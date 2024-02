మీరు సింగిలా..? వాలంటైన్స్ డేని ఇలా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి..!

అందరికీ తోడు ఉన్నారని.. తాము మాత్రం సింగిల్ గా ఉన్నామని ఫీలౌతూ ఉంటారు. కొందరు సింగిల్ గా ఉండటానికే ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. ఎలా అయినా సింగిల్ గా కూడా వాలంటైన్స్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. అదెలాగో ఓసారి చూద్దాం...

single

వాలంటైన్ వీక్ మొదలైంది. ప్రేమికులంతా ప్రేమికుల రోజున ఆనందంగా గడపాలని అనుకుంటూ ఉంటారు. దానికి తగినట్లుగా ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ సింగిల్స్ మాత్రం ప్రేమికులను చూసి ఈర్ష్యగా ఫీలౌతూ ఉంటారు. అందరికీ తోడు ఉన్నారని.. తాము మాత్రం సింగిల్ గా ఉన్నామని ఫీలౌతూ ఉంటారు. కొందరు సింగిల్ గా ఉండటానికే ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. ఎలా అయినా సింగిల్ గా కూడా వాలంటైన్స్ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. అదెలాగో ఓసారి చూద్దాం...



1. మిమ్మల్ని మీరు ట్రీట్ చేసుకోండి..

తీవ్రమైన పని షెడ్యూల్ తరచుగా మనల్ని మనం సరిగ్గా చూసుకోకుండా నిరోధిస్తుంది. స్పా ట్రీట్‌మెంట్ తీసుకోవడం లేదా స్కిన్‌కేర్ ట్రీట్‌మెంట్‌లో మునిగిపోవడం వంటి వేరొకరి ద్వారా మీరు పాంపర్ చేయాలనుకుంటున్న విధంగా మిమ్మల్ని మీరు విలాసపరచుకోవడానికి వాలెంటైన్స్ డే మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.



Solo dating is the best idea to love yourself

2.సోలో డేట్ కి వెళ్లండి..

ఎవరైనా మిమ్మల్ని డేట్ కి తీసుకెళ్తారని వేచి ఉండకండి. సింగిల్ గా డేట్ ని ప్లాన్ చేసుకోండి, దుస్తులు ధరించండి, మీకు ఇష్టమైన రెస్టారెంట్‌ను సందర్శించండి.మీకు ఇష్టమైన భోజనాన్ని ఆస్వాదించండి. మీరు మీ ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్లకూడదనుకుంటే, మీకు ఇష్టమైన భోజనాన్ని ఆర్డర్ చేయండి. ఇంట్లోనే ఆస్వాదించండి.



solo

ప్రేమ మన చుట్టూ అనేక రూపాల్లో ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు మనం దానిని గుర్తించడంలో విఫలమవుతాము. మీరు ఈ రోజును మీ కుటుంబ సభ్యులతో కూడా జరుపుకోవచ్చు. వారు మీపై కురిపించే ప్రేమను అభినందించవచ్చు. మీరు ఫ్యామిలీ పిక్నిక్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు లేదా కలిసి షాపింగ్ చేయవచ్చు.

Image: Getty



దానధర్మాలు చేయండి

వాలెంటైన్స్ డే అంటే ప్రేమను పంచుకోవడమే. మీరు అనాధ శరణాలయాలు లేదా వృద్ధాశ్రమాలలో స్వచ్ఛందంగా సేవ చేయడం ద్వారా స్వచ్ఛంద సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడం ద్వారా ఆ నిరుపేద వ్యక్తులను ప్రత్యేకంగా, ప్రేమిస్తున్నారని భావించవచ్చు. మీరు వారి కోసం బహుమతులు కూడా ఇవ్వచ్చు. వారితో కొంత సమయం గడపవచ్చు.

ఏడాది పొడవునా మీ కుటుంబం , స్నేహితుల నుండి మీరు పొందగలిగే ప్రేమను గుర్తించండి. వారిని అభినందించండి. మీరు వారికి ప్రత్యేక అనుభూతిని కలిగించడానికి బహుమతులు ఇవ్వచ్చు.