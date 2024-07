అత్యధిక ఒలింపిక్ పతకాలు సాధించిన టాప్ దేశాలు ఇవే

Nations with Most Olympic Medals : భార‌త్ ఇప్పటి వరకు మొత్తం 35 ఒలింపిక్ పతకాలను సాధించింది. ఇందులో 10 బంగారు పతకాలు ఉన్నాయి. అందులో భారత పురుషుల హాకీ జట్టు 8 గెలుచుకుంది.



Olympics

Nations with Most Olympic Medals : ఫ్రాన్స్‌లోని పారిస్‌లో జరిగే 33వ సమ్మర్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ 2024 జూలై 26 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ సారి జ‌రిగే పారిస్ ఒలింపిక్స్ కు పురుష‌, స్త్రీ అథ్లెట్లకు సమాన ప్రాతినిధ్యం ఉంటుంది అంటే సమాన సంఖ్యలో ఈవెంట్‌లు ఉంటాయి. అయితే, ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఒలింపిక్స్ చ‌రిత్ర‌లో అత్య‌ధిక ప‌త‌కాలు గెలుచుకున్న దేశాల జాబితా లో (విజువల్ క్యాపిటలిస్ట్) అమెరికా టాప్ లో ఉంది.

Top 6 countries with the most Olympic medals :

1. అమెరికా (యూఎస్ఏ)

ఒలింపిక్ చరిత్రలో అత్యధిక మెడల్స్ గెలుచుకున్న దేశం అమెరికా. అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు (యూఎస్ఏ) ఇప్పటివరకు మొత్తం 2959 ఒలింపిక్ పతకాలు గెలుచుకుంది. ఇందులో 1175 బంగారు పతకాలు ఉన్నాయి. అలాగే, 951 వెండి పతకాలు, 833 కాంస్య పతకాలను గెలుచుకుంది.