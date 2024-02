పిల్లలు పుట్టకుండా ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతున్నారా? ఏమౌతుందో తెలుసా?

సింపుల్ గా వాళ్లే మెడికల్ షాపుల నుంచి తెచ్చుకోవడం రోజూ.. బఠానీలు తిన్నట్లుగా ట్యాబ్లెట్స్ మింగుతున్నారు. కనీసం డాక్టర్స్ సలహా కూడా తీసుకోకుండా తమకు నచ్చినట్లుగా వేసుకుంటున్నారు.

What happens when you take Emergency Contraceptive Pills over and over



పెళ్లైన వెంటనే చాలా మంది దంపతులు పిల్లలు కనడానికి ఇష్టపడరు. అలా అని అవాంఛిత గర్భం రాకుండా ఉండేందుకు కండోమ్ వాడటం కూడా నచ్చదు. దీంతో.. పిల్లలు పుట్టకుండా ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ.. అలా ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోవడం వల్ల.. ఇతర సమస్యలు వస్తాయని మీకు తెలుసా? గర్భం తాత్కాలికంగా ఆగడం కాదు.. శాశ్వతంగా పిల్లలు పుట్టకుండా పోయే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Contraceptive Pills

దాదాపు పిల్లలు పుట్టకుండా, గర్భం దాల్చకుండా ఆపే ట్యాబ్లెట్స్ పేర్లు అందరికీ తెలుస్తున్నాయి. సింపుల్ గా వాళ్లే మెడికల్ షాపుల నుంచి తెచ్చుకోవడం రోజూ.. బఠానీలు తిన్నట్లుగా ట్యాబ్లెట్స్ మింగుతున్నారు. కనీసం డాక్టర్స్ సలహా కూడా తీసుకోకుండా తమకు నచ్చినట్లుగా వేసుకుంటున్నారు. కానీ వైద్యుల సలహా లేకుండానే మహిళలు ఈ మాత్రలు వేసుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.



వైద్యుల ప్రకారం, మార్కెట్లో లభించే చాలా మందులు అత్యవసర గర్భనిరోధక మాత్రలు, వీటిని మార్నింగ్ ఆఫ్టర్ పిల్స్ అని కూడా అంటారు. ఈ మాత్రలు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే వాడాలి.తరచుగా తినకూడదు.

కానీ మహిళలు ఏమి చేస్తారు, అవాంఛిత గర్భధారణను నివారించడానికి వారు పదేపదే ఈ అత్యవసర గర్భనిరోధక మాత్రలను తీసుకుంటారు, అయితే ఇది వారి ఆరోగ్యానికి భారీ ప్రమాదాలను కలిగిస్తుంది. ఇలా చేయడం వల్ల హార్మోన్ల సమతుల్యత దెబ్బతినడమే కాకుండా పీరియడ్స్ సమస్య కూడా వస్తుంది.



Women Health



సీనియర్ గైనకాలజిస్టుల ప్రకారం, అత్యవసర గర్భనిరోధక మాత్రలు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే ఉపయోగించాలి. గర్భం రాకుండా ఉండటానికి అత్యవసర మాత్రలు పదేపదే తీసుకోవడం తీవ్రమైన దుష్ప్రభావాలకు కారణమవుతుంది. గర్భం రాకుండా ఉండేందుకు మహిళలు గర్భనిరోధక మాత్రలు క్రమం తప్పకుండా వాడితే మంచిది.

అత్యవసర మాత్రలు అధిక మొత్తంలో హార్మోన్లను కలిగి ఉంటాయి. వాటి అధిక వినియోగం హార్మోన్ల సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తుంది. ఈ మాత్రను వాడిన నెలలో స్త్రీలకు సక్రమంగా రక్తస్రావం రావచ్చు. కానీ, ఈ మాత్రలు సంతానోత్పత్తిపై ఎటువంటి ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపవు.



లైంగిక సంపర్కం సమయంలో కండోమ్ విరిగిపోయినా లేదా అసురక్షిత సెక్స్ చేసినా 24 గంటలలోపు అత్యవసర గర్భనిరోధక మాత్రలు తీసుకోవాలని మరొక నిపుణుడు చెప్పారు. ఈ మాత్రలు చాలా తక్కువగా వాడాలి.



ఎమర్జెన్సీ పిల్‌ని చాలా నెలల్లో ఒకటి లేదా రెండు సార్లు కంటే ఎక్కువ సార్లు తీసుకోవడం వలన క్రమరహిత పీరియడ్స్ , ఆరోగ్యం మరింత దిగజారుతుంది. సాధారణంగా, గర్భం రాకుండా ఉండటానికి, స్త్రీలు వైద్యులను సంప్రదించిన తర్వాత మాత్రమే గర్భనిరోధక మాత్రలను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవాలి.





Contraceptive Pill



సాధారణ మాత్రలు 21 రోజుల షెల్ఫ్ జీవితాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ప్రతి రాత్రి ఒక మాత్ర తీసుకోవాలి. దీని తరువాత, మీరు 7 రోజుల గ్యాప్ ఇవ్వడం ద్వారా మళ్లీ ఈ మాత్రలు తీసుకోవచ్చు. వైద్యుల సలహా మేరకు కొన్నాళ్లపాటు ఈ మాత్రలు వేసుకోవచ్చు. అవాంఛిత గర్భధారణను నివారించడంలో ఇది మీకు చాలా సహాయపడుతుంది.