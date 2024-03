పిల్లలకు డబ్బులు సేవ్ చేయడం నేర్పించడమెలా..?

పిల్లలు పెద్దయ్యాక ఒకేసారి డబ్బులు సేవింగ్ చేయడం నేర్చుకోవడం అంత సులువు కాదు. వారికి చిన్నతనం నుంచే దీనిని ఒక అలవాటుగా మార్చడం వల్ల.. వారి భవిష్యత్తు భధ్రంగా ఉంటుంది.



పిల్లలు తమకు కావాల్సింది కొనిపెట్టేవరకు వదిలిపెట్టరు. పేరెంట్స్ దగ్గర డబ్బు ఉందా లేదా అనే విషయం వాళ్లు ఆలోచించరు. తమకు కావాల్సింది కొనాల్సిందే అని పట్టుపడతారు. కొని పెట్టకపోతే.. పేరెంట్స్ మీద అలుగుతారు. లేదంటే ఏడ్వడం, గొడవ చేసేస్తారు. అయితే.. చిన్నతనం నుంచే పిల్లలకు డబ్బుల విలువ తెలియజేయాలి.అప్పుడు పిల్లలు అనవసర ఖర్చులు చేయరు. కానీ.. పిల్లలకు మనీ సేవింగ్స్ నేర్పించాలంటే ఏం చేయాలి..? డబ్బులు ఎలా ఆదా చేయాలి? ఎలా సంపాదించాలి..? ఎలా ఖర్చు చేయాలి అనే విషయాలు పేరెంట్స్ ఎలా నేర్పించాలో ఇప్పుడు చూద్దాం..



చాలా మంది పేరెంట్స్.. పిల్లలు అడిగినదల్లా కొనిపెడతారు. డబ్బు విలువ నేర్పించమని ఎవరైనా చెప్పినా.. పెద్దయ్యాక వాళ్లే నేర్చుకుంటారు. ఇప్పటి నుంచే అవసరం లేదు అనుకుంటారు. కానీ.. అందరు పిల్లలు పెద్దయ్యాక ఒకేసారి డబ్బులు సేవింగ్ చేయడం నేర్చుకోవడం అంత సులువు కాదు. వారికి చిన్నతనం నుంచే దీనిని ఒక అలవాటుగా మార్చడం వల్ల.. వారి భవిష్యత్తు భధ్రంగా ఉంటుంది.

పిల్లలకు పొదుపు విలువను బోధించడంలో మొదటి అడుగు వారికి అవసరానికీ, కావలి అనుకునేదానికి మధ్య తేడాను గుర్తించడం అలవాటు చేయాలి.. అవసరాలకు ఆహారం, నివాసం, ప్రాథమిక దుస్తులు, ఆరోగ్యం,విద్య వంటి ప్రాథమిక అంశాలు ఉన్నాయని వివరించండి. సినిమా టిక్కెట్‌లు ,మిఠాయిల నుండి డిజైనర్ స్నీకర్‌లు, సైకిల్ లేదా తాజా స్మార్ట్‌ఫోన్ వరకు అన్ని మనకు కావాలి అనిపిస్తాయి కానీ.. అవసరం కిందకు రావు. కాబట్టి.. అవసరాన్ని బట్టి కొనుగోలు చేయడం నేర్పించాలి. ఈ విషయం నోటితో చెప్పడం కంటే.. మీ ఇంట్లోని వస్తువులను చూపించి.. వాటితో వారికి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి.





2. వారి స్వంత డబ్బును సంపాదించనివ్వండి

చిన్న పిల్లలు వాళ్లు డబ్బులు ఎలా సంపాదిస్తారు అని మీరు అనుకోవచ్చు. దాని కోసం మీరు ఇంట్లోనే వారికి కొన్ని టాస్క్ లు ఇవ్వాలి. అలా వారు పనిని పూర్తి చేసినప్పుడు వాళ్లకు కొంత మొత్తం ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాలి. అప్పుడు వారికి వారు సంపాదించిన డబ్బు విలువ తెలుస్తుంది. కష్టపడుకుండా డబ్బు రాదు అనే విషయం అర్థమౌతుంది.

మీ పిల్లలు పొదుపుగా మారాలని మీరు కోరుకుంటే, డబ్బు సంపాదించడానికి, ఆదా చేయడానికి వారిని అనుమతించడం ద్వారా దానిని ఎలా ఉపయోగించాలో నేర్చుకునే అవకాశం వారికి లభిస్తుంది. మీరు పనులకు బదులుగా అలవెన్సులను అందించినప్పుడు, వారు తమ శ్రమ విలువను కూడా నేర్చుకుంటారు.



పొదుపు లక్ష్యాలను సెట్ చేయండి

ఒక పిల్లవాడికి, పొదుపు చేయమని చెప్పడం అవసరం. వారు బయట పని చేసి డబ్బులు సంపాదించినా, మీరు పాకెట్ మనీ ఇచ్చినా.. వాటిని దాచుకోమని చెప్పాలి. ఎక్కువ మొత్తం ఖర్చు చేయకుండా పొదుపు చేసినప్పుడు వారికి మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తామని.. చెప్పాలి. అలా చేయడం వల్ల వారిలో డబ్బు ఆదా చేయాలనే ఆసక్తి పెరుగుతుంది. లేదంటే...ఆదా చేసిన డబ్బుతో ఏం చేస్తారో వారికి చెప్పాలి. వారు దేని కోసం ఆదా చేయాలనుకుంటున్నారో వారికి తెలిస్తే.. పొదుపు మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది.

సేవ్ చేయడానికి ఒక స్థలాన్ని అందించండి

మీ పిల్లలు పొదుపు లక్ష్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకున్నప్పుడు, వారి నగదును నిల్వ చేయడానికి వారికి స్థలం అవసరం. చిన్న పిల్లల కోసం, ఇది పిగ్గీ బ్యాంక్ కావచ్చు, కానీ వారు కొంచెం పెద్దవారైతే, మీరు వారి స్వంత పొదుపు ఖాతాను బ్యాంక్‌లో సెటప్ చేయాలనుకోవచ్చు లేదా పిల్లలకి అనుకూలమైన డెబిట్ కార్డ్‌ని కూడా ఇవ్వచ్చు.



ఖర్చులను ట్రాక్ చేయండి

మెరుగైన పొదుపులో భాగంగా మీ డబ్బు ఎక్కడికి వెళుతుందో తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం . బ్యాంక్ లేదా డెట్ కార్డ్ యాప్‌తో ఖర్చులను ట్రాక్ చేయడం కొంచెం సులభం. వారు చేసే ఖర్చులపై ఎప్పుడూ ఓ కన్ను వేసి ఉంచాలి.



వారి తప్పులను వారే తెలుసుకునేలా చేయడడం..

పిల్లలను వారి స్వంత డబ్బుపై నియంత్రణలో ఉంచడంలో భాగంగా వారి తప్పుల నుండి నేర్చుకునేలా చేయడం. ఖరీదైన పొరపాటు నుండి పిల్లలను దూరంగా ఉంచాలి. దానికోసం చిన్న పొరపాటు చేసినప్పుడు దాని నుంచి వారు పాఠం నేర్చుకునేలా చేయాలి. అప్పుడు వారికి నగదుతో ఏమి చేయకూడదో భవిష్యత్తులో వారికి తెలుస్తుంది.

వారి రుణదాతగా వ్యవహరించండి

పొదుపు ప్రాథమిక సూత్రాలలో ఒకటి మీ శక్తికి మించి జీవించకూడదు. మీ పిల్లలు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నది ఏదైనా కలిగి ఉంటే , దాని కోసం పొదుపు చేయడం పట్ల అసహనానికి గురైతే, మీ పిల్లల రుణదాతగా మారడం అనేది పొదుపు గురించి విలువైన పాఠాన్ని నేర్పడంలో సహాయపడుతుంది. అంటే.. వారికి డబ్బు అప్పుగా ఇచ్చి.. తర్వాత ఆ మొత్తాన్ని వారి నుంచి తిరిగి తీసుకునేలా ఉండాలి..

మీరు ఆదర్శంగా ఉండాలి..

ఇక పిల్లలు డబ్బు ఎలా ఆదా చేయాలో.. ఎలా ఖర్చు చేయాలో నేర్పించడం ఎంత ముఖ్యమో.. పెద్దలు కూడా దానిని ఆచరించాలి. అంటే.. మీరు మీ పొదుపు పాఠాలు పాటిస్తే.. పిల్లలు కూడా దానిని చూసి నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి.. ముందుగా మనమే పిల్లలకు ఆదర్శంగా ఉండాలి.