ఇంటికి మామిడి తోరణాలు ఎందుకు కడతారు..?

మామిడి ఆకులను మనం శుభంగా భావిస్తాం. ఏదైనా పండగ వచ్చినా, ఇంట్లో శుభకార్యం ఉన్నా.. మామిడి ఆకులతోనే మొదలౌతుంది. శుభకార్యం రోజున గుమ్మానికి మామిడి తోరణాలు కడతారు. అంతేకాదు.. దేవుని పూజలోనూ మామిడి ఆకులను ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. అసలు.. మామిడాకులను ఏందుకు గుమ్మానికి కడతారు. పూజలోనూ మామిడి ఆకులకే ఎందుకు అంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. దీని వెనక ఉన్న కథేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం..

నిజానికి మామిడి ఆకులను మన హిందూ సంప్రదాయంలో, ఆచారాల్లో ప్రత్యేక స్థానం ఇస్తారు. ఈ ఆకులను కేవలం అలంకరణకు మాత్రమే కాదు.. ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత కూడా కలిగి ఉంటాయి.పూజా కార్యక్రమాలలో విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు, మామిడి ఆకులు శ్రేయస్సు, సంతానోత్పత్తి, చెడుపై మంచి విజయాన్ని సూచిస్తాయి. హిందూ సంస్కృతిలో మామిడి ఆకులకు ఎందుకు అంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తారో చూద్దాం...

1.లక్ష్మీ దేవికి చిహ్నం..

హిందూ ఆచారాలలో, వేడుకలకు ముందు మామిడిపండ్లను కలశం లేదా నీటి కుండపై కొబ్బరికాయతో పాటు ఉంచడం కనిపిస్తుంది. ఈ ఆచారంలో, మామిడి ఆకులు దేవతల అవయవాలను సూచిస్తారు కొబ్బరికాయ దైవిక తలని సూచిస్తుంది. ఈ మూలకాల కలయిక శుభ సందర్భాలలో దేవతల ఉనికిని సూచిస్తుంది. అదనంగా, మామిడి ఆకులు లక్ష్మీ దేవి శక్తివంతమైన చిహ్నంగా కూడా నమ్ముతారు, ఇది శ్రేయస్సు , ఐశ్వర్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది.



మామిడిపండ్లు హిందూ దేవతలైన మురుగన్ గణేష్, శివుడు, మాతా పార్వతి కుమారులకు ప్రత్యేక సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి. తోబుట్టువులకు మామిడిపండ్లపై ప్రత్యేక అభిమానం ఉండేదని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఒక ఆకర్షణీయమైన కథ ప్రకారం, మురుగన్ తన భక్తులకు జ్ఞానాన్ని అందించాడు, శ్రేయస్సు, సంతానోత్పత్తిని ప్రేరేపించే సంకేత సంజ్ఞగా వేడుకల సమయంలో మామిడి ఆకులను కట్టమని వారికి సలహా ఇచ్చాడు. అందుకే అప్పటి నుంచే గుమ్మాలకు తోరణాలుగా మామిడి ఆకులను కట్టడం మొదలుపెట్టారట.

సంతానోత్పత్తికి చిహ్నం మామిడి ఆకులను హిందూ గ్రంధాలైన రామాయణం ,మహాభారతాలలో సంతానోత్పత్తికి చిహ్నంగా పేర్కొనవచ్చు. ఈ పురాతన గ్రంథాలు సమృద్ధితో మామిడి సంబంధాన్ని , పిల్లలను కలిగి ఉండాలనే ఆలోచనను హైలైట్ చేస్తాయి. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, మామిడి ఆకులు ప్రేమ దేవుడైన కామదేవతో కూడా సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. ప్రేమ , సంతానోత్పత్తి మధ్య సంబంధానికి ప్రతీకగా చెరకుతో చేసిన విల్లుతో , మామిడి ఆకుల తీగతో అలంకరించబడిన కామదేవుడు చిత్రీకరిస్తారు. పురాణాలు ప్రేమ దేవుడైన కామదేవ, కోరికను రేకెత్తించడానికి మామిడి చెక్కతో చేసిన విల్లును ఉపయోగించినట్లు కూడా కథలు చెబుతాయి.



ఇళ్లలో మామిడి ఆకులను వేలాడదీయడం మామిడి ఆకులను తలుపులకు, కిటికీలకు వేలాడదీసే సంప్రదాయం మన ఇళ్లలో చాలా వరకు ఉంటుంది. ఇది ప్రతికూల ఆధ్యాత్మిక శక్తులకు వ్యతిరేకంగా నిరోధిస్తుంది అని నమ్ముతారు, మామిడి ఆకులు దుర్మార్గపు శక్తుల నుండి నివాసాన్ని రక్షించే పవిత్రమైన అవరోధాన్ని సృష్టిస్తాయని భావిస్తారు. శక్తివంతమైన ఆకుపచ్చ ఆకులు ప్రతికూలతను తిప్పికొట్టడమే కాకుండా సానుకూల ప్రకంపనలను ఆకర్షించడానికి మార్గాలుగా పనిచేస్తాయనే నమ్మకం ఉంది. అందుకే శుభకార్యం వచ్చినా, పండగ వచ్చినా వీటిని కడుతూ ఉంటారు.





మామిడి ఆకులు కేవలం ఆధ్యాత్మిక కారణాల కోసం మతపరమైన కార్యక్రమాలలో ఉపయోగిస్తారు. ఎక్కువ మంది ప్రజలు ఉండే పెద్ద సమావేశాలలో, మామిడి ఆకులు సహాయపడతాయి. అలా చేయడం వల్ల ఆక్సిజన్ మొత్తాన్ని పెంచవచ్చు. అదనపు కార్బన్ డయాక్సైడ్ను తీసివేయవచ్చు. ఇది గాలి నాణ్యతను పెంచుతుంది. ప్రతి ఒక్కరికీ పర్యావరణాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. కాబట్టి, వారి ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యతతో పాటు, మామిడి ఆకులు పెద్ద సమావేశాలలో ఆరోగ్యకరమైన , మరింత సౌకర్యవంతమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించేందుకు కూడా దోహదం చేస్తాయి.