తల్లి అయ్యాక కూడా సెక్స్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయడానికి బెస్ట్ టిప్స్ ఇవి..!

పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కూడా సెక్స్ లైఫ్ ని ఆస్వాదించాలి అంటే.. ఈ కింది ట్రిక్స్ ని మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిందే.

పెళ్లి అయిన కొత్తలో చాలా మంది సెక్స్ లైఫ్ ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. కానీ ఒక్కసారి పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత మహిళల్లో సెక్స్ పట్ల ఆసక్తి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఆ పిల్లలను చూసుకోవడం, వాళ్ల పనులు, సరిగా నిద్రలేకపోవడం, శారీరక మార్పులు ఇలా కారణం ఏదైనా భర్తతో గడిపే సమయం తగ్గిపోతుంది. చాలా మంది తమ సెక్స్ లైఫ్ ని మర్చిపోతుంటారు కూడా. అయితే.. పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కూడా సెక్స్ లైఫ్ ని ఆస్వాదించాలి అంటే.. ఈ కింది ట్రిక్స్ ని మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిందే.

how many days after can i enjoy sex after delivery



ప్రసవం తర్వాత ఎప్పుడు సెక్స్ చేయాలి

ప్రసవం తర్వాత స్త్రీల శారీరక ఆరోగ్యం, మానసిక ఆరోగ్యం కొంతవరకు క్షీణిస్తాయి. అధిక బరువు నుండి యోని లాక్సిటీ వరకు, మహిళలు చాలా సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. నార్మల్ డెలివరీ అయినా.. సిజేరియన్ అయినా.. భాగస్వామితో 6 వారాల పాటు సంభోగానికి దూరంగా ఉండాలని స్త్రీలకు సూచిస్తున్నట్లు గైనకాలజిస్టులు చెబుతున్నారు.



గర్భనిరోధకాలు , కండోమ్‌లను ఉపయోగించే నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం

చాలా మంది జంటలు డెలివరీ తర్వాత చాలా కాలం పాటు పీరియడ్స్ లేకపోవడం వల్ల అసురక్షిత సెక్స్ చేయడం ప్రారంభిస్తారు. అయినప్పటికీ, శరీరంలో అండం ఏర్పడటం ప్రారంభమవుతుంది, ఇది అవాంఛిత గర్భం అవకాశాలను పెంచుతుంది. ఈ సందర్భంలో, గర్భనిరోధకాలు , కండోమ్లను ఉపయోగించండి. దీంతో సెక్స్ లైఫ్ ను ఎక్కువ కాలం టెన్షన్ లేకుండా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.





తక్కువ ఈస్ట్రోజెన్ స్థాయిలు యోని పొడిగా మారడం ప్రారంభిస్తాయి. ప్రసవం తర్వాత మహిళలు బాధాకరమైన సెక్స్‌ను ఎదుర్కొంటారు. లూబ్రికెంట్లను ఉపయోగించడం ద్వారా యోని పొడిని పరిష్కరించవచ్చు. సాధారణ ప్రసవం జరుగుతున్న మహిళలు. లైంగిక కార్యకలాపాల సమయంలో మరింత అసౌకర్యం అనుభవిస్తారు. వైద్య పరీక్షల తర్వాతే సెక్స్‌కు సిద్ధమవడం మంచిది.





హస్తప్రయోగం ఆనందాన్ని ఇస్తుంది

ప్రసవానంతర హస్తప్రయోగం మీ శరీరాన్ని నియంత్రించడంలో మీకు సహాయపడుతుంది. అలాగే, ఆత్మానందానికి ఇది గొప్ప ఔషధం.మీకు నచ్చనివి మీరు కనుగొనవచ్చు. హస్తప్రయోగం సహాయంతో, మీరు మళ్లీ లైంగికంగా చురుకుగా మారడం ప్రారంభిస్తారు. మీరు ఎప్పుడు, ఎలా సంతృప్తి చెందాలనుకుంటున్నారో మీ భాగస్వామికి చెప్పవచ్చు. దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం కోసం వైద్యుడిని సంప్రదించండి.



సెక్స్ సమయంలో నర్సింగ్ బ్రా ధరించడం

పాలిచ్చే తల్లులు సెక్స్ సమయంలో రొమ్ము లీకేజీని నివారించడానికి నర్సింగ్ బ్రాను ధరించాలి. లేదంటే ఇది లీకేజీకి దారితీస్తుంది. డెలివరీ తర్వాత కొన్ని నెలల వరకు సంభోగం సమయంలో పాలు లీకేజీని నివారించడానికి మీరు నర్సింగ్ బ్రా సహాయం తీసుకోవచ్చు. దీని రెగ్యులర్ వాడకంతో, రొమ్ము ఆకారంలో ఉంచవచ్చు.

మీకు లభించిన సమయాన్ని ఆస్వాదించండి

ప్రసవం తర్వాత, దంపతుల అంచనాలు , అవసరాలు క్రమంగా మారుతాయి. నిజానికి, కొత్త తల్లిదండ్రులు ప్రైవేట్ సమయం తక్కువగా ఉండవచ్చు. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీకు ఉన్న సమయాన్ని ఆస్వాదించండి. ఈ సందర్భంలో సెక్స్ ద్వారా సమయాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు.



మిమ్మల్ని ఇతర వ్యక్తులతో పోల్చుకోవద్దు

ప్రసవం తర్వాత, మహిళలు బరువు పెరుగుతారు. శరీర భంగిమలో మార్పులు. అటువంటి పరిస్థితిలో, మిమ్మల్ని ఇతరులతో పోల్చుకోవడం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తగ్గిస్తుంది. మీ శరీరం గురించి చింతించకండి. శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండనివ్వండి. శరీరాన్ని స్లిమ్ చేయడానికి తొందరపడకండి.



వ్యాయామం

వైద్య సలహా తర్వాత మాత్రమే వ్యాయామం ప్రారంభించండి. ఇది శరీర బలం, లైంగిక ఆరోగ్యం మరియు విశ్వాసాన్ని బలపరుస్తుంది. ఇది శరీరంలోని హార్మోన్ల అసమతుల్యతను సరిచేస్తుంది. శరీరంలో శక్తిని పెంచడం ద్వారా ఆరోగ్యకరమైన లైంగిక జీవితాన్ని కొనసాగించడంలో వ్యాయామం సహాయపడుతుంది.