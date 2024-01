Pakistan: లవ్ గురుగా మారిన పాకిస్తాన్ పీఎం.. ప్రేమ, పెళ్లి గురించి సందేహాల నివృత్తి.. వీడియో వైరల్

Love Guru: పాకిస్తాన్ ఆపద్ధర్మ ప్రధాని అన్వర్ ఉల్ హక్ కాకర్ లవ్ గురు అవతారం ఎత్తారు. పౌరులు అడిగిన ప్రేమ, పెళ్లి, ఇతర వ్యక్తిగత సంబంధమైన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇచ్చారు. ఇలాంటి సందేహాలను ఆయన నివృత్తి చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నది.

చేతిలో డబ్బు లేకున్నా ఒకరిని ఇంప్రెస్ చేయడం ఎలా? నాకు 52 ఏళ్లు. ఈ వయసులోనూ పెళ్లి చేసుకోవచ్చా? విదేశాల్లో వచ్చిన ఉద్యోగం కోసం ఇష్ట సఖిని వదిలిపెట్టాలా?.. ఇలా ప్రశ్నలు వచ్చాయి. ఈ ప్రశ్నలకు పాక్ ప్రధాని కాకర్ సమాధానాలు చెప్పారు.

వీటికి కాకర్ సమాధానాలు ఇలా ఇచ్చారు. ‘52 ఏళ్ల వయసులోనైనా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. 82 ఏళ్ల వయసులో ఉన్నా.. ఈ విధంగా ఆలోచించవచ్చు’ అని సమాధానం ఇచ్చారు. చేతిలో డబ్బులు లేకున్నా ఎలా ఇంప్రెస్ చేయాలి అనే ప్రశ్నకు సమాధానంగా.. ‘నేను ఇది వరకు నా జీవితంలో ఎవరినీ ఇంప్రెస్ చేయలేదు. కానీ, చాలా మందికి నేను ఇంప్రెస్ అయ్యాను’ అని వివరించారు.

Also Read: Lok Sabha Elections: పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో హంగ్.. మాయావతి వ్యూహం ఏమిటో తెలుసా?

The Prime Minister sounds more like a love guru than a political leader; post-retirement, he should open a marriage bureau on Prince Road, Quetta.



pic.twitter.com/VhzQY7p88T