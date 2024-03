పిల్లలు అబద్ధాలు ఎందుకు చెబుతారో తెలుసా? పేరెంట్స్ ఏం చేయాలి?

అసలు పిల్లలు అబద్ధాలు ఎందుకు చెబుతారో తెలుసా? వారు ఏ కారణం చేత అబద్ధాలు చెప్పడం అలవాటు చేసుకుంటారు..? దాని వల్ల కలిగే నష్టం ఏంటి అనే విషయం తెలుసుకుందాం...

Parenting Tips-Here are the tips to detect lies in children

కొందరు పిల్లలు నోరు తెరిస్తే అబద్దాలే చెబుతారు. అయితే.. అలా అబద్ధాలు చెప్పినా సరే పేరెంట్స్ వాళ్లని ఏమీ అనరు. చిన్న పిల్లలు కదా.. తెలీక చెప్పారు లే.. పిల్లలు అబద్దాలు చెబితే తప్పేంటి లైట్ తీసుకుంటారు. కానీ చిన్నపిల్లలే నిజం చెప్పాలి. అంత చిన్న వయసులో వాళ్లు అబద్ధం ఎందుకు చెబుతున్నారు అనే విషయాన్ని ఆలోచించాలి.

అసలు పిల్లలు అబద్ధాలు ఎందుకు చెబుతారో తెలుసా? వారు ఏ కారణం చేత అబద్ధాలు చెప్పడం అలవాటు చేసుకుంటారు..? దాని వల్ల కలిగే నష్టం ఏంటి అనే విషయం తెలుసుకుందాం...



సాధారణంగా, అన్ని వయసుల పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రులకు అబద్ధాలు చెబుతారు. అయినప్పటికీ, తల్లిదండ్రులు కొన్నిసార్లు అసహనంగా అనిపిస్తే వాటిని ఆపడానికి పిల్లలు ఎందుకు అబద్ధాలు ఆడటానికి కారణాలను గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం.

6 Ways to detect lies

కఠినమైన శిక్షలను నివారించండి: మీ పిల్లలు అబద్ధాలు చెప్పినప్పుడు కొట్టడం, అరవడం, కోపం తెచ్చుకోవడం, దూకుడుగా ప్రవర్తించడం వంటి కఠినమైన శిక్షలను నివారించండి. లేకుంటే పిల్లలు తమ తప్పులను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి మరిన్ని అబద్ధాలు చెప్పే అవకాశం ఉంది. ప్రశంసలు పొందేందుకు: ఉన్నత స్థితిని పొందడానికి లేదా ఒకరి ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఒకరి విజయాలను అతిశయోక్తి చేయడానికి అబద్ధం చెప్పవచ్చు. ఉదాహరణకు, అతను దానిని గెలుచుకోనప్పటికీ, అతను అవార్డును గెలుచుకున్నాడని చెప్పవచ్చు.

దృష్టిని ఆకర్షించడానికి: కొంతమంది పిల్లలు ఇతరుల దృష్టిని ఆకర్షించడానికి హాస్యాస్పదమైన అబద్ధాలు చెప్పే అవకాశం ఉంది. ఇలా చేయండి: మీ బిడ్డ చెప్పే అబద్ధం నిజమని మీకు తెలిస్తే, వారితో ప్రశాంతంగా మాట్లాడండి, దాని గురించి మీకు తెలుసని వారికి చెప్పండి.



kids

గుర్తుంచుకోండి: పిల్లలు అబద్ధాలు చెప్పినప్పుడు వారితో ఆర్గ్యూ చేయకూడదు. అంతేకాకుండా.. మీరు వారిని బూతులతో తిట్టడం మానేయాలి. బహుశా, మీరు తప్పు పదాలను ఉపయోగిస్తే పిల్లలు మీరు చెప్పేదాన్ని విస్మరిస్తారు.

అవకాశం ఇవ్వండి: అబద్ధం చెప్పినందుకు పిల్లవాడిని శిక్షించే బదులు, మళ్లీ అలా చేయవద్దని చెప్పండి. దాని కోసం వారిని క్షమించు. ముఖ్యంగా వారికి మారడానికి రెండవ అవకాశం ఇవ్వండి.

kids



ముఖ్య గమనిక: అధిక ఆందోళన లేదా డిప్రెషన్ ఉన్న పిల్లలు తమ భావాలను అబద్ధం చెప్పే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, తల్లిదండ్రులు, జాగ్రత్తగా ఉండండి అందుకే పిల్లలు ఎందుకు అబద్ధం చెబుతున్నారు అనే కారణంపై పేరెంట్స్ దృష్టి పెట్టాలి.