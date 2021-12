తనను కాదన్నదని.. వధువు పెళ్లిలో ప్రేమికుడి హల్ చల్.. అందరూ చూస్తుండగానే ఆమెను పట్టుకుని...

వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో పెళ్లి జరుగుతున్న సమయంలో.. సరిగా వరుడు పూలమాలను పెళ్ళికూతురి మెడలో వేయడానికి వెడుతుండగా.. ఆమె లవర్ వేదికపైకి దూసుకొచ్చాడు. తనను గుర్తు పట్టకుండా మొహానికి మొత్తం కండువా చుట్టుకున్నాడు. అంతలోనే చేతిలోని సింధూరం ఆమె నుదుటి మీద రుద్దాడు.

అచ్చం సినీ ఫక్కీలో ఒక భగ్న ప్రేమికుడు తన ప్రియురాలి పెళ్లి జరుగుతుండగా పెళ్లి పీటలు వద్దకు దూసుకొచ్చాడు. వరుడు వధువు మెడలో పూలమాల వేయగా ఆ సమయంలో ఆ ప్రియుడు పెళ్లి కూతురిని పట్టుకుని చేయకూడని పని చేశాడు. ఈ సంఘటనని ఆ వేడుకలో ఉన్నవారెవరో వీడియో రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పెట్టారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో తెగ వైరల్ అవుతోంది.

ఈ షాకింగ్ ఘటన ఉత్తర ప్రదేశ్ లో జరిగింది. వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో పెళ్లి జరుగుతున్న సమయంలో.. సరిగా వరుడు పూలమాలను పెళ్ళికూతురి మెడలో వేయడానికి వెడుతుండగా.. ఆమె లవర్ వేదికపైకి దూసుకొచ్చాడు. చుట్టుపక్కల ఉన్నవారు కెమెరామెన్ ఏమో అనుకున్నారు. తనను గుర్తు పట్టకుండా మొహానికి మొత్తం కండువా చుట్టుకున్నాడు...

అంతలోనే చేతిలోని సింధూరం ఆమె నుదుటి మీద రుద్దాడు. ఏం జరుగుతుందో వధూవరులతో పాటు అక్కడున్న వారెవ్వరికీ అర్థం కాలేదు. ఆ తరువాత వారు తేరుకునే లోపే ఆ ఘాటు ప్రేమికుడు...మళ్లోసారి తన జేబులో నుంచి ఇంకాస్త సింధూరం తీసి మళ్ళీ ఆమె తలపై బలవంతంగా రుద్దాడు. ఆ తరువాత ఆమెకు ఏదో హెచ్చరిస్తూ మాట్లాడాడు.. చేతి వేళ్లు చూపిస్తూ, బెదిరిస్తూ ఏదో చెప్పాడు.

అప్పటికి తేరుకున్న బంధువులు, స్నేహితులు స్టేజి మీదనే అతన్ని పట్టుకున్న చితకబాదారు. అయితే ఇంత జరుగుతున్న సమయంలో పెళ్లికొడుకు నోరెళ్ళబెట్టి చూస్తున్నాడే తప్పా ఏమీ చేయలేకపోయాడు. అంతలో ఆ ప్రేమికుడు తనను కొడుతున్న వారినుంచి తప్పించుకుని పారిపోయాడు.

