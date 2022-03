మీరు మీ పిల్లల విషయంలో అసురక్షితంగా ఉన్నారు అనడానికి సంకేతాలు ఇవే..!

పిల్లల విషయంలో అసురక్షితా భావంతో ఉండటం వల్ల బంధాల మధ్య సమస్యలు వస్తాయట. మీకు మీ పిల్లలకు మధ్య తెలియని అడ్డుగోడ ఏర్పడుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

మీరు నిజంగా మీ పిల్లల విషయంలో అసురక్షితంగా, అభద్రతా భావంతో ఉన్నారు అని తెలుసుకోవడమెలా అనే సందేహం మీకు కలగొచ్చు. ఈ కింది సంకేతాలతో తెలుసుకోవచ్చట.

తల్లిదండ్రుల మధ్య గొడవలు రావడం చాలా సహజం. అయితే... మీ మధ్య గొడవ జరుగుతున్నప్పుడు పిల్లలు మధ్యలో దూరకపోవడమే మంచిది. అలా కాదు.. మీ పిల్లలు మీ గొడవ మధ్యలో దూరమౌతున్నారు అంటే.. మీరు ఆలోచించుకోవాలి. ఆ విషయంలో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీ గొడవలు పిల్లలపై ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి.. వీలైనంత వరకు మీరు ఆ గొడవను అక్కడి నుంచి అక్కడే ఆపేయడం మంచిది.



సహ ఆధారిత సంబంధాలు బాధిత తల్లిదండ్రులను కలిగి ఉంటాయి, ఇది అనివార్యంగా పిల్లలలో అపరాధాన్ని కలిగిస్తుంది

మీ పిల్లల పోరాటాన్ని గుర్తించడానికి ఉద్దేశపూర్వకంగా అయిష్టత కూడా అభద్రతలో భాగమే, ఎందుకంటే మీరు ఎక్కువ రక్షణలో ఉన్నారు. మీరు పిల్లలపై అతి ప్రేమ, రక్షణ చూపించడం వల్ల కూడా వారిపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంది.

చాలా మంది పిల్లలపై గట్టిగా అరిచేస్తూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత వెంటనే.. వారి అటెన్షన్ కోరుకుంటూ ఉంటారు. అలా పిల్లలు మీ మీద అటెన్షన్ చూపించగానే చాలా ఆనందంగా ఫీలౌతూ ఉంటారు.

మీ పిల్లలు ప్రతిపాదించిన కొత్త ఆలోచనలు మీ మానసిక భద్రత కోసం మిమ్మల్ని భయపెడితే, మీరు తల్లిదండ్రులుగా ఖచ్చితంగా అసురక్షితంగా ఉంటారు