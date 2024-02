40ఏళ్ల తర్వాత మహిళల్లో ఏ విటమిన్ లోపం వస్తుందో తెలుసా?

స్త్రీలు సరైన మోతాదులో పోషకాలను తీసుకున్నప్పటికీ, పోషకాహార లోపం ఎందుకు సంభవిస్తుందో తెలుసుకుందాం.

Puberty to menopause these are the must needed vitamins for women

మహిళల్లో పీరియడ్స్ ప్రతి నెలా వస్తూనే ఉంటాయి. అయితే ఒఖ్కసారి వయసు 40 దాటిన దగ్గర నుంచి ఆ పీరియడ్స్ రావడం ఆగిపోతాయి. మెనోపాజ్ దశకు చేరుకుంటారు. కొందరికి 40ఏళ్లకు మోనోపాజ్ దశ మొదలైతే.. కొందరికి 50ఏళ్లకు ఈ దశ మొదలౌతుంది.ఈ సమయంలో శరీరంలో అనేక మార్పులు కూడా సంభవిస్తాయి, దీని కారణంగా శరీరంలో అనేక పోషకాల కొరత కనిపిస్తుంది. కానీ ఈ రోజుల్లో, మహిళలు మెనోపాజ్ రాకముందే పోషకాహార లోపాలను ఎదుర్కోవడం ప్రారంభిస్తారు. స్త్రీలు సరైన మోతాదులో పోషకాలను తీసుకున్నప్పటికీ, పోషకాహార లోపం ఎందుకు సంభవిస్తుందో తెలుసుకుందాం.



Menopause

40 ఏళ్ల వయస్సులో కూడా, మహిళలు అనేక రకాల పోషకాహార లోపాలను ఎదుర్కొంటారు. పునరుత్పత్తి వయస్సులో సాధారణ పోషకాహార లోపాలు అనేక రకాల సమస్యలను కలిగిస్తాయి. ఇది గర్భధారణ సమయంలో అనేక సమస్యలను కూడా కలిగిస్తుంది.

నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ప్రతి మహిళలో ఒక సమయంలో లేదా మరొక సమయంలో ఐరన్ లోపం సంభవిస్తుంది. ఇది రుతుక్రమం వల్ల కావచ్చు. కానీ సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం కూడా దీనికి కారణం కావచ్చు. పునరుత్పత్తి వయస్సు గల స్త్రీలలో కనిపించే నాలుగు పోషక లోపాలు ఏమిటి? వాటిని ఎలా పరిష్కరించాలో తెలుసుకుందాం.



iron deficiency

ఐరన్: మహిళల్లో ఐరన్ లోపం సర్వసాధారణం. 2021 అధ్యయనంలో, ఋతుక్రమంలో ఉన్న మహిళల్లో 17% మందికి ఐరన్ లోపం ఉందని పరిశోధకులు అంచనా వేశారు. డిఎన్‌ఎను తయారు చేయడంలో, శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడంలో మరియు ఎర్ర రక్త కణాల ద్వారా శరీరమంతా ఆక్సిజన్‌ను తీసుకువెళ్లడంలో ఐరన్ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. అందువల్ల, తగినంత ఇనుము లేకపోవడం వల్ల మీరు అలసిపోతారు. స్త్రీలకు ప్రతిరోజూ కనీసం 18 మిల్లీగ్రాముల ఐరన్ అవసరం, గర్భిణీ స్త్రీలకు 27 మిల్లీగ్రాములు , రుతుక్రమం ఆగిపోయిన స్త్రీలకు 8 మిల్లీగ్రాములు మాత్రమే అవసరం.

vitamin d deficiency



విటమిన్ డి: విటమిన్ డి ప్రపంచంలోని అత్యంత సాధారణ పోషక లోపాలలో ఒకటి. థైరాయిడ్ ఆరోగ్యం, గర్భం , ఎముకల ఆరోగ్యానికి విటమిన్ డి చాలా ముఖ్యమైనది కాబట్టి ఇది మహిళలకు ప్రత్యేక ఆందోళన కలిగిస్తుంది. బోలు ఎముకల వ్యాధి ప్రమాదం 25 , 35 సంవత్సరాల మధ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి, ఈ సమయంలో విటమిన్ డి తగినంత మొత్తంలో కలిగి ఉండటం చాలా ముఖ్యం. మీ శరీరంలో కాల్షియం శోషణకు ఈ విటమిన్లు అవసరం.



ఫోలేట్: ఫోలేట్ అనేది DNA కణ విభజనలో సహాయపడే ముఖ్యమైన B విటమిన్. అందువల్ల గర్భం ప్రారంభ దశలలో న్యూరల్ ట్యూబ్ లోపాలను నివారించడం చాలా ముఖ్యం. హోమోసిస్టీన్‌ను విచ్ఛిన్నం చేయడంలో అమైనో ఆమ్లం ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది, ఇది శరీరంలో ఫోలేట్ ఎక్కువగా ఉంటే సమస్యలను కలిగిస్తుంది. ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు, బీన్స్, గింజలు వంటి ఫోలేట్ అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవడం వల్ల స్త్రీలకు అవసరమైన ఫోలేట్ లభిస్తుంది. గర్భనిరోధక మాత్రలు తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఫోలేట్ లోపం ఏర్పడుతుందని చాలా అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.



vitamin b12



విటమిన్ B12: విటమిన్ B12 శక్తి ఉత్పత్తికి అవసరం , ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తిలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. అందువల్ల, తగినంత బి 12 తీసుకోకపోవడం మిమ్మల్ని నీరసంగా , అలసిపోయేలా చేస్తుంది. మాంసం, సీఫుడ్, గుడ్లు , పాల వంటి సహజ ఆహార వనరుల ద్వారా ఈ విటమిన్ తగినంత మొత్తంలో పొందవచ్చు.