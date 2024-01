సెక్స్ లైఫ్ కి, పొగతాగడానికి ఏంటి సంబంధం..?

ధూమపానం పురుషులు , మహిళలు ఇద్దరినీ ప్రభావితం చేస్తుంది. హృదయ సంబంధ వ్యాధులు , వివిధ క్యాన్సర్లతో సహా అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు ఇది చాలా కాలంగా ప్రధాన ప్రమాద కారకంగా గుర్తించారు.

ధూమపానం, మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం, క్యాన్సర్ కి కారకం.. ఈ మాట అందరికీ తెలుసు. కానీ.. దానిని మాత్రం ఆపరు. కానీ.. ధూమపానం మరింత ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తుంది. ధూమపానం పురుషులు , మహిళలు ఇద్దరినీ ప్రభావితం చేస్తుంది. హృదయ సంబంధ వ్యాధులు , వివిధ క్యాన్సర్లతో సహా అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు ఇది చాలా కాలంగా ప్రధాన ప్రమాద కారకంగా గుర్తించారు. కానీ ఇవి మాత్రమే కాదు.. ధూమపానం.. లైంగిక జీవితాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తుందని చాలా మందికి తెలీదు. ధూమపానం, లైంగిక ఆరోగ్యం అనుసంధానించబడి ఉన్నాయి. ఇది మీ లిబిడో, లైంగిక పనితీరు , సంతానోత్పత్తిని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇంకా.. ఏ నష్టాలు కలుగుతాయో ఓసారి చూద్దాం..



1. అంగస్తంభన ఇబ్బందులు

అనేక అధ్యయనాలు ధూమపానాన్ని అంగస్తంభన (ED)తో ముడిపెట్టాయి, సిగరెట్‌లలోని వ్యసనపరుడైన నికోటిన్, పురుషాంగానికి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే నాళాలతో సహా శరీరం అంతటా రక్త ప్రవాహాన్ని నిరోధిస్తుంది.



2. రొమ్ము ఆరోగ్యం

ధూమపానం పురుషులకు హానికరమే కాకుండా, స్త్రీ లైంగిక ఆరోగ్యానికి కూడా ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తుంది. "ధూమపానం వల్ల రొమ్ము కుంగిపోవడం, రొమ్ము క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువ.



3. తగ్గిన స్పెర్మ్ కౌంట్

తండ్రులు కావాలని ఆకాంక్షించే పురుషులకు, ధూమపానం స్పెర్మ్ కౌంట్‌ను తగ్గించడం ద్వారా సంతానోత్పత్తికి ఆటంకం కలిగిస్తుంది. ఎన్విరాన్‌మెంటల్ ఎపిడెమియాలజీ ప్రచురించిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం, సిగరెట్ ధూమపానం వీర్యం పరిమాణం , మొత్తం స్పెర్మ్ కౌంట్ , సారవంతమైన పురుషులలో, ముఖ్యంగా అధిక ధూమపానం చేసేవారిలో స్పెర్మ్ చలనశీలతను తగ్గిస్తుంది.

ధూమపానం అనేది పురుషులకు మాత్రమే కాదు, పొగాకు వాడకం వల్ల స్త్రీలు కూడా సంతానోత్పత్తి సవాళ్లను ఎదుర్కొంటారు. జర్నల్ ఫెర్టిలిటీ అండ్ స్టెరిలిటీలో ప్రచురించబడిన పరిశోధన ప్రకారం, ధూమపానం అండాశయ నిల్వల క్షీణతను వేగవంతం చేస్తుంది, ఇది అండం సంఖ్య తగ్గడానికి, అండం నాణ్యత రాజీకి దారితీస్తుంది.



5. ప్రీమెచ్యూర్ మెనోపాజ్

పొగాకు నియంత్రణ జర్నల్‌లో జరిపిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం, ధూమపానం చేయని వారితో పోలిస్తే ధూమపానం చేసే మహిళలు 50 ఏళ్లలోపు మెనోపాజ్‌ను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. అకాల రుతువిరతి సంతానోత్పత్తిని ప్రభావితం చేయడమే కాకుండా వివిధ ఆరోగ్య ప్రమాదాలతో ముడిపడి ఉంటుంది, పునరుత్పత్తి ఆరోగ్యం కొరకు ధూమపానం మానేయడం చాలా కీలకం.



6. వీర్యం లో మార్పులు

మద్యం, కాఫీ, పొగాకు , డ్రగ్స్ వంటి ఇతర పదార్థాలు దుర్వాసనతో కూడిన చెమటకు దోహదపడతాయి, ఇది మీ వీర్యం , యోని ద్రవాలను కూడా ప్రభావితం చేయవచ్చు. వీర్యంతో సహా శారీరక స్రావాలను ప్రభావితం చేసే సిగరెట్‌లలో ఉండే వివిధ హానికరమైన రసాయనాలు దీనికి కారణమని చెప్పవచ్చు.