ఈ ఒక్క పండు సెక్స్ లైఫ్ అద్భుతంగా మారుతుంది..!

సెక్స్ లైఫ్ బాగుండాలనే అందరూ కోరుకుంటారు. అయితే..దాని కోసం చాలా మంది చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే.. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో విరివిగా దొరికే ఒక పండు తింటే.. మీ సెక్స్ లైఫ్ అద్భుతంగా మారుతుందని మీకు తెలుసా? అదే స్ట్రాబెర్రీ.



ఇప్పటికే స్ట్రాబెర్రీలు మార్కెట్‌లోకి వచ్చాయి. స్ట్రాబెర్రీ చాలా మందికి ఇష్టమైనది. కానీ ఈ స్ట్రాబెర్రీ సెక్సీ ఫుడ్ లిస్ట్‌లో చేరింది. ఈ జాబితాలో స్ట్రాబెర్రీ అగ్రస్థానంలో ఉంది. స్ట్రాబెర్రీస్ ,సెక్స్ మధ్య సంబంధం ఉంది. ఈ ఎర్రటి పండు లైంగిక జీవితంలో శృంగారాన్ని పెంచుతుంది లైంగిక ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుతుంది. చాలా సినిమాల్లో, సెక్స్ విషయానికి వస్తే స్ట్రాబెర్రీ చూపించడం మీరు చూసి ఉండవచ్చు. సెక్సీ ఫోస్ ఇచ్చే వారు కూడా స్ట్రాబెర్రీని ఉపయోగిస్తారు. ప్రేమికుల రోజున స్ట్రాబెర్రీలను బహుమతిగా ఇచ్చే జంటలు కూడా ఉన్నారు.





స్ట్రాబెర్రీ మన దేశంలోనే కాకుండా ఫ్రాన్స్‌లో కూడా గొప్ప ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. తొలిరాత్రి రొమాన్స్‌ను ప్రోత్సహించేందుకు కొత్తగా పెళ్లయిన వారికి స్ట్రాబెర్రీ సూప్‌ను అందించే సంప్రదాయం ఉంది. ఇది జ్యోతిష్యంలో కూడా చూడవచ్చు. స్ట్రాబెర్రీలు ప్రేమ, సెక్స్, అందం , సంతానోత్పత్తికి దేవత అయిన వీనస్‌తో సంబంధం కలిగి ఉన్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ స్ట్రాబెర్రీ ,సెక్స్‌కి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలను మేము మీకు తెలియజేస్తాము.



తీపి , జ్యుసి స్ట్రాబెర్రీ ప్రేమ ,కోరికకు చిహ్నం. స్ట్రాబెర్రీలు తిన్న భార్యాభర్తలు దగ్గరవుతారు. ఇది తినడం చాలా సులభం. పై తొక్క తీయాల్సిన అవసరం లేదు, విత్తనాలను తొలగించాల్సిన అవసరం లేదు. స్ట్రాబెర్రీలు సెక్స్ సమయంలో ఆనందాన్ని పెంచుతాయని నిపుణులు నమ్ముతారు.



స్ట్రాబెర్రీలలో విటమిన్ సి అధిక మొత్తంలో లభిస్తుంది. దీని వినియోగం రక్త ప్రసరణను పెంచుతుంది. మీ శరీరం మెగ్నీషియం ,పొటాషియంతో సహా అనేక పోషకాలను పొందుతుంది. దీన్ని రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటే సెక్స్ డ్రైవ్ పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. స్ట్రాబెర్రీలో జింక్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. జింక్ లైంగిక జీవితాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. తక్కువ టెస్టోస్టెరాన్ స్థాయి లైంగిక కార్యకలాపాలు, కోరికను తగ్గిస్తుంది. స్ట్రాబెర్రీలోని పోషకాలు శరీరంలో టెస్టోస్టెరాన్ స్థాయిలను నియంత్రిస్తాయి. ఇది లైంగిక కోరికను పెంచుతుంది. స్ట్రాబెర్రీలో ఉండే జింక్ , మినరల్స్ స్త్రీ పురుషులిద్దరికీ మేలు చేస్తాయి. పురుషులలో టెస్టోస్టెరాన్ స్థాయిల పెరుగుదల మహిళల్లో లిబిడోను పెంచుతుంది. స్ట్రాబెర్రీ శరీరానికి శక్తినిచ్చేలా పనిచేస్తుంది. సెక్స్‌కు ముందు ఈ పండును తినాలి.



స్ట్రాబెర్రీ పునరుత్పత్తికి సహాయపడుతుంది. స్ట్రాబెర్రీలలో బీటా కెరోటిన్ , ఆంథోసైనిన్, విటమిన్ సి , ఫోలిక్ యాసిడ్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి. మీరు స్ట్రాబెర్రీలను తీసుకుంటే, ఇవన్నీ మీ శరీరానికి జోడించడమే కాకుండా, సంతానోత్పత్తిని కూడా పెంచుతాయి. రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. స్ట్రాబెర్రీలు తక్కువ కేలరీల ఆహారం. ఇది తక్కువ గ్లైసెమిక్. దీన్ని తినడం వల్ల శరీరంలోని కింది భాగంలో రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా జరుగుతుంది. ఇది లైంగిక కార్యకలాపాల సమయంలో సులభంగా క్లైమాక్స్ చేరుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. మీరు క్రమం తప్పకుండా స్ట్రాబెర్రీలను తీసుకుంటే, మీ సెక్స్ జీవితంలో మీరు మరింత ఆనందాన్ని పొందుతారు. ఇది మీ కండరాలను కూడా దృఢపరుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.