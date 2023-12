ఇయర్ ఎండ్ సెర్చ్ 2023: ఈ ఏడాది గూగుల్లో ఎక్కువగా సెర్చ్ చేసినవి ఇవే..

ఈ లిస్ట్ నాలుగు విభాగాలలో విడుదల చేయబడింది, ఇందులో వార్తలు, ఈవెంట్, వాట్, హౌ అండ్ నియర్ మీ ఉన్నాయి. చంద్రయాన్-3 వార్తలు, ఈవెంట్స్ లిస్టులో భారతదేశంలో అత్యధికంగా సెర్చ్ చేయబడ్డాయి.



1. G20 అంటే ఏమిటి 2. UCC అంటే ఏమిటి (What is UCC) 3 .చాట్ GPT అంటే ఏమిటి 4. హమాస్ అంటే ఏమిటి ( what is hamas) 5 .28 సెప్టెంబర్ 2023న ఎం జరుగుతోంది (What is happening on 28 September 2023) 6 .చంద్రయాన్ 3 అంటే ఏమిటి? 7. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో థ్రెడ్స్ అంటే ఏమిటి 8 .క్రికెట్‌లో టైమ్డ్ అవుట్ అంటే ఏంటి ? 9. IPLలో ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ అంటే ఏమిటి? 10. సెంగోల్(Sengol) అంటే ఏమిటి?

ఎలా అనే(how to) అంశంలో ఎక్కువగా సెర్చ్ చేసిన టాపిక్స్

1.ఇంటి నివారణలతో చర్మం అండ్ జుట్టుకు సూర్యరశ్మిని ఎలా నివారించాలి (How to prevent sun damage for skin and hair with home remedies)

2.యూట్యూబ్‌లో నా ఫస్ట్ 5k ఫాలోవర్స్ ఎలా చేరుకోవాలి

3.కబడ్డీలో రాణించటం ఎలా

4.కారు మైలేజీని ఎలా మెరుగుపరచాలి

5.చెస్ గ్రాండ్‌మాస్టర్‌గా ఎలా మారాలి

6.రక్షాబంధన్ రోజున నా సోదరిని ఎలా ఆశ్చర్యపరచాలి?

7.స్వచ్ఛమైన కంజీవరం పట్టు చీరను ఎలా గుర్తించాలి

8.ఆధార్‌తో పాన్ లింక్‌ను ఎలా చెక్ చేయాలి (How to check PAN link with Aadhar)

9.WhatsApp ఛానెల్‌ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి (How to create WhatsApp channel)

10.ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో బ్లూ టిక్ ఎలా పొందాలి (How to get blue tick on Instagram)