లైఫ్ పార్ట్ నర్ కి కూడా తెలీకుండా డబ్బు ఎలా దాచుకుంటారో తెలుసా?

చాలా మంది తమ జీవిత భాగస్వామి కి తెలియకుండా.. కొంత మొత్తాన్ని సీక్రెట్ గా దాస్తున్నారట. కొందరు మంచి ఉద్దేశంతో దాచిపెడుతున్నట్లయితే.. మరి కొందరు తమ ఇతర అవసరాల కోసం దాస్తున్నారు.

Such dreams tell that money is coming to you soon!

ఆర్థిక స్వాతంత్రం ప్రతి ఒక్కరికీ ఉండాలి. ఒకప్పుడు కేవలం భర్తలు మాత్రమే సంపాదించేవారు. కానీ ఇప్పుడు అలా ఏమీ లేదు. భార్య, భర్తలు ఇద్దరూ సంపాదిస్తున్నారు. సంపాదించుకోవడమే కాదు... ఆ సంపాదించిన మొత్తాన్ని దంపతులు ఇద్దరూ.. తమ ఇంటి కోసం సమానంగా ఖర్చుపెడుతున్నారు.

money

అయితే... ఈ క్రమంలోనూ చాలా మంది తమ జీవిత భాగస్వామి కి తెలియకుండా.. కొంత మొత్తాన్ని సీక్రెట్ గా దాస్తున్నారట. కొందరు మంచి ఉద్దేశంతో దాచిపెడుతున్నట్లయితే.. మరి కొందరు తమ ఇతర అవసరాల కోసం దాస్తున్నారు. కారణం ఏదైనా కావచ్చు.. అసలు.. కనీసం పార్ట్ నర్ కి కూడా తెలీకుండా సీక్రెట్ గా డబ్బులు దాచడం సాధ్యమేనా..? అసలు ఎలా దాచుకోవచ్చో.. నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఓసారి చూద్దాం...

చాలా మంది తాము చేస్తున్న వర్క్ తో పాటు.. ఇతర వర్క్ లను కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా ఫ్రీలాన్సింగ్ చేయడం ద్వారా వచ్చిన మొత్తాన్ని మీరు సీక్రెట్ గా దాచుకోవచ్చు. చాలా మంది మరో బ్యాంక్ ఖాతా తెరచి దాంట్లో సీక్రెట్ గా దాచుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా వారు సీక్రెట్ గా సేవింగ్స్ ని కలిగి ఉంటారు.

మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా డెబిట్ కార్డ్‌ని ఉపయోగించి షాపింగ్ చేసినప్పుడు చాలా సందర్భాలు ఉన్నాయి, స్కీమ్‌ను బట్టి మీరు మంచి మొత్తంలో క్యాష్‌బ్యాక్ పొందుతారు. ఇప్పుడు ఆదర్శవంతమైన ప్రపంచంలో మీరు మీ భాగస్వామికి క్యాష్‌బ్యాక్‌ని పొందారని, తద్వారా నిర్దిష్ట మొత్తాన్ని మరెక్కడైనా ఉపయోగించవచ్చు కానీ కొంతమంది తమ భాగస్వామికి దాని గురించి చెప్పరు మరియు వారి స్వంత ప్రయోజనం కోసం నగదును తిరిగి ఉంచుకుంటారు.

బంగారు ఆభరణాలు లేదా నాణేలు మొదలైన వాటిలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మీరు పొందే అదనపు డబ్బును దాచడానికి వివిధ మార్గాలు ఉన్నాయి. నేడు, మనలో చాలా మందికి బ్యాంకు లాకర్ లేదా చిన్న గొలుసు అయినప్పటికీ మన నిధిని ఉంచే భద్రంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ అదనపు బక్స్‌ను దాచడానికి, మొత్తం ప్రకారం కొన్ని ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయండి.



money

మొదటి పాయింట్‌లో పేర్కొన్నట్లుగా, మీ జీవిత భాగస్వామికి చెప్పకుండా ప్రత్యేక బ్యాంక్ ఖాతాను తెరవడం మీ డబ్బును దాచడానికి ఒక మార్గం. మీరు మీ ఆఫీసు పక్కన లేదా మీరు తరచుగా సందర్శించే స్నేహితుల ప్రదేశానికి సమీపంలో లేదా మీ తల్లిదండ్రుల దగ్గర కూడా ఒకదాన్ని సులభంగా తెరవవచ్చు, ఇలా చేయడం వల్ల మీ పార్ట్ నర్ తొందరగా అనుమానం వచ్చే అవకాశం కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.

ప్రతి ఒక్కరూ అత్యవసర నిధులు కలిగి ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఎవరు ఎలా మారుతున్నారో.. ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎప్పుడు ఎలా వస్తాయో ఎవరికీ తెలీదు.

Money