రెగ్యులర్ సెక్స్ తో మహిళల్లో ఆ లాభం ఉంటుందా..?

మెనోపాజ్ కొందరికి తొందరగా, మరికొందరికి ఆలస్యంగా వస్తుంది. లేట్ మెనోపాజ్‌కి సెక్స్ ఒక కారణమని నిపుణులు అంటున్నారు. రెగ్యులర్ సెక్స్ వల్ల మహిళల్లో మెనోపాజ్ ఆలస్యం అవుతుంది.



Know How A Healthy Sex Life Can Delay Menopause

శృంగారం శారీరక తృప్తిని మాత్రమే కాదు.. మానసిక ఆనందాన్ని కూడా అందిస్తుంది. ఇది అందరికీ తెలుసు. కానీ, ఈ సెక్స్ వల్ల చాలా రకాల ఆరోగ్య సమస్యలను కూడా కంట్రోల్ చేయవచ్చట. ముఖ్యంగా స్త్రీలకు వయసు రిత్యా వచ్చే సమస్యలను కూడా ఆపేయవచ్చట. అదేంటో తెలుసుకుందాం..

మహిళలకు రెగ్యులర్ గా ప్రతి నెలా పీరియడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆ పీరియడ్స్ ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత ఆగిపోతాయి. దానిని మోనోపాజ్ దశ అంటారు. ఈ మోనోపాజ్ సమయంలో స్త్రీలకు చాలా సమస్యలు ఎదురౌతాయి.. మెనోపాజ్ కొందరికి తొందరగా, మరికొందరికి ఆలస్యంగా వస్తుంది. లేట్ మెనోపాజ్‌కి సెక్స్ ఒక కారణమని నిపుణులు అంటున్నారు. రెగ్యులర్ సెక్స్ వల్ల మహిళల్లో మెనోపాజ్ ఆలస్యం అవుతుంది.



. మహిళలు ఒక సంవత్సరం పాటు మెనోపాజ్ చికాకును అనుభవిస్తారు. ఈ కాలంలో వారిలో కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. మూడ్ స్వింగ్స్, ముఖం మీద మొటిమలు, కోపం, క్రమరహిత పీరియడ్స్ ఉంటాయి. అమెరికాలో మెనోపాజ్ యొక్క సగటు వయస్సు 51. భారతదేశంలోని మహిళల్లో మెనోపాజ్ సగటు వయస్సు 46 నుండి 51 సంవత్సరాలు. రుతువిరతి ఆలస్యం కావాలంటే, నలభై యాభై సంవత్సరాల మధ్య సంభోగం చేయడం ముఖ్యం. ప్రీమెచ్యూర్ మెనోపాజ్‌కి సెక్స్ ఒక్కటే కారణం కాదు. ఇది కూడా దృష్టి పెట్టాల్సిన అంశమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.



పరిశోధన ప్రకారం, వివాహిత స్త్రీలు పెళ్లికాని మహిళల కంటే మెనోపాజ్ దశకు ఆలస్యంగా చేరుకుంటారు. లైంగిక కార్యకలాపాలు , లైంగిక ప్రమేయం ఇందులో పెద్ద పాత్ర పోషిస్తాయి. లైంగికంగా చురుకుగా ఉండే స్త్రీలు గర్భవతి అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది, అయితే లైంగికంగా చురుకుగా లేని స్త్రీలు అండోత్సర్గము కారకం లేనందున ప్రారంభ మెనోపాజ్‌ను అనుభవించవచ్చు.

ఆరోగ్యకరమైన లైంగిక జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నవారు కూడా తరచుగా రుతువిరతికి గురవుతారు. ధూమపానం , హార్మోన్లలో మార్పులు దీనికి కారణం. మీరు ధూమపానం , ఆరోగ్యకరమైన లైంగిక జీవితాన్ని కలిగి ఉంటే, మీరు ప్రారంభ మెనోపాజ్ ద్వారా వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ధూమపానం ఇందులో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. మెనోపాజ్ ఆలస్యం కావాలనుకునే వారు ధూమపానం మానేయాలి. జీవనశైలిలో మెరుగుదల కూడా ముఖ్యం.





మహిళల్లో రుతువిరతి కూడా మానసిక స్థితితో ముడిపడి ఉంటుంది. మానసిక ఆరోగ్యం, బోలు ఎముకల వ్యాధి, గుండె జబ్బులు, డిప్రెషన్ , చిత్తవైకల్యం వంటి కొన్ని ఆరోగ్య పరిస్థితులు ముందస్తు మెనోపాజ్‌కు దారితీయవచ్చు. మెనోపాజ్ ఆలస్యం కావాలనుకునే వారు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవాలి. అలాగే బరువు నియంత్రణకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. అనవసరమైన ఒత్తిడి మీ ప్రారంభ మెనోపాజ్‌కు దారి తీస్తుంది. కాబట్టి మీరు మీ మానసిక స్థితిని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడం ముఖ్యం. ధ్యానం , యోగా చేయడంతో పాటు, మీరు మీ స్నేహితులతో కలవాలి. మీ భాగస్వామితో మంచి సంబంధాన్ని కొనసాగించాలి. మీ శరీరంలో ఒత్తిడి పెరిగితే అది మీ మొత్తం ఆరోగ్య పరిస్థితిని పాడు చేస్తుంది. ఒత్తిడి కారణంగా అనేక వ్యాధులు వస్తాయి. ఒత్తిడి హార్మోన్ హెచ్చుతగ్గులకు కారణమవుతుంది, మీ మెనోపాజ్ త్వరగా వచ్చేలా చేస్తుంది. అదనంగా, రుతువిరతి సమయంలో కొన్ని సమస్యలు తీవ్రమవుతాయి.