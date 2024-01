అబ్బాయిలూ ల్యాప్ టాప్ వాడుతున్నారా..? ఫెర్టిలిటీ సమస్య తప్పదా..?

వంధ్యత్వ సమస్య కేవలం మహిళలను మాత్రమే ప్రభావితం చేస్తుందని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ పురుషులు కూడా అనేక కారణాల వల్ల వంధ్యత్వానికి గురవుతారు.



ఈ రోజుల్లో చాలా మంది సంతానం లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సంతానం లేకపోవడానికి ఎక్కువగా పురుషుల్లోనే లోపం ఉంటోందట. ఈ లోపం రావడానికి ల్యాప్ టాప్ లే కారణం అని తెలియడం గమనార్హం. దీనికి కారణాలు, లక్షణాలు, ఎలాంటి చికిత్స తీసుకోవాలో ఓసారి చూద్దాం...



ఈ రోజుల్లో అందరూ ల్యాప్‌టాప్ , మొబైల్‌లోనే అన్ని పనులూ చేస్తారు. మీరు ఎవరికైనా డబ్బు బదిలీ చేయాలన్నా లేదా ఆన్‌లైన్‌లో ఎవరితోనైనా మాట్లాడాలనుకున్నా, మీకు ఫోన్ లేదా ల్యాప్‌టాప్ అవసరం. ఇది మాత్రమే కాదు, ఉద్యోగ ఇంటర్వ్యూల నుండి సినిమా నోడో వరకు, ల్యాప్‌టాప్ లేని పని లేదు. అయితే ఇది మీ ఆరోగ్యాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో తెలుసా?





కానీ జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా ల్యాప్‌టాప్ ఉపయోగించడం పురుషులకు చాలా ప్రమాదకరం. ఇది ఒలిగోస్పెర్మియాకు దారితీస్తుంది, ఇది వివాహిత పురుషులలో వంధ్యత్వానికి దారితీస్తుంది. పురుషులలో వంధ్యత్వానికి సంబంధించిన సమస్య తక్కువగా చర్చించబడింది. వంధ్యత్వ సమస్య కేవలం మహిళలను మాత్రమే ప్రభావితం చేస్తుందని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ పురుషులు కూడా అనేక కారణాల వల్ల వంధ్యత్వానికి గురవుతారు.



భారతీయ జంటలలో వంధ్యత్వానికి సంబంధించిన గణాంకాలు

ICMR అధ్యయనం ప్రకారం భారతదేశంలో దాదాపు 15% వివాహిత జంటలు వంధ్యత్వ సమస్యలతో పోరాడుతున్నారు. ఈ కేసులలో మూడవ వంతు పురుషుల వంధ్యత్వానికి కారణం. ఇది ఒలిగోస్పెర్మియా కారణంగా ఉంది, దీనిలో స్పెర్మ్ ఏకాగ్రత తగ్గుతుంది. ఈ సమస్య తేలికపాటి, మితమైన , తీవ్రంగా ఉంటుంది.

ల్యాప్‌టాప్‌లను ఎక్కువగా వాడటం ప్రమాదకరం

పురుషులకు ఈ సమస్య వెనుక కారణం ల్యాప్‌టాప్‌లను ఉపయోగించడం. ల్యాప్‌టాప్‌లు, మొబైల్ ఫోన్‌లు వంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను ఉపయోగించడం వల్ల వృషణాల పనితీరు దెబ్బతింటుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. దీని కారణంగా, టెస్టోస్టెరాన్ , స్పెర్మ్ ఉత్పత్తి కూడా ప్రతికూలంగా ప్రభావితమవుతుంది.



ఒలిగోస్పెర్మియా లక్షణాలు

ఒలిగోస్పెర్మియాకు స్పష్టమైన బాహ్య లక్షణాలు లేవని వైద్యులు చెబుతున్నారు, అయితే ఈ పరిస్థితి సంభవించే అవకాశాన్ని సూచించే కొన్ని సంకేతాలు ఉన్నాయి. స్కలనం సమయంలో తక్కువ స్పెర్మ్ కౌంట్

వీర్యం నీటి స్థిరత్వం

వృషణ ప్రాంతంలో నొప్పి లేదా వాపు

తరచుగా శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు

పురుషులలో రొమ్ము కణజాల విస్తరణ (గైనేకోమాస్టియా)



ఒలిగోస్పెర్మియా సమస్యకు కారణమేమిటి?

వరికోసెల్

హార్మోన్ల అసమతుల్యత

విపరీతమైన ధూమపానం

మద్యం దుర్వినియోగం

ఔషధ వినియోగం మరియు ఊబకాయం

మునుపటి వైద్య సమస్యలు

శస్త్రచికిత్స లేదా ఇన్ఫెక్షన్

ఈ సమస్యను అధిగమించడానికి ఎలాంటి చికిత్స అందించాలి?

హార్మోన్ థెరపీ

వరికోసెల్ రిపేర్ సర్జరీ

స్పెర్మ్ రిట్రీవల్ టెక్నిక్

ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి పద్ధతులు

IUI

IVF