్ పై 250 మిలియన్ డాలర్ల దావా వేసింది. 17 మంది మ్యూజిక్ పబ్లిషర్స్ తరఫున టేనస్సీ రాష్ట్రంలోని ఫెడరల్ కోర్టులో దాఖలైన దావా ట్విట్టర్ సంబంధించి ఉద్దేశపూర్వక కాపీరైట్ ఉల్లంఘనకు నష్టపరిహారం, తాత్కాలిక ఉపశమనం ల‌భించేలా చర్య‌లు తీసుకోవాల‌ని కోరుతోంది. కాపీరైట్ చట్టం కింద ప్రచురణకర్తలు, ఇతరుల ప్రత్యేక హక్కులను ఉల్లంఘిస్తూ, లెక్కలేనన్ని సంగీత కూర్పుల కాపీలతో ట్విట్టర్ తన వ్యాపారంలో భాగం చేసుకుంద‌ని దావాలో పేర్కొన్నారు.

"అనేక మంది ట్విట్టర్ పోటీదారులు తమ ప్లాట్ ఫామ్ లో సంగీత కూర్పులను ఉపయోగించడానికి సరైన లైసెన్సులు, ఒప్పందాల అవసరాన్ని గుర్తించినప్పటికీ, ట్విట్టర్ అలా చేయదు, బదులుగా సంగీత సృష్టికర్తలకు హాని కలిగించే భారీ కాపీరైట్ ఉల్లంఘనను పెంచుతుంది" అని తెలిపింది. ఈ వ్యాజ్యంలో సుమారు 1,700 పాటల జాబితా ఉంది. వీటిని ట్విట్టర్ కు బహుళ కాపీరైట్ నోటీసులలో చేర్చారు. ప్రతి ఉల్లంఘనకు మైక్రో-బ్లాగింగ్ ప్లాట్ ఫామ్ $150,000 వరకు జరిమానా విధించాలని కోర్టును కోరింది. ఈ కేసులో విస్తృతంగా ఉల్లంఘన కార్యకలాపాలు జరగడం యాదృచ్ఛికం కాదని దావాలో పేర్కొన్నారు.

సంక్షిప్త టెక్స్ట్ ఆధారిత సందేశాలకు గమ్యస్థానంగా ట్విట్టర్ ప్లాట్ ఫామ్ ప్రారంభమైనప్పటికీ, వినియోగదారులు, ప్రకటనదారులు, చందాదారుల కోసం ఇతర సోషల్ మీడియా సైట్లతో మరింత దూకుడుగా పోటీపడటానికి దాని వ్యాపార నమూనాను విస్తరించింది. "ట్విటర్ ప్లాట్‌ఫారమ్ మల్టీమీడియా కంటెంట్‌కు హాట్ డెస్టినేషన్‌గా మారింది, సంగీతంతో కూడిన వీడియోలు ప్రత్యేకమైనవి, ముఖ్యమైనవిగా ఉంటాయి" అని దావాలో పేర్కొన్నారు. నోటిఫై చేసిన తర్వాత ఉల్లంఘన కంటెంట్ ను తొలగించడంలో ట్విట్టర్ విఫలమైందనీ, తెలిసిన పునరావృత ఉల్లంఘనదారులకు వారి ఖాతాలను కోల్పోయే ప్రమాదం లేకుండా వారి ఉల్లంఘనకు సహాయం చేస్తూనే ఉందని ఎన్ఎంపీఏ పేర్కొంది. కాగా, దీనిపై ట్విట్ట‌ర్ ఇంకా అధికారికంగా స్పందించ‌లేదు.