ఈ వయసులో పెళ్లి చేసుకుంటే, విడాకుల భయం ఉండదు..!

భారతీయ సంస్కృతిలో వివాహానికి చాలా ముఖ్యమైన స్థానం ఉంది. పూర్వం నుంచి ఆడపిల్లలకు 18 ఏళ్లకే పెళ్లి ప్రపోజ్ చేసేవాళ్లం.. మహిళకు 18 ఏళ్లు, పురుషుడికి 21 ఏళ్లు నిండితే పెళ్లి చేయాలనే చట్టం కూడా ఉంది. ఈ నిబంధనను మార్చడంపై అనేక చర్చలు జరిగాయి.

చిన్న వయసులో పెళ్లి చేసుకుంటే ఆరోగ్యానికి, బంధాలకు మంచిదనే భావన గతంలో ఉండేది. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అమ్మాయిలు, అబ్బాయిల పెళ్లి వయసు పెరిగింది. నేటి యువతీ యువకులు 25 ఏళ్ల తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. శారీరకంగా, ఆర్థికంగా, మానసికంగా పెళ్లికి సిద్ధమైన తర్వాతే పెళ్లికి అనుమతిస్తున్నారు.

అయితే, ఇటీవల ఎక్కడ చూసినా విడాకుల కేసులే వినిపిస్తున్నాయి. కుటుంబ బాధ్యతలు మోయలేక చిన్నవయసులోనే పెళ్లి చేసుకుని విడాకులు తీసుకుంటున్న వారు కొందరున్నారు. ఇప్పటికీ కొందరు నేను ఒంటరిగా బతకగలను, నా కాళ్ల మీద నిలబడగలను అనే ధైర్యంతో విడాకులు తీసుకుంటారు. భార్యాభర్తలు చాలా మంది జంటల మధ్య సామరస్యం , అనుకూలత లేకుండా విడిపోతున్న వారిని కూడా మనం చూస్తున్నాం.

ఇలాంటి సంఘటనలు జరగడానికి ఆడ, మగ పెళ్లి వయసు కూడా కారణం కావచ్చు. కొన్ని అధ్యయనాలు కూడా ఇదే విషయాన్ని చెబుతున్నాయి. పురుషులు, మహిళలు 25 ఏళ్ల తర్వాత వివాహం చేసుకుంటే, విడాకుల రేటు తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.

యూనివర్శిటీ ఆఫ్ ఉటాకు చెందిన సామాజిక శాస్త్రవేత్త నిక్ వోల్ఫింగర్ ప్రకారం, 28 , 32 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న వివాహిత జంటలలో విడాకుల రేట్లు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. పెళ్లయిన తర్వాత 5 సంవత్సరాల వరకు భార్యాభర్తలు విడిపోరాదని చెప్పారు.



ఈ వయస్సులో వివాహం విడాకులను పెంచుతుంది: వోల్ఫింగర్ నేషనల్ సర్వే ఆఫ్ ఫ్యామిలీ గ్రోత్ 2006-2010 , 2011-2013 నిర్వహించారు. సర్వే ప్రకారం, టీనేజ్ చివరి నుండి ఇరవైల చివరి వరకు , ముప్పైల ప్రారంభంలో విడాకుల అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయని తెలిసింది.

30 ఏళ్ల తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటే విడాకులు ఎక్కువవుతాయి. ముప్పైల చివరలో లేదా నలభైల ప్రారంభంలో విడాకుల సంభావ్యత 5 శాతం పెరగడం ప్రారంభమవుతుంది.

28-32 సంవత్సరాల మధ్య వివాహం చేసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు: 20వ దశకం చివరిలో , 30వ దశకం ప్రారంభంలో వివాహం చేసుకోవడానికి ఉత్తమ సమయం అని అధ్యయనాలు చూపిస్తున్నాయి. ఈ వయస్సు వ్యక్తులు తమ స్వంత, కుటుంబ బాధ్యతలు, అవసరాల గురించి తెలుసుకుంటారు. దీంతో పాటు వారి ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బాగుంటుంది.

ఈ వయసులో పెళ్లి చేసుకుంటే విడాకులు రావు: మేరీల్యాండ్ యూనివర్సిటీకి చెందిన ఫిలిప్ కోహెన్ కూడా స్త్రీ పురుషుల వివాహ వయస్సు గురించి అధ్యయనం చేశారు. చాలా పెద్దయ్యాక పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ సంబంధం ఎక్కువ కాలం ఉండదనేది అబద్ధం. మీరు విడాకులు తీసుకోకుండా ఉండాలనుకుంటే, 45 , 49 సంవత్సరాలలోపు వివాహం చేసుకోండి, ఫిలిప్ చెప్పారు.