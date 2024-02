చిన్న వయసులేనే రుతుస్రావం.. మదుమేహ ప్రమాదం తప్పదా..?

కాబట్టి వీటికి బదులు పాలు, పండ్లు, ఆకుకూరలు, పెరుగును ఆహారంలో చేర్చుకోండి. అలాగే పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి.



ఋతుస్రావం అనేది ప్రతి స్త్రీకి జరిగే సహజ ప్రక్రియ. సాధారణంగా కౌమారదశలో రుతుక్రమం వస్తుంది. కానీ నేటి యుగంలో కొందరికి11,12 ఏళ్లకే రుతుక్రమం మొదలవుతుంది. దీనికి సంబంధించి ఓ అధ్యయనంలో షాకింగ్ సమాచారం వెల్లడైంది. అంటే బ్రిటీష్ మెడికల్ జనరల్ న్యూట్రిషన్ ప్రివెన్షన్ అండ్ హెల్త్ సర్వే ప్రకారం, 13 ఏళ్లలోపు లేదా అంతకంటే ముందు రుతుక్రమం వచ్చే వ్యక్తులు టైప్-2 డయాబెటిస్‌ను అభివృద్ధి చేసే అవకాశం ఉంది.





ఈ అధ్యయనంలో 20-65 సంవత్సరాల వయస్సు గల 17,000 మంది మహిళలు పాల్గొన్నారు. 13 ఏళ్లలోపు రుతుక్రమం వచ్చే మహిళల్లో మధుమేహం వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని పరిశోధకులు గుర్తించారు. అలాగే, 13 ఏళ్లలోపు రుతుక్రమం ప్రారంభమైన మధుమేహం ఉన్న మహిళలకు 65 సంవత్సరాల వయస్సులో స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదం గణనీయంగా పెరుగుతుందని అధ్యయనం కనుగొంది. అయితే దీనికి కారణాలు ఇంకా వెల్లడి కాలేదు.

మధుమేహాన్ని ఎలా నివారించాలి? ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని తినండి: సాధారణంగా, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు , జంక్ ఫుడ్ తినడానికి చాలా రుచిగా ఉంటాయి, కాబట్టి చాలా మంది వాటిని తినడం కొనసాగిస్తారు. అయితే ఇవి ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. ఇలాంటి ఆహారాలు తినడం వల్ల రకరకాల వ్యాధులతో పాటు మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి వీటికి బదులు పాలు, పండ్లు, ఆకుకూరలు, పెరుగును ఆహారంలో చేర్చుకోండి. అలాగే పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి.



వ్యాయామం: వ్యాయామం శరీరాన్ని ఫిట్‌గా ఉంచడమే కాకుండా అనేక వ్యాధులను నివారిస్తుంది. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల ఊబకాయాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో ఉంటాయి. కాబట్టి రోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు వ్యాయామం చేయండి. ఇది శరీరంలోని అదనపు క్యాలరీలను తగ్గిస్తుంది.

బరువు తగ్గండి: మీ బరువు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, ఖచ్చితంగా బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించండి. ఎందుకంటే అధిక బరువు మధుమేహం ముప్పును పెంచుతుంది. బరువు తగ్గడానికి ప్రతిరోజూ వ్యాయామం చేయండి. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోండి. ధూమపానం చేయవద్దు: ధూమపానం అనేక ప్రమాదకరమైన వ్యాధులకు కారణమవుతుంది. ఇందులో మధుమేహం కూడా ఉంది. కాబట్టి ధూమపానానికి దూరంగా ఉంటే మధుమేహానికి కూడా దూరంగా ఉండవచ్చు.