పూనమ్ పాండే మృతికి కారణమైన సర్వైకల్ క్యాన్సర్.. మహిళలకు ఎంత ప్రమాదమో తెలుసా?

How to prevent a serious disease called cervical cancer

బాలీవుడ్ బ్యూటీ పూనమ్ పాండే అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. 32ఏళ్ల వయసులో.. ఆమె తాజాగా గర్భాశయ క్యాన్సర్ తో ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ సంఘటన అందరినీ షాకింగ్ కి గురిచేసింది. ఆమె మరణం సంగతి పక్కన పెడితే... అంత చిన్న వయసులో గర్భాశయ క్యాన్సర్ రావడం ఏంటి..? ఈ క్యాన్సర్ అంత ప్రమాదమా..? దీని గురించి నిపుణులు ఏమంటున్నారు. అవేంటో ఓసారి చూద్దాం...



cervical cancer

క్యాన్సర్ కేసులలో, గర్భాశయ క్యాన్సర్ నాల్గవ స్థానంలో ఉంది. మహిళల్లో మరణానికి కారణమయ్యే నాల్గవ ప్రధాన కారణం గర్భాశయ క్యాన్సర్. గర్భాశయ క్యాన్సర్ మహిళలకు చాలా ప్రమాదకరమైనది. 2020లో 604 000 కొత్త కేసులు , 342 000 మరణాలు సంభవించినట్లు అంచనా వేశారు. ఏమైనప్పటికీ గర్భాశయ క్యాన్సర్ అంటే ఏమిటి? ఈ క్యాన్సర్ ఎందుకు చాలా ప్రమాదకరమో ఇక్కడ సమాచారం ఉంది.



cervical cancer

గర్భాశయ క్యాన్సర్ అంటే ఏమిటి?

క్యాన్సర్ అనేది శరీరంలోని కణాలు నియంత్రణ లేకుండా పెరిగే వ్యాధి. శరీరంలో సమస్య కనిపించే భాగాన్ని క్యాన్సర్ అని, గర్భాశయ ముఖద్వారంలో క్యాన్సర్ ప్రారంభమైనప్పుడు దానిని సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అని అంటారు. గర్భాశయం యోనిని గర్భాశయంలోని పై భాగానికి కలుపుతుంది. ఇక్కడ కణాలు నియంత్రణ కోల్పోయినప్పుడు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వస్తుంది.

గర్భాశయ క్యాన్సర్‌కు కారణమేమిటి?

కొన్ని రకాల హ్యూమన్ పాపిల్లోమావైరస్ (HPV)తో దీర్ఘకాలిక సంక్రమణ గర్భాశయ క్యాన్సర్‌కు ప్రధాన కారణం. HPV అనేది సెక్స్ సమయంలో వ్యక్తి నుండి వ్యక్తికి వ్యాపించే ఒక సాధారణ వైరస్. లైంగికంగా చురుకైన వ్యక్తులలో కనీసం సగం మంది తమ జీవితంలో ఏదో ఒక సమయంలో HPVని కలిగి ఉంటారు, వారిలో కొందరు గర్భాశయ క్యాన్సర్‌ను అభివృద్ధి చేస్తారు. ఇది 30 ఏళ్లు పైబడిన వారిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.



cervical cancer



గర్భాశయ క్యాన్సర్ లక్షణాలు

గర్భాశయ క్యాన్సర్ కొన్ని లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. పీరియడ్స్ మధ్య ,సెక్స్ తర్వాత భారీ రక్తస్రావం ఉంటుంది. దుర్వాసనతో కూడిన తెల్లటి ఉత్సర్గ, వెన్నునొప్పి లేదా పొత్తి కడుపు నొప్పి కూడా సంభవించవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో లక్షణాలు ఉండకపోవచ్చు.

cervical cancer

స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు, HPV వ్యాక్సిన్ గర్భాశయ క్యాన్సర్‌ను నిరోధించడంలో సహాయపడతాయి. గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్‌ను ముందుగానే గుర్తిస్తే, చికిత్స చేయడం సులభం. లేకుంటే జీవితమే పరధ్యానంగా మారుతుంది.