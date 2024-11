హిందువులే టార్గెట్ ఎందుకు? ఇది హిందూ ధర్మ సహనం-వివేక్ రామస్వామి వీడియో వైరల్

Hinduism - Vivek Ramaswamy: అమెరికాలో రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి వివేక్ రామస్వామి ఎన్నికల క్యాంపెయిన్ సందర్భంగా జరిగిన ఒక చర్చ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఇదే సమయంలో హిందు ధర్మ, హిందుమతం పై జరుగుతున్న దాడులపై ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోంది. ఈ కార్యక్రమంలో వివేక్ రామస్వామి - ఒక అమెరికన్ పౌరుడి మధ్య జరిగిన చర్చ హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. ఆ అమెరికన్ పౌరుడు హిందు మతాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. "హిందూ ధర్మాన్ని ఒక చెడుగా, దుష్టశక్తిగా పేర్కొన్నాడు. అది విగ్రహారాధన చేసే మతంగా" అంటూ కామెంట్స్ చేశాడు. క్రిస్టియానిటీకీ వ్యతిరేకి అంటూ రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

అయితే, అతని రెచ్చగొట్టే మాటలకు ఎలాంటి ఆగ్రహానికి గురికాకుండా వివేక్ రామస్వామి ప్రశాంతంగా స్పందించారు. హిందూ ధర్మ సహనం, లౌక్యం విషయాలను ప్రస్తావించారు. ద బయటపడ్డాయి. ఇతర మతాల గురించి ఇలా అంటే ఏమయ్యేదని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. వివేక్ రామస్వామి ప్రదర్శించిన ప్రశాంత వ్యక్తిత్వం, వ్యాఖ్యలు పరమత సహనానికి అద్దం పట్టాయి.

Some on the left reject Thomas Jefferson because he was a “slaveholder.” Some on the right reject him because he was a “deist” & “an enemy of Christianity.” Both are foolish. A fun teaching moment tonight. 🇺🇸 pic.twitter.com/kpuXMJhz95

— Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) October 16, 2024