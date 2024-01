న్యూఢిల్లీ: జపాన్ ఎయిర్ లైన్స్ విమానం మంగళవారం నాడు టోక్యోలోని హనెడా విమానాశ్రయంలో మంటల మధ్య ల్యాండ్ అయింది. స్థానిక మీడియా ఈ విషయాన్ని ప్రసారం చేసింది.

ఈ ఘటన విమానంలోని ప్రయాణీకులు, సిబ్బంది భద్రత గురించి ఆందోళనలు నెలకొన్నాయి. మంటలను అదుపు చేసేందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది ప్రయత్నిస్తున్నారు.

This is crazy. NHK showing a Japan Airlines plane exploding on landing. pic.twitter.com/XFtdzc6a93