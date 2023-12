అయోధ్య లో ప్రాణప్రతిష్ట: అమెరికాలో హిందూ అమెరికన్ల ర్యాలీ

వాషింగ్టన్: అయోధ్యలోని రామ మందిరంలో వచ్చే ఏడాది జనవరి 22న ప్రాణప్రతిష్ట జరగనుంది. దీన్ని పురస్కరించుకొని అమెరికాలోని పలు ప్రాంతాల్లో కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.వాషింగ్టన్లోని హిందూ అమెరికన్లు మినీ కారు, బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు.

అయోధ్య వే పేరుతో ఈ కార్యక్రమానికి పేరు పెట్టారు. అయోధ్యలో రామ మందిరంలో ప్రాణ ప్రతిష్ట నేపథ్యంలో కారు ర్యాలీ నిర్వహించారు. అమెరికాలోని పలు హిందూ అమెరికన్లు కార్ల ర్యాలీ నిర్వహించారు. 10 నుండి 70 వరకు కార్లతో ర్యాలీ చేశారు. ఈ కార్ల ర్యాలీలో పలు వయస్సుల వాళ్లు పాల్గొన్నారు. అంతేకాదు అమెరికాలో నివసిస్తున్న ఇండియాకు చెందిన పలు ప్రాంతాలకు చెందినవారు ఉత్సాహంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాలుపంచుకున్నారు.

ఇండియాలోని అయోధ్యలో రామమందిరానికి ప్రాణ పత్రిష్ట జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినట్టుగా అమెరికాలో వాషింగ్టన్ డీసీ ప్రాంతంలో విశ్వహిందూ పరిషత్ అధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తున్న మహేంద్ర సాప తెలిపారు.

అయోధ్యలో రామ మందిరం నిర్మాణం కోసం 500 ఏళ్లుగా పోరాటం సాగిన విషయాన్ని ఆయన గుర్తు చేశారు. ఎట్టకేలకు ఈ కార్యక్రమం పూర్తి కావచ్చిందన్నారు. అయోధ్యలో రామమందిరం ప్రాణప్రతిష్ట నేపథ్యంలో 2024 జనవరి 20న చారిత్రక సంబరాలను నిర్వహించనున్నట్టుగా మహేందర్ సాప చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు 1000 మంది హిందూ కుటుంబాలు పాల్గొంటాయన్నారు.ఈ కార్యక్రమంలో రామ్ లీల,శ్రీరామ చరిత్ర, ప్రార్ధనలు, భజనలు చేయనున్నట్టుగా మహేంద్ర తెలిపారు.

శ్రీరాముడి జీవిత చరిత్రకు సంబంధించి 45 నిమిషాల ఓ స్కిట్ ను చిన్నారులు ప్రదర్శించనున్నట్టుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న కో ఆర్గనైజర్ అనిమేష్ శుక్లా చెప్పారు.

తమిళ హిందూ లీడర్ స్వామినాథన్ తమిళంలో శ్రీరాముడిని గురించి ఓ పాట పాడారు. వచ్చే ఏడాది జనవరి 20న అమెరికాలో నిర్వహించే కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని కోరారు.

#WATCH | Hindu Americans in the Washington, DC area organized a mini car and bike rally at a local Hindu Temple, Shri Bhakta Anjaneya Temple in the street 'Ayodhya Way' to celebrate the upcoming Pran Pratishtha' at the Ayodhya Ram Temple pic.twitter.com/6EQQ1yHHwp