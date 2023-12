రొమాన్స్ విషయంలో.. ఈ క్లారిటీ ఉండాల్సిందే..!

ఇది మీ భాగస్వామికి సన్నిహితంగా ఉండటానికి మీకు సహాయపడుతుంది, తద్వారా మీరు మీ లైంగిక జీవితాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు.

దాంపత్య జీవితం ఆనందంగా సాగాలంటే దంపతుల మధ్య రొమాన్స్ పండాల్సిందే. శారీరక బంధం బలంగా ఉంటేనే వారి జీవితం ఆనందంగా ఉంటుందని మనకు తెలుసు. వాటిలో ఇంటిమసీ కూడా చాలా ముఖ్యం. చాలా మంది ఇంటిమసీ(సాన్నిహిత్యం) అంటే, కేవలం శృంగారం అని మాత్రమే అనుకుంటూ ఉంటారు. సాన్నిహిత్యం అనేది మరొక వ్యక్తితో నమ్మకం, అంగీకారం, భావోద్వేగ సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ రోజు మనం మీ భాగస్వామి ప్రేమ సంబంధంలో సాన్నిహిత్యం ఎంత ముఖ్యమో, సెక్స్ , సాన్నిహిత్యం ఒకదానికొకటి ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటాయి అనే దాని గురించి మాట్లాడుతాము….



ముందుగా సాన్నిహిత్యం, శృంగారానికి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని తెలుసుకోండి మీరు సన్నిహితంగా ఉండటానికి శృంగారంతో పనిలేదు. కలయిక.. శారీరక అవసరాలను తీర్చే చోట, దీని కోసం, 2 వ్యక్తుల శరీరాలు ఒకదానితో ఒకటి నిమగ్నమవ్వాలి. సాన్నిహిత్యం, మరోవైపు, శారీరక సంబంధం కాదు, భావోద్వేగ సంబంధం అవసరం. అంతే కాదు, సాన్నిహిత్యం మీ లైంగిక జీవితాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది మీ భాగస్వామికి సన్నిహితంగా ఉండటానికి మీకు సహాయపడుతుంది, తద్వారా మీరు మీ లైంగిక జీవితాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు.



సాన్నిహిత్యం మీ మానసిక , లైంగిక ఆరోగ్యానికి కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం ద్వారా ఆరోగ్యకరమైన జీవితాన్ని గడపడానికి సహాయపడుతుంది

ఒత్తిడి నిద్రలేమి, కండరాల నొప్పి, అధిక రక్తపోటు, గుండె సంబంధిత సమస్యలు, రోగనిరోధక వ్యవస్థ బలహీనత వంటి అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది, ఇది జీర్ణక్రియను ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీ భాగస్వామి, స్నేహితుడు , కుటుంబ సభ్యులతో సాన్నిహిత్యాన్ని కొనసాగించడం ఒత్తిడితో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. ఒకరి పట్ల ఆప్యాయత చూపడం, ఇతరుల నుండి భావోద్వేగ మద్దతు పొందడం అనేక ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కోవడంలో సహాయపడుతుంది.

సాన్నిహిత్యం సెక్స్ జీవితాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది

మీరు ఎవరితోనైనా లైంగిక సంబంధం కలిగి ఉన్నందున, మీరు వారితో సాన్నిహిత్యాన్ని పంచుకోవచ్చని కాదు. కానీ మీరు మీ భాగస్వామితో సాన్నిహిత్యాన్ని కొనసాగిస్తే అది మీ లైంగిక జీవితాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. లైంగిక కార్యకలాపాల సమయంలో ప్రేమ, ఆప్యాయత భావన ఉద్వేగానికి దారితీస్తుంది. ఇది సంబంధాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.



మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది

మీరు ఒక వ్యక్తితో సాన్నిహిత్యాన్ని పంచుకుంటే, అది మీ మానసిక ఆరోగ్యంపై సానుకూల ప్రభావం చూపుతుంది. ఇలాంటి అనేక అధ్యయనాలు బయటకు వచ్చాయి, ఇందులో సాన్నిహిత్యం కోల్పోయిన పురుషులు ఎక్కువగా కోపంగా ఉంటారని, మహిళలు ఎక్కువగా డిప్రెషన్‌కు గురవుతారట.. మీరు ఎవరితోనైనా కూర్చుని మాట్లాడినప్పుడు లేదా ఎవరినైనా తాకినప్పుడు మీకు మంచి అనుభూతి ఉంటే, మీ శరీరం ఆక్సిటోసిన్‌ని విడుదల చేస్తుంది, ఇది ఒత్తిడిని తగ్గించడం ద్వారా మీకు మంచి అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.



భావోద్వేగ మద్దతు మిమ్మల్ని లోపల నుండి బలపరుస్తుంది

మన భావాలను అందరితో పంచుకోలేము. చాలా మంది వ్యక్తులు తమ భావాలను బహిరంగంగా వ్యక్తీకరించగలుగుతారు. వారు సుఖంగా ఉన్న వారితో సన్నిహితంగా ఉంటారు. మీరు మీ భావాలను ఎవరితోనైనా పంచుకున్నప్పుడు, ఆ వ్యక్తి మీతో మానసికంగా (ఎమోషనల్ సపోర్ట్) నిలబడి ఉన్నారని మీకు తెలిసినప్పుడు, అది మిమ్మల్ని లోపల నుండి బలపరుస్తుంది. ఒంటరితనాన్ని తొలగిస్తుంది, నిరాశను తొలగిస్తుంది.





శారీరక సాన్నిహిత్యం

శారీరక సాన్నిహిత్యం అంటే సెక్స్ చేయడం లేదా ఒకరినొకరు శారీరకంగా తాకడం కాదు. ఒకరితో ఒకరు కలిసి కూర్చుని మాట్లాడుకోవడం, ఒకరితో ఒకరు మంచిగా ఉండటం వంటి భౌతిక రూపం. సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే, మీరు ఎవరితోనైనా డేటింగ్‌లో ఉన్నా లేదా స్నేహితులతో కూర్చుని నవ్వుతున్నా, కుటుంబ సభ్యులతో నవ్వుతున్నా, అదంతా శారీరక సాన్నిహిత్యం గా చెప్పొచ్చు.



భావోద్వేగ సాన్నిహిత్యం

భావోద్వేగ సాన్నిహిత్యం అనేది ఒక వ్యక్తికి మానసికంగా కనెక్ట్ కావడం. ఎమోషనల్ సాన్నిహిత్యం అంటే మీరు ఎవరితోనైనా భావోద్వేగ సాన్నిహిత్యం కలిగి ఉంటారు. మీరు మీ భావాలను వారితో స్వేచ్ఛగా పంచుకోగలుగుతారు. వారి భావాలను అర్థం చేసుకోగలుగుతారు.

ఇంద్రియ సాన్నిహిత్యం

లైంగిక సాన్నిహిత్యానికి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇంద్రియ సాన్నిహిత్యం అంటే ఒకరితో ఒకరు శారీరక సంబంధాన్ని అనుభవించడం, ఆనందాన్ని పొందడం. అందులో సెక్స్ లేదు. ఇందులో తాకడం, కౌగిలించుకోవడం, ముద్దు పెట్టుకోవడం మొదలైనవి ఉంటాయి.

లైంగిక సాన్నిహిత్యం

లైంగిక సాన్నిహిత్యం అనేది మీ భాగస్వామితో లైంగిక సంబంధం కలిగి ఉంటుంది లేదా యోని, నోటి ద్వారా సెక్స్ కలిగి ఉంటుంది. లైంగిక సాన్నిహిత్యంలో, మీరు మీ భాగస్వామితో లైంగిక సంబంధం కలిగి ఉంటారు.