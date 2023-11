దీపావళిని బెస్ట్ గా జరుపుకోవాలా..?ఇవిగో మార్గాలు..!

దీపావళి సమయంలో, మీరు కూడా మీ కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ ఏదైనా ఇవ్వడానికి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు, తద్వారా వారు ఈ వేడుకను వారి జీవితాంతం గుర్తుంచుకుంటారు.



చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు అందరికీ దీపావళి పండగ అంటే అమితమైన ఇష్టం ఉంటుంది. ఎందుకంటే, పెద్దలు ఇంటిని దీపాలతో అలంకరించి ఆనందపడితే, చిన్నపిల్లలు టపాసులు కాల్చి ఆనందిస్తారు. ఈ పండుగను భారతదేశంలోని దాదాపు అన్ని ప్రాంతాల్లో జరుపుకుంటారు. ఈ దీపావళి పండగను మీరు కూడా ఆనందంగా, బెస్ట్ వేలో జరుపుకోవాలి అనుకుంటే, ఈ కింది మార్గాలు ఫాలో అయిపోండి.

1. రంగోలీని వేయండి.. భారతీయ చరిత్రలో రంగోలీ వేయడం చాలా పాత సంప్రదాయం. ఓనం, పొంగల్ వంటి అనేక ఇతర పండుగలు, ఈవెంట్‌లకు కూడా మనం రంగవళ్లులు వేస్తాం. ఈ పండగ రోజున మీరు ఇంట్లో అందమైన రంగ వళ్లులు ఏర్పాటు చేసుకోండి. అంతే కాకుండా, రంగు, రంగుల దీపాలతో అలంకరించాలి. తలుపులపై దీపావళి శుభాకాంక్షలను వేలాడదీయడం, మీ క్రియేటివిటీ మొత్తం బయటపెట్టాలి. అప్పుడు ఇల్లు అందంగా కనపడుతుంది. రంగోలిని తయారుచేసే కళకు ఖచ్చితంగా కొంత అనుభవం, కొంచెం ప్రతిభ అవసరం. అయితే, ఈ రోజుల్లో ఎవరైనా ఆన్‌లైన్ వీడియోలను చూడటం ద్వారా ఏదైనా , ప్రతిదీ నేర్చుకోవచ్చు

2. ఇంటిని లైట్లు , డయాస్‌లతో అలంకరించడం దీపావళి పండుగను జరుపుకోవడానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి, కానీ దీపావళి గురించిన అత్యంత ఆహ్లాదకరమైన భాగం మీరు మీ ఇంటిలోని ప్రతి భాగాన్ని లైట్లు, మట్టి దీపాలతో అలంకరించండి. మీరు చైనీస్ LED లైట్లను కొనుగోలు చేయకుండా చూసుకోండి, ఎందుకంటే ఈ లైట్లు మధ్యలో పనిచేయడం మానేస్తాయి. మీరు వాటిని వచ్చే ఏడాది విసిరివేయవలసి ఉంటుంది. వీలైనంత వరకు, స్థానిక భారతీయులు లైట్లు , దియాలను తయారు చేశారు. వాటిని కొనుగోలు చేస్తే సరిపోతుంది.



4. ప్రత్యేక వంటకాలు సిద్ధం గొప్ప ఆహారం లేకుండా దీపావళి పండుగ ఖచ్చితంగా అసంపూర్ణమే! ఇది ప్రజలను టేబుల్ వద్ద ఒకచోట చేర్చి, కనీసం ఒక రోజు వరకు ప్రతిదీ మరచిపోయేలా చేస్తుంది. దీపావళి తయారీ సమయంలో, హల్వా పూరీ, చోళ భాతురా, షాహీ పనీర్ వంటి ప్రత్యేక వంటకాలు, గులాబ్ జామూన్, మోతీచూర్ లడ్డూ, బేసన్ లడ్డూ మొదలైన స్వీట్లను ఇంట్లో తయారుచేస్తారు. మీరు కూడా వంటకాలను పొందడం ద్వారా కొత్త . ప్రత్యేకమైన వాటిని సిద్ధం చేయవచ్చు



3. మీ ప్రియమైన వారికి బహుమతులు ఇవ్వండి ఇతరుల నుండి బహుమతులు పొందడం ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు? చాలా మంది పేదలకు బహుమతులు, ఆహారం, స్వీట్లు పంచి దీపావళి జరుపుకోవాలి. అలా దీపావళి పండుగ మనకు నిస్వార్థంగా ఉండటాన్ని నేర్పుతుంది. మన దగ్గర ఉన్నదంతా మన ప్రియమైన వారితో, అవసరమైన వారితో పంచుకోవాలని కూడా నేర్పుతుంది. దీపావళి సమయంలో, మీరు కూడా మీ కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ ఏదైనా ఇవ్వడానికి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు, తద్వారా వారు ఈ వేడుకను వారి జీవితాంతం గుర్తుంచుకుంటారు. స్వీట్లు, నగలు, బట్టలు, లక్ష్మీ గణేష్ విగ్రహాలు, వాల్ హ్యాంగింగ్‌లు మొదలైన కొన్ని సాధారణ బహుమతి వస్తువులలో దీపావళి పండుగను జరుపుకోవడానికి ఇది ఒక మార్గం.



5. క్రాకర్స్ పేలడం దీపావళి పండుగను జరుపుకోవడానికి ఉత్తమ మార్గం ఏమిటంటే, మీ ప్రియమైనవారితో కలిసి రోజును ఆస్వాదించడం. మీ చుట్టూ ఉన్న పర్యావరణాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం. దీపావళి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని పటాకులు పేల్చడం వల్ల ఏర్పడే కాలుష్యం గురించి ఈ రోజుల్లో చాలా ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే, మార్కెట్‌లో లభించే గ్రీన్ , శబ్దం లేని క్రాకర్స్ కోసం వెళ్లి దీపావళి రోజు ఆనందాన్ని కోల్పోకుండా ఆనందించవచ్చు. అలాగే, కాలుష్యాన్ని అరికట్టడానికి, మీరు క్రాకర్లు పేల్చడం మానేయాల్సిన అవసరం లేదు. పర్యవరణానికి ఎలాంటి ఆటంకం కలిగంచని వాటిని ఎంచుకోవడం ఉత్తమం.



6. దీపావళి పురాణాలను చదవండి దీపావళిని నిజంగా జరుపుకోవాలంటే, ప్రతి పండుగకు ఉన్న అర్థం, ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ పండుగల ద్వారా వారి జీవితంలో ఆ బోధనలను పెంపొందించడానికి ప్రయత్నించాలి. దీపావళి చెడుపై మంచి విజయాన్ని సూచిస్తుంది. చీకటి నుండి కాంతికి మార్గం గురించి బోధిస్తుంది. దీపావళి సందర్భంగా, మీ కుటుంబ సభ్యుల మధ్య దీపావళి ప్రాముఖ్యత గురించి చర్చించండి. ఈ పండుగకు సంబంధించిన వివిధ కథల గురించి చదవండి. దీపావళి గురించిన కొన్ని పురాణాలలో శ్రీరాముడు అయోధ్యకు తిరిగి రావడం, పాండవులు హస్తినాపూర్‌కు తిరిగి రావడం, గురు హరగోవింద్ జహంగీర్ విడుదల, సముద్ర మంథన్ తర్వాత లక్ష్మీ దేవి జననం మొదలైనవి ఉన్నాయి.

7. లక్ష్మీ పూజ నిర్వహించండి ఉత్తర భారతదేశంలోని చాలా ఇళ్లలో, గణేష్‌తో పాటు లక్ష్మీ దేవిని కలిసి కుటుంబ సభ్యుల శ్రేయస్సు కోసం పూజిస్తారు. పూజలో భాగం కావడం వల్ల మీ టెన్షన్స్ అన్నీ మరచిపోయి శాంతి లభిస్తుంది. ఇది మన పూర్వీకుల సంప్రదాయాలు, ఆచారాలను కొనసాగించడం, వారి ఆశీర్వాదాల కోసం దేవతలను కూడా పూజించాలి.





8. కొత్త బట్టలు, పాత్రలు, ఇతర గృహోపకరణాలు కొనండి దీపావళి పండుగ అనేది బట్టలు, టెలివిజన్, ఫ్రిజ్, మొబైల్ ఫోన్లు, పాత్రలు మొదలైన వివిధ వస్తువులపై మార్కెట్ గొప్ప తగ్గింపులను అందించే సమయం. దీపావళిని కూడా కొత్త ప్రారంభంగా జరుపుకుంటారు. అందువల్ల, కొత్త వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం కొత్త ప్రారంభ ప్రకంపనలను సృష్టిస్తుంది. . ఈ రోజుల్లో అమెజాన్ , ఫ్లిప్‌కార్ట్ వంటి ఆన్‌లైన్ ఇ-కామర్స్ వెబ్‌సైట్‌లు దీపావళి సందర్భంగా అద్భుతమైన తగ్గింపులను అందించే తమ పండుగ సీజన్ విక్రయాలతో వస్తున్నాయి.

9. బహుమతి కార్డులను తయారు చేయండి మనమందరం మన పుట్టినరోజులు లేదా నూతన సంవత్సర వేడుకల సమయంలో గ్రీటింగ్ కార్డ్‌లను ఇవ్వడం, పొందడం ఇష్టపడతాము. అయితే, దీపావళి పండుగ రోజున మీ కుటుంబ సభ్యుల కోసం గిఫ్ట్ కార్డ్‌ని ఎలా రూపొందించాలి? ప్రజలు తమ గతాన్ని మరచిపోయి, కొత్త ప్రారంభానికి సిద్ధంగా ఉన్న హిందూ పండుగలో ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన రోజు కాబట్టి, వారి పట్ల మీ ప్రేమ , శ్రద్ధను చూపించడానికి ఇది సరైన సమయం.



10. ఆటలు ఆడటం ఈ సమయంలో, దీపావళి పండుగను జరుపుకోవడానికి బంధువులు, స్నేహితులు ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశంలో సమావేశమవుతారు. కార్డులు, ఇతర ఆటలతో మీ చేతులను ప్రయత్నించడానికి కూడా ఇది గొప్ప సమయం. కానీ చాలా మందికి టీన్‌ఎఫ్ పట్టీ లేదా రమ్మీ ఎలా ఆడాలో తెలియకపోవచ్చు, కాబట్టి మీరు సంగీత కుర్చీలు, సినిమా పేర్లను ఊహించడం, పాటల పోటీలు మొదలైన ఇతర రకాల గేమ్‌లను నిర్వహించవచ్చు.