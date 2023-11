దీపావళి 2023: టపాసులు కాల్చే వేళ జాగ్రత్త సుమీ..!

దీపాలు, రంగోలిలు, మెరుపులు, రుచికరమైన ఆహారం, కుటుంబ బంధంతో అనుబంధించిన ఈ పండుగ మీ కుటుంబ సభ్యులు, మీ ఇంటి భద్రత గురించి ఆందోళన కలిగించే సమయం. ప్రతి ఒక్కరూ ఉత్సవాలను హృదయపూర్వకంగా కానీ, సురక్షితంగా కానీ ఆనందిస్తారని మీరు నిర్ధారించుకోవాలి.

దీపావళి పండగ సంబరాలు తీసుకువస్తుంది. ఆనందాలను నింపుతుంది. దీపావళి, దీపాల పండుగ, ఇళ్లు, కార్యాలయాలు, సంఘాలలో ఆనందాన్ని పంచుకునే సంవత్సరం సమయం. దీపాలు, రంగోలిలు, మెరుపులు, రుచికరమైన ఆహారం, కుటుంబ బంధంతో అనుబంధించిన ఈ పండుగ మీ కుటుంబ సభ్యులు, మీ ఇంటి భద్రత గురించి ఆందోళన కలిగించే సమయం. ప్రతి ఒక్కరూ ఉత్సవాలను హృదయపూర్వకంగా కానీ, సురక్షితంగా కానీ ఆనందిస్తారని మీరు నిర్ధారించుకోవాలి.



ఈ దీపావళి వేళ అందరూ టపాసులు కాలుస్తూ ఆనందంగా గడుపుతారు. అయితే, పటాకులు కాల్చే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంతేకాదు, దొంగతనం నుండి ఇళ్లను సురక్షితంగా ఉంచడం, మీ పెద్దల సౌకర్యాన్ని నిర్ధారించడం, పిల్లలను కాలిన గాయాల నుండి రక్షించడం, క్రాకర్లు పేలడం వల్ల వచ్చే పెద్ద శబ్దాల నుండి పెంపుడు జంతువులను రక్షించడం వంటి అనేక ఇతర అంశాలు ఇందులో ఉన్నాయి. ఇది పర్యావరణాన్ని, వీధులను చెత్తాచెదారం లేకుండా, తక్కువ కలుషితమైనదిగా ఉంచుతుంది. కాబట్టి, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో ఓసారి చూద్దాం...



1. దీపాలు/దియాలు:

దీపావళి అంటే మన ఇళ్లు అందమైన మట్టి దీపాల వెలుగులతో వెలిగిపోయే సమయం. అవి మన జీవితాల్లో ప్రకాశాన్ని తెస్తున్నప్పుడు, దియాలు కూడా మంటలకు దారితీస్తాయి. కాబట్టి, మీరు , మీ కుటుంబం అగ్ని ప్రమాదాల బారినపడకుండా జాగ్రత్త పడాలి. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే, చేయాల్సిన పనులు ఇవే..

మీరు కర్టెన్లు , ఇతర మండే వస్తువుల నుండి దీపాలను దూరంగా ఉంచారని నిర్ధారించుకోండి.

ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ దగ్గర దీపాలు లేదా కొవ్వొత్తులను వెలిగించడం మానుకోండి.

దీపాలను నేలపై లేదా చదునైన ఉపరితలంపై ఉంచండి, తద్వారా అవి స్థిరంగా ఉంటాయి.

పిల్లలను దియాలకు దూరంగా ఉంచండి, తద్వారా వారు ప్రమాదవశాత్తు తమను తాము కాల్చుకోలేరు.

పిల్లలు , పసిబిడ్డలు వెలుగుతున్న దియాల దగ్గరికి వెళ్లకుండా లేదా వాటిని తాకకుండా చూసుకోండి.



2. పటాకులు:

దీపావళి వేడుకల్లో పటాకులు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ప్రత్యేకించి మీ కుటుంబంలో యువకులు, పిల్లలు ఉన్నప్పుడు. అయితే, పటాకులు సరిగ్గా నిర్వహించకపోతే ప్రమాదాలకు దారి తీస్తుంది. టపాకులతో ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండాలంటే, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే.. ముఖ్యంగా ఎక్కువ శబ్దం వచ్చే పటాకులకు దూరంగా ఉండండి.

పటాకులు మంచి నాణ్యతతో ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోవడానికి ప్రసిద్ధ కంపెనీలు, దుకాణాల నుండి కొనుగోలు చేయండి.

పెద్దల పర్యవేక్షణలో మాత్రమే బాణసంచా కాల్చాలని మీ పిల్లలకు వివరించండి.

గందరగోళాన్ని నివారించడానికి ఒక సమయంలో ఒక బాణసంచా కాల్చండి. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో , బహిరంగ ఆకాశంలో పటాకులు పేల్చండి.

విద్యుత్ తీగలు లేదా స్తంభాల దగ్గర పటాకులు కాల్చవద్దు.

పటాకుల చుట్టూ సాహసం చేయకండి. వాటిని కాల్చేటప్పుడు ఎప్పుడూ దగ్గరగా ఉండకండి.

ఏదైనా ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి, ఒక బకెట్ నీళ్లను దగ్గరలో ఉంచుకోండి.

బాణాసంచా పేల్చేటప్పుడు లేదా చూసేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండండి. జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. మీ పిల్లలు దీనిని అనుసరించారని నిర్ధారించుకోండి.



3. పారవేయడం, చెత్త వేయడం:

కాల్చిన పటాకులను సురక్షితంగా పారవేయండి. సగం కాలిన క్రాకర్లు సంభావ్య ప్రమాదాలుగా మారవచ్చు. వాటిని సరైన పద్ధతిలో పారవేయకపోతే పర్యావరణానికి కూడా హాని కలుగుతుంది. ఉపయోగించిన స్పార్క్లర్లు, ఫౌంటైన్లు పేర్చండి. వాటిని విసిరే ముందు ఒక బకెట్ నీటిలో ఉంచండి. కాల్చిన క్రాకర్ల నుండి మిగిలిపోయిన చెత్తను శుభ్రం చేయండి. పర్యావరణ అనుకూల పద్ధతిలో వాటిని వదిలించుకోండి. దీపావళి పటాకులు పేల్చేటప్పుడు సిద్ధంగా ఉంచుకోవాల్సిన వస్తువులు.... చిన్న కోతలు , కాలిన గాయాలకు ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్..

ఒక బకెట్ నీరు

ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మంటలను ఆర్పడానికి ఈ నీరు వాడాలి.

4. శబ్దం, పొగ కాలుష్యం:

దీపావళి సమయంలో శబ్ద స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మీరు ధ్వనించే బాణాసంచా కాల్చకపోయినా, మీ పరిసరాల్లోని వ్యక్తులు ఇప్పటికీ దీన్ని చేస్తూ ఉండవచ్చు. పెద్దలు, పసిబిడ్డలు, శిశువులు శబ్దం భరించలేనిదిగా అనిపించవచ్చు. పిల్లలు ఆ శబ్దాలు వినలేక ఏడుస్తారు. అంతేకాకుండా, ధ్వని, పొగ వాటిపై ప్రతికూల ఆరోగ్య ప్రభావాలను కలిగిస్తాయి. వృద్ధులు, పిల్లలు, పెంపుడు జంతువుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పటాకుల వినియోగాన్ని పరిమితం చేయండి.

కుటుంబంలో ఎవరికైనా పొగకు అలర్జీ ఉంటే, పొగ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉంచండి.

క్రాకర్స్ శబ్దాలు, క్రాకర్స్ కాల్చడం వల్ల వచ్చే పొగను తగ్గించడానికి పిల్లలను ఇంటి లోపల అన్ని తలుపులు, కిటికీలు మూసివేయండి.





5. పెంపుడు జంతువుల భద్రత:

దీపావళి వంటి పండుగలు పెంపుడు జంతువులకు బాధాకరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే అవి శబ్దం కారణంగా చాలా గందరగోళంగా భయపడతాయి. చేయాల్సిన పని ఇదే..

మీ పెంపుడు జంతువులను బయటి శబ్దం నుండి రక్షించబడిన ఇంటి భాగంలో ఉంచండి.

పెంపుడు జంతువుల చెవులకు శబ్దం చేరకుండా అరికట్టవచ్చు. బయటకు వదలకుండా చూసుకోవాలి.



6. దుస్తులు:

దీపావళి వంటి సందర్భానికి దుస్తులు ధరించడం ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు? తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్‌లో డ్రెస్‌లు వేస్తున్నారు. అయితే, క్రాకర్లు పేల్చేటప్పుడు తెలివిగా దుస్తులు ధరించడం మీకు ముఖ్యం.

మీరు చేయాల్సిన పని ఇదే..

సింథటిక్ పదార్థాలతో తయారు చేసిన దుస్తులను ధరించడం మానుకోండి, ఎందుకంటే ఇవి సులభంగా మంటలను అంటుకోగలవు.

వదులుగా లేదా ప్రవహించని కాటన్ దుస్తులను ధరించండి.

సౌకర్యవంతమైన కాటన్ దుస్తులలో మీ పిల్లలను ధరించండి; వాటిని పూర్తిగా ధరించడానికి ప్రయత్నించండి.

ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండేందుకు మీ , మీ పిల్లల జుట్టును గట్టిగా కట్టుకోవాలి.



7. ఆహార భద్రత:

దీపావళి అంటే అందరికీ ఆహారం కూడా గుర్తుకు వస్తుంది. అయితే, పండుగల సమయంలో డిమాండ్ పెరగడం వల్ల, విక్రయించే ఆహార నాణ్యతలో క్షీణత ఉండవచ్చు. కాబట్టి, ప్రసిద్దమైన వాటి దగ్గర మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలి. నాణ్యతను కాపాడుకోవాలి.

ప్రతి ఒక్కరూ, ముఖ్యంగా పిల్లలు ఏదైనా ఆహారాన్ని తినడానికి లేదా తాకడానికి ముందు వారి చేతులు కడుక్కోవాలని నిర్ధారించుకోండి.

వీలైనంత వరకు స్ట్రీట్ ఫుడ్ కు దూరంగా ఉండాలి. మీ ఆహారాన్ని ఎల్లప్పుడూ మూతపెట్టి ఉంచండి.

8. పర్యావరణ భద్రత:

దీపావళి జరుపుకోవడం ఎల్లప్పుడూ మన పర్యావరణానికి హాని కలిగిస్తుంది. బాణసంచా కాల్చడం వల్ల వచ్చే పొగ వల్ల వాయు కాలుష్యం ఏర్పడి మానవులకు, జంతువులకు ఆరోగ్య ప్రమాదాలు ఏర్పడతాయి. మీరు ఏమి చేయవచ్చు:

క్రాకర్లు పేల్చేటప్పుడు డెసిబెల్ స్థాయిని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఎక్కువ శబ్దం లేదా శబ్దం విడుదల చేయని పటాకులను ఎంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.

రేపర్లు, ఉపయోగించిన క్రాకర్లను సరిగ్గా పారవేయండి.

దీపావళి వేడుకల సమయంలో మీ కుండీలలో ఉంచిన మొక్కలను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి.వాటిని తొక్కకుండా చూసుకోండి.

పర్యావరణ భద్రత గురించి మీ పిల్లలకు అవగాహన కల్పించండి.