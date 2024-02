దెయ్యాలు రాత్రిపూటే ఎందుకు కనపడతాయి..?

దెయ్యాలు, ఆత్మలను రాత్రిపూట మాత్రమే కనిపిస్తాయి అని చెబుతూ ఉంటారు. అవి రాత్రిపూట మాత్రమే ఎందుకు కనిపిస్తాయి..? అసలు నిజంగా ఆత్మలు ఉన్నాయా? దీని గురించి నిపుణులు ఏమని చెబుతున్నారో ఓసారి చూద్దాం...

పారానార్మల్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, మరణం తర్వాత కూడా ఆత్మ జీవిస్తుంది. ఈ ఆత్మ తన ఉనికిని విచిత్రమైన మార్గాల్లో వ్యక్తీకరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. వీటిని దయ్యాలు అంటారు



A woman is not possessed by a ghost…



రాత్రిపూట లేదా చీకటిలో ఎవరైనా మనల్ని చూస్తున్నట్లు మనలో చాలా మందికి అనిపిస్తుంది. అదే సమయంలో, దెయ్యాలను చూశామని చెప్పుకునే వారు ఉన్నారు, ముఖ్యంగా రాత్రిపూట మాత్రమే దెయ్యాలను చూసిన వారు ఉన్నారు. అలా అయితే, దెయ్యాలు (రాత్రిలో దెయ్యం) రాత్రిపూట మాత్రమే ఎందుకు కనిపిస్తాయి



వాతావరణం దెయ్యాలను ప్రభావితం చేస్తుందా?: శీతాకాలంలో రాత్రులు ఎక్కువ, పగలు తక్కువగా ఉంటాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇప్పుడు చలికాలం రాత్రి చలి కారణంగా ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావడం లేదు. రోడ్డు నిర్మానుష్యంగా ఉంది, వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, మనస్సు అనేక విషయాల గురించి ఆలోచించడం ప్రారంభిస్తుంది.





ఏదైనా నిర్దిష్ట వాతావరణం వల్ల దెయ్యాలు లేదా ఆత్మలు ప్రభావితం కావని అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం. శీతాకాలం అయినా, వేసవి అయినా వారి ప్రవర్తన తీరు మారదు. దాని ప్రవర్తన ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉంటుంది.



చాలా సార్లు ఒక వ్యక్తి మనసులో ఎక్కడో ఒక చోట ప్రతికూల భావన ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, మనస్సులో అనేక రకాల ఆందోళనలు మొదలవుతాయి. అవన్నీ మానసిక స్థితిని పూర్తిగా ప్రభావితం చేస్తాయి. మీరు ఎంత భయపడుతున్నారో, మీరు అంతగా వెంటాడుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది.



రాత్రి వేళల్లో దెయ్యాలు ఎందుకు కనిపిస్తాయి?: ఆ సమయంలో ప్రశాంతంగా ఉండటం వల్ల రాత్రిపూట దెయ్యాలు కనిపిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రాత్రిపూట ఎలక్ట్రానిక్ డిస్టర్బెన్స్ చాలా తక్కువ. పగటిపూట అధిక ఎలక్ట్రానిక్ అడ్డంకులు రాక్షసుల శక్తిని భంగపరుస్తాయి. రాత్రి వేళల్లో దెయ్యాలు యాక్టివ్‌గా ఉండడానికి ఇది ఒక ప్రధాన కారణం