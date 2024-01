న్యూఢిల్లీ: జపాన్ లోని భారత రాయబార కార్యాలయం పౌరుల కోసం అత్యవసర సమాచారం కోసం కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసింది.

సోమవారం నాడు జపాన్ లో 7.6 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. ఈ భూకంపం కారణంగా సునామీ కూడ వచ్చే అవకాశం ఉందని భూగర్భ శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. భూకంప తీవ్రత కారణంగా ఐదు మీటర్ల ఎత్తులో సముద్ర అలలు ఎగిసి పడుతున్నాయి.

జపాన్ లో భూకంపం రావడంతో భారత రాయబార కార్యాలయం భారతీయ పౌరుల కోసం అత్యవసర సంప్రదింపుల కోసం కంట్రోల్ రూమ్ ను ఏర్పాటు చేసింది.

జపాన్ లోని భారత రాయబార కార్యాలయంతో పాటు కంట్రోల్ రూమ్ కు సంబంధించి ఇచ్చిన నెంబర్లలో సమాచారం కోసం సంప్రదించాలని కోరింది.

సహాయం కోసం సంప్రదించాల్సిన నెంబర్లు

+81-80-3930-1715 యాకుబ్ టోపిని)

+81-70-1492-0049 ( అజయ్ సేథీ)

+81-80-3214-4734 ( డీ.ఎన్. బర్నావాల్)

+81-80-6229-5382 (ఎస్. భట్టాచార్య)

+81-80-3214-4722 ( వివేక్ రథీ)

ఏదైనా సమాచారం కోసం పై నెంబర్లలో సంప్రదించాలని జపాన్ లోని భారత రాయబార కార్యాలయం తెలిపింది.

ఈ ఫోన్ నెంబర్లతో పాటు "sscons.tokyo@mea.gov.in, offseco.tokyo@mea.gov.in, ఈ మెయిళ్లలో కూడ సంప్రదించవచ్చని కూడ భారత రాయబార కార్యాలయం తెలిపింది.

HAPPENING NOW: First visuals of HUGE wave hitting Suzu City in Japan#Earthquake #Japan #tsunami pic.twitter.com/1KH8D5yCTw