పిల్లల కోసం ప్లాన్ చేస్తున్నారా..? ముందు ఈ ఫుడ్స్ తినండి..!

ఈ రోజుల్లో సంతానం కోసం చాలా మంది చాలా తిప్పలు పడుతున్నారు. చాలా మంది పిల్లలు కలగడం లేదని.. సంవత్సరాల పాటు ఆస్పత్రుల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు. అయినా ఫలితం లభించక ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అలాంటివారు ఈ డైట్ ఫాలో అయితే.. సులభంగా గర్భం దాల్చే అవకాశం ఉంటుంది.



గర్భం దాల్చడం అందరికీ ఈజీ కాకపోవచ్చు. చాలా మందికి సమయం పట్టవచ్చు. ప్రయత్నించిన మొదటి నెలలోనే 30% జంటలు మాత్రమే గర్భం దాల్చారు. మిగిలిన వారికి, గర్భం దాల్చడానికి 6 నుండి 1 సంవత్సరం వరకు పట్టవచ్చు. సంతానోత్పత్తిని ప్రభావితం చేసే వైద్య సమస్యలను ఏ ఆహారం కూడా పరిష్కరించలేనప్పటికీ, కొన్ని ఆహారాలు పునరుత్పత్తి వ్యవస్థకు మెరుగైన మద్దతునిస్తాయి. వాటిలోని పోషకాలు అండోత్సర్గాన్ని పెంచుతాయి, స్పెర్మ్ నాణ్యత, పరిమాణాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. కాబట్టి, వివాహిత దంపతులకు సంతానం కలగాలంటే, ఇద్దరూ ఉత్తమమైన ఆహారం తీసుకోవాలి.



సంతానోత్పత్తికి ఉత్తమ ఆహారం

సంతానోత్పత్తిని మెరుగుపరచడానికి ఉత్తమ మార్గం ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించడం, సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడం. ఏయే ఆహారాలు సంతానోత్పత్తిని పెంచుతాయో చూద్దాం. వాల్ నట్స్...

వాల్‌నట్‌లు అండోత్సర్గాన్ని పెంచి, స్పెర్మ్‌ను ఆరోగ్యంగా ఉంచే సులభమైన ఆహారం. వాటిలో ఒమేగా -3 కొవ్వు ఆమ్లాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి, ఇది మీ గర్భం దాల్చే అవకాశాలను పెంచుతుంది. వాల్‌నట్స్‌లో విటమిన్ ఇ కూడా ఉంటుంది, ఇది స్పెర్మ్ కౌంట్ , చలనశీలతను పెంచడంలో సహాయపడే యాంటీఆక్సిడెంట్.

మూడు నెలల పాటు ప్రతిరోజూ కేవలం ఒక చేతినిండా (సుమారు 42 గ్రాముల) వాల్‌నట్‌లను తినడం వల్ల పురుషులలో సంతానోత్పత్తి పెరుగుతుందని, ఆరోగ్యకరమైన స్పెర్మ్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుందని ఒక అధ్యయనం కనుగొంది.



టమోటాలు

టొమాటోలు విటమిన్లు A, C కి మంచి మూలం. వాటిలో లైకోపీన్ ఉంటుంది, ఇది చాలా ఎరుపు పండ్లు, కూరగాయలకు వాటి రంగును ఇస్తుంది. లైకోపీన్ స్పెర్మ్ కౌంట్ , చలనశీలతను మెరుగుపరుస్తుంది. మీ టొమాటోల నుండి ఎక్కువ లైకోపీన్ పొందడానికి, వాటిని ఉడికించాలి. వేడి టమోటాలలో విటమిన్ సి మొత్తాన్ని తగ్గిస్తుంది, ఇది పోషక విలువలు, లైకోపీన్ కంటెంట్‌ను పెంచుతుంది. టమోటాలను కేవలం రెండు నిమిషాలు వేడి చేయడం వల్ల లైకోపీన్ 54% పెరుగుతుంది. 25 నిమిషాల తర్వాత, లైకోపీన్ 75% పెరుగుతుంది.



ఆమ్ల ఫలాలు

సిట్రస్ పండ్లలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. వాటిలో పాలిమైన్‌లు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి - మగ , ఆడ ఇద్దరికీ పునరుత్పత్తి ప్రక్రియకు కీలకమైన సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. కాబట్టి.. ద్రాక్ష, నిమ్మకాయ, నారింజలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి.

ఫుల్ ఫ్యాట్ డైరీ

మీరు గర్భం ధరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లయితే మీరు ఎంత డైరీని తీసుకోవాలి అనేదానికి మార్గదర్శకాలు లేవు. కానీ అమ్మాయిలకు, పూర్తి కొవ్వు పాల ఉత్పత్తులు అండోత్సర్గాన్ని పెంచుతాయి. ఫుల్-ఫ్యాట్ డైరీ విటమిన్లు A, E, D అద్భుతమైన మూలం. చీజ్‌లు అధిక స్థాయి పాలిమైన్‌లను కలిగి ఉంటాయి, అవి కఠినమైన చీజ్‌లు, పచ్చి పాల చీజ్‌లు సాధారణ పీరియడ్స్‌తో సహాయపడతాయి.



బీన్స్ , కాయధాన్యాలు

మీరు సంతానోత్పత్తిని పెంచే శక్తి కోసం చూస్తున్నట్లయితే, చిక్కుళ్ళు కోసం వెళ్ళండి. అవి స్పెర్మిడిన్ కి మంచి మూలాలు - సంతానోత్పత్తితో సానుకూలంగా అనుబంధించబడిన పాలిమైన్ - ఫోలేట్ వీటిలో పుష్కలంగా ఉంటాయి. పురుషులలో, అధిక ఫోలేట్ స్థాయిలు మెరుగైన స్పెర్మ్ కౌంట్ , నాణ్యతను కలిగిస్తాయి.



గర్భం ధరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, భార్యాభర్తలిద్దరూ ఈ ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి: చక్కెర పానీయాలు, అల్ట్రా రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్లు.

మద్యం వినియోగం

అధిక స్థాయి కెఫీన్ పురుషులు, స్త్రీలలో సంతానోత్పత్తిని తగ్గిస్తుంది.

ఎరుపు , ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు