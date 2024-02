6సెకన్లపాటు ముద్దు పెట్టుకుంటే ఏమౌతుంది..?

ఈ థియరీ రిలేషన్ షిప్ లో ప్రేమను పెంచడమే కాకుండా ఇద్దరి మధ్య బంధాన్ని కూడా పెంచుతుంది.

వాలంటైన్స్ వచ్చేసింది. ఈ రోజు కోసం చాలా మంది చాలా రోజుల నుంచి ఎదురుచూసి ఉంటారు. ఇక ఈ రోజు ఆనందంగా గడుపుతూ ఉంటారు. అయితే..చాలా మంది తమ ప్రేమను ముద్దు ద్వారా కూడా తెలియజేస్తారు. మరి.. మీకు ఆరు సెకన్ల ముద్దు థియరీ గురించి తెలుసా..?

6 సెకండ్ కిస్ ఎఫెక్ట్: 6 సెకండ్ కిస్ థియరీ ఏంటి అని ఆలోచిస్తున్నారా అని అడగండి... ఈ థియరీ రిలేషన్ షిప్ లో ప్రేమను పెంచడమే కాకుండా ఇద్దరి మధ్య బంధాన్ని కూడా పెంచుతుంది.

ఈ సిద్ధాంతం ఏం చెబుతోంది?: రిలేషన్ షిప్ ఎక్స్ పర్ట్ డాక్టర్ జాన్ గాట్ మన్ ఈ సిద్ధాంతాన్ని అందించారు. 6 సెకన్ల పాటు ముద్దు పెట్టుకోవడం వల్ల సంబంధంలో సానుకూల ప్రభావం పెరుగుతుందని వారు నమ్ముతారు. ప్రేమికులకు కూడా ఇదే చెబుతారు.



ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్ విడుదల: మీరు మీ భాగస్వామిని 6 సెకన్ల పాటు ముద్దుపెట్టుకుంటే, మీ శరీరంలో ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్ విడుదల అవుతుంది. ఈ హార్మోన్ ప్రేమ , ఆప్యాయతను పెంచడానికి సహాయపడుతుంది.



ప్రేమ అనుభూతి: 6 సెకన్ల ముద్దు సిద్ధాంతం ప్రకారం, మీరు ఎవరినైనా ముద్దుపెట్టుకున్నప్పుడు, మీరు ఆ వ్యక్తిపై ప్రేమ , ఆప్యాయతను అనుభవిస్తారు. ఇది సంబంధాన్ని బలపరుస్తుంది. ఇది ప్రేమను బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడుతుంది.



అలసట తొలగిపోతుంది: మీకు అనిపించినప్పుడల్లా మీ భాగస్వామిని 6 సెకన్ల పాటు ముద్దుపెట్టుకోవడం వల్ల అలసట అంతా తొలగిపోతుంది, అంతే కాదు ఒత్తిడి తొలగిపోయి మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఇది మీ వైవాహిక జీవితం కూడా అందంగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది.



కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది: ఈ థియరీని ఫాలో అయితే మీ ఇద్దరికీ ఒకరిపై ఒకరికి నమ్మకం పెరగడమే కాకుండా మీ భాగస్వామికి కచ్చితంగా మీలో కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. విశ్వాసం మధురమైన వైవాహిక జీవితానికి పునాది

శృంగారాన్ని పెంచుతుంది: ముద్దు ఖచ్చితంగా శృంగారాన్ని పెంచుతుంది, సరియైనదా?. ఖచ్చితంగా అవును. ఈ 6 సెకనుల సిద్ధాంతం ప్రకారం, మీరు మీ భాగస్వామిని ముద్దుపెట్టుకుంటే, ఎక్కువ శృంగారం, ఎక్కువ ప్రేమ , మరింత సన్నిహిత క్షణాలు ఉంటాయి.

మీ భాగస్వామిని 6 సెకన్ల పాటు ముద్దుపెట్టుకోవడం ద్వారా, పనిలో బిజీగా ఉన్న మీ ఇద్దరి మధ్య దాగి ఉన్న ప్రేమ , ఆశ మళ్లీ పుంజుకుంటుంది. వైవాహిక జీవితం మళ్లీ అందంగా ఉంటుంది.