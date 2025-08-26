2011 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో ధోనికి ప్రమోషన్... ఎందుకో తెలుసా? : సచిన్ చెప్పిన రీజన్స్ ఇవే
2011 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ లో చేంజెస్ జరిగిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే. యువరాజ్ కంటే ముందుగానే ధోని బ్యాటింగ్ కు వచ్చాడు. ఇలా ఎందుకు చేయాల్సివచ్చిందో ఆనాటి ఇండియన్ టీం మెంబర్ సచిన్ టెండూల్కర్ బైటపెట్టారు.
సచిన్ టెండూల్కర్ క్రికెట్ అనుభవాలు..
Sachin Tendulkar : క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ టీమిండియాతో తన అనుబంధాన్ని, అంతర్జాతీయ క్రికెట్ లో చోటుచేసుకున్న పలు ఆసక్తికర సంఘటనలు గుర్తుచేసుకున్నారు. తాజాగా ఆయన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ ఫామ్ 'రెడిట్' లో Ask Me Anything (AMA) నిర్వహించారు... ఈ సందర్భంగానే అభిమానులు అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు ఆసక్తికర సమాధానాలు ఇచ్చారు. తన కెరీర్లోని కొన్ని కీలక క్షణాలను, ఆధునిక క్రికెట్ పై తన ఆలోచనలను, అలాగే మరికొన్ని అరుదైన సంఘటనలను పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మహేంద్రసింగ్ ధోనీ, గ్లెన్ మెక్గ్రాత్, స్టీవ్ బక్నర్, జో రూట్ వంటివారి పేర్లను ప్రస్తావిస్తూ సరదా, ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
1. నైరోబీలో మెక్గ్రాత్ పై ఎదురుదాడి
2000లో నైరోబీ లో జరిగిన ICC ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ క్వార్టర్ ఫైనల్లో గ్లెన్ మెక్గ్రాత్ ను ఎదుర్కొన్న సందర్భాన్ని సచిన టెండూల్కర్ గుర్తుచేసుకున్నారు. “అనేకసార్లు బౌలర్ల రిథమ్ బ్రేక్ చేయడానికి రిస్కీ షాట్లు ఆడాను. ఇలాంటి వాటిలో 2000 ఐసిసి ఛాంపియన్ ట్రోపీ క్వార్టర్ ఫైనల్లో మెక్గ్రాత్ పై ఎదురుదాడికి దిగిన ఘటనే ముందుగా గుర్తు వస్తుంది” అని సచిన్ తెలిపారు.
ఈ మ్యాచ్ లో సచిన్ 37 బంతుల్లో 38 పరుగులు చేశారు… ఇందులో రెండు ఫోర్లు, మూడు సిక్స్లు ఉన్నాయి. యువరాజ్ సింగ్ ఈ మ్యాచ్ లో ఆరంగేట్రం చేసి అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడినట్లు సచిన్ గుర్తుచేశారు.
2. మాజీ ఎంపైర్ స్టీవ్ బక్నర్ పై సచిన్ సరదా కామెంట్స్
తనను పలుమార్లు వివాదాస్పదంగా ఔట్ ఇచ్చిన మాజీ అంపైర్ స్టీవ్ బక్నర్ గురించి లిటిల్ మాస్టర్ సచిన్ సరదా కామెంంట్స్ చేశారు. “నేను బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయనకు (స్టీవ్ బక్నర్) బాక్సింగ్ గ్లవ్స్ వేయాల్సింది (వేలిని ఎత్తనివ్వకుండా)” అని సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. చాలా మ్యాచుల్లో సచిన్ ఔట్ కాకున్నా బక్నర్ ఔట్ ఇచ్చాడు… అందుకే సచిన్ ఈ సరదా కామెంట్స్ చేశారు.
3. DRS లో అంపైర్ కాల్ తొలగించాలి
ప్రస్తుత క్రికెట్ లో ఓ నియమాన్ని తొలగించాలంటే మీరు ఏది సూచిస్తారని అడగ్గా డిఆర్ఎస్ విధానంలో మార్పును సూచించారు సచిన్. DRS (Decision Review System) నిబంధనల్లో అంపైర్ కాల్ ను రద్దు చేయాలి. డిఆర్ఎస్ తీసుకున్నాక ఫలితం పూర్తిగా టెక్నాలజీ ఆధారంగా ఉండాలి. ఎంపైర్ నిర్ణయంపై నమ్మకంలేకనే డిఆర్ఎస్ తీసుకునేది...కానీ మళ్లీ ఎంపైర్ కాల్ కోరడమేంటి” అని అన్నారు.
4. 2011 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ లో ధోనీ ప్రమోషన్
చరిత్రాత్మకమైన 2011 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో మహేంద్ర సింగ్ ధోనీని యువరాజ్ సింగ్ కంటే ముందుగా బ్యాటింగ్ కు పంపడం వెనుక రెండు కారణాలు ఉన్నాయని సచిన్ తెలిపారు. “ఎడమ-కుడి కాంబినేషన్ వల్ల స్పిన్నర్లకు ఇబ్బంది కలిగేది. అదనంగా మురళీధరన్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కోసం ఆడగా ధోనీ ఆయనను నెట్స్ లో బాగా ఎదుర్కొన్నాడు. ఈ రెండు కారణాలతోనే ధోనిని ముందుగా బ్యాటింగ్ కు పంపించాల్సి వచ్చింది'' అని సచిన్ తెలిపారు. ఈ మ్యాచ్ లో ధోనీ 91(నాటౌట్) పరుగులు సాధించాడు.. భారత్ కు ప్రపంచకప్ అందించడంలో కీలకంగా వ్యవహరించాడు.
5. జో రూట్ గురించి సచిన్ ఆనాడే చెప్పాడట..
2012లో భారత్ పర్యటనలో జో రూట్ అరంగేట్రం చేసినప్పుడే ఇతడు భవిష్యత్తులో ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ అవుతాడు అని తన సహచరులకు చెప్పానని సచిన్ గుర్తుచేశారు. నాగ్ పూర్ టెస్ట్ లో రూట్ 73 పరుగులతో ఆకట్టుకున్నాడు. ఈ సీరిస్ లో అద్భుతంగా ఆడిన అతడు సచిన్ దృష్టిలో పడ్డాడు.
సచిన్ ఊహించినట్లుగానే రూట్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ లో అద్భుతాలు చేశాడు. అతడు ఇటీవలే టెస్టుల్లో 13,500 పరుగులు పూర్తిచేసుకున్నాడు... ఇలా సచిన్ టెస్ట్ పరుగులు 13,921 కి చేరువయ్యాడు.
6. అభిమానుల అంచనాల సచిన్ స్పందన
టీమిండియా అభిమానులే తనను ముందుకు నడిపించారని సచిన్ అన్నారు. “కోట్లాదిమంది ప్రజలు నా వెనకాల ఉన్నారు.. దీంతో నేను ముందుకు వెళ్లాను. అందరి అంచనాలు నాకు ప్రేరణగా మారాయి” అన్నారు.
1990 లో క్రికెట్ మ్యాచుల టీవి ప్రసారాలు ఊపందుకున్నాయి... ఈ సమయంలోనే సచిన్ క్రికెట్ స్టార్ గా ఎదిగారు. అద్భుతమైన ఆటతీరు, వరుస సెంచరీలతో జట్టు విజయంలో కీలకంగా మారిన అతడికి అభిమానులు పెరుగుతూవచ్చారు. అతడు బ్యాట్ పట్టుకుని క్రీజులోకి వస్తేచాలు అభిమానులకు పూనకాలు వచ్చేవి. ఇలా సాధారణ క్రికెటర్ స్థాయినుండి క్రికెట్ గాడ్ గా పేరుతెచ్చుకున్నారు మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్.
తాజాగా యాస్క్ మి ఎనిథింగ్ (AMA) సెషన్లో సచిన్ పంచుకున్న జ్ఞాపకాలు, చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి క్రికెట్ అభిమానులను అలరించాయి. ఆటతోనే కాదు మాటలతోనూ సచిన్ అభిమానుల మనసులు గెలుచుకున్నాడు.