తండ్రి కావాలని అనుకుంటున్నారా..? ఈ డైట్ ఫాలో అవ్వండి..!

మీరు తండ్రి కావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లయితే మీ ఆహారం విషయంలో మీరు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే కొన్ని ఆహారాలు మీరు త్వరగా తండ్రి కావడానికి సహాయపడతాయి..

If you want to become a father soon

కొంతమంది స్త్రీలు గర్భం దాల్చడం కష్టంగా భావిస్తారు.వారి శరీరంలో ఏదైనా సమస్య ఉందని వారు తల్లులు కాలేకపోతున్నారని వారు భావిస్తారు. గర్భం దాల్చడానికి తల్లి ఆరోగ్యం చాలా ముఖ్యమని, గర్భం దాల్చడానికి స్త్రీలు తమ ఆరోగ్యం, ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలని ఒక సాధారణ నమ్మకం, కానీ ఇది పూర్తిగా నిజం కాదు.



గర్భం దాల్చడానికి స్త్రీ ఆహారం ఎంత ముఖ్యమో పురుషుడి ఆహారం కూడా అంతే ముఖ్యం. శిశువు ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉంది అనేది తండ్రి ఆరోగ్యం , ఆహారంపై చాలా వరకు ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు , మీ భాగస్వామి గర్భం దాల్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లయితే, మీ ఆహారపు అలవాట్లు ఎలా ఉండాలో తెలుసుకుందాం.

పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారం

పురుషుల ఆహారం సమతుల్యంగా ఉండాలి. స్త్రీల మాదిరిగానే పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉండాలి. ప్రతిరోజూ మీ ఆహారంలో ప్రతి ఆహార సమూహం నుండి వివిధ రకాల ఆహారాలను చేర్చండి. ఇది త్వరలో తండ్రి కావడానికి సహాయపడుతుంది.



vegetables

స్త్రీల మాదిరిగానే పురుషులు కూడా తమ ఆహారంలో బాదం, ఖర్జూరం, అరటిపండ్లు, యాపిల్స్, పుచ్చకాయలు, నారింజ, గుడ్లు, చేపలు, చికెన్, బ్రోకలీ, ఓట్స్, బంగాళదుంపలు, టమోటాలు వంటి ఆకుకూరలు తినాలని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది.

పండ్లు , కూరగాయలు

మీరు మీ ఆహారంలో ఐదు రకాల కూరగాయలు, పండ్లను కలిగి ఉండాలి. ఇది తాజా పండ్లు , కూరగాయలతో పాటు, తాజా పండ్లు, డ్రై ఫ్రూట్స్ ని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి.

vegetables