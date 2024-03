ఇతరులతో మర్యాదగా ఉండటం పిల్లలకు ఎలా నేర్పించాలి..?

వాళ్లు పెరిగేకొద్దీ ఆ అలవాటు చాలా సమస్యలు తెచ్చిపెడుతుంది. కాబట్టి.. చిన్నతనం నుంచే ఈ విషయాలు నేర్పించాల్సిందే. మరి అదెలా నేర్పించాలో చూద్దాం..

ఈ రోజుల్లో పిల్లలపై సినిమాలు, టీవీ షోల ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందనే చెప్పాలి. దాని కారణంగా మన ఎదురుగా ఉన్నవాళ్లు పెద్ద, చిన్నా అని తేడా లేకుండా ఏ మాట పడితే ఆ మాట అనేస్తూ ఉంటారు. పిల్లలకు ఈ విషయంలో చాలా మంది పేరెంట్స్ వద్దు, అలా అనకూడదు అని కూడా చెప్పరు. పైగా వాళ్లు ఏదో గొప్ప పని చేసినట్లు మెచ్చుకుంటూ ఉంటారు. నవ్వేస్తూ ఉంటారు.



అలా వారు నవ్వడం వల్ల.. తాము చేస్తున్నది తప్పు అని కూడా పిల్లలు తెలుసుకోరు. మన పిల్లలు మనకు ముద్దుగానే ఉంటుంది. కానీ... వాళ్లు పెరిగేకొద్దీ ఆ అలవాటు చాలా సమస్యలు తెచ్చిపెడుతుంది. కాబట్టి.. చిన్నతనం నుంచే ఈ విషయాలు నేర్పించాల్సిందే. మరి అదెలా నేర్పించాలో చూద్దాం..



తమ పిల్లలు సంస్కారవంతులు, సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలన్నది తల్లిదండ్రులందరి కల. ఈ కారణంగా తల్లిదండ్రులు ఎల్లప్పుడూ తమ పిల్లలకు మంచి పెంపకాన్ని కోరుకుంటారు. అదేవిధంగా, పిల్లలలో మృదుస్వభావాన్ని , మర్యాదను పెంపొందించడానికి ఇక్కడ కొన్ని చిట్కాలు ఉన్నాయి.





మీరు ఆదర్శంగా తీసుకుని.. పిల్లల్లో సానుకూల మార్పు తీసుకురావాలి. అంటే ముందుగా తల్లిదండ్రులకు మంచి స్వభావం ఉండాలి. పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రులను చూసి చాలా నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి, మీరు మంచి ప్రవర్తనకు ఉదాహరణగా ఉండాలి. ఇది బిడ్డ బాగా ఎదగడానికి సహాయపడుతుంది.



ప్లీజ్, థ్యాంక్స్ ... పెరుగుతున్న పిల్లలకు ఈ రెండు పదాలను ఉపయోగించడం నేర్పండి. ప్లీజ్, థ్యాంక్స్. ఇది పిల్లలకు గౌరవం , కృతజ్ఞతా భావాన్ని పెంపొందించడానికి సహాయపడుతుంది. కాబట్టి, ఇంట్లో కూడా ఈ పదాలను తరచుగా వాడండి.





వినే నైపుణ్యాలు... పిల్లలు తమ భావాలను, ఆలోచనలను స్వేచ్ఛగా వ్యక్తం చేసే వాతావరణాన్ని కల్పించండి. పిల్లలు చెప్పేది వినడం అలవాటు చేసుకోండి. ఇది పిల్లలలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. పిల్లలు కూడా ఈ నైపుణ్యాన్ని నేర్చుకోవచ్చు.





అంచనాలు... మంచి స్వభావం , ప్రవర్తనపై స్పష్టమైన అంచనాల గురించి పిల్లలకు చెప్పండి. క్రమంగా సానుకూల మార్పులు చేసుకునేలా వారిని ప్రోత్సహించండి. ఎందుకంటే పిల్లలను బాగు చేయడంలో ఇది చాలా సహాయపడుతుంది.



ప్రశంసించండి.. పిల్లలు బాగా ప్రవర్తించినప్పుడు వారిని గుర్తించి మెచ్చుకోండి. మీ సూచనలను పాటించండి. ఖచ్చితంగా ఇది పిల్లలలో మంచి ప్రవర్తన ,మంచి ప్రవర్తనను ప్రోత్సహిస్తుంది.





సానుభూతి.. పిల్లలకు గ్రీన్ ఫుట్ నేర్పించండి. ఇతరుల బాధలు, భావాలు , దృక్కోణాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రోత్సహించండి. ఎందుకంటే ఇది పిల్లలలో మంచి పాత్రను పెంపొందించడానికి సహాయపడుతుంది.



సామాజిక బంధం.. మీ పిల్లలలో సామాజిక బంధాన్ని ప్రోత్సహించండి. పెద్దలతో పరస్పర చర్యను ప్రోత్సహించండి. ఇది పిల్లల కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుస్తుంది. వారికి గౌరవాన్ని బోధిస్తుంది.





ఓపిక పట్టండి.. పిల్లల్లో క్రమశిక్షణ, మృదుభాషణం, మర్యాదపూర్వకంగా నడవడిక అలవడాలంటే చాలా సమయం పడుతుంది. కాబట్టి, మీరు ఈ విషయంలో తొందరపడకూడదు. ఇది నిరంతర ప్రక్రియ. దానికి ఓపిక కూడా అవసరం. మనం తరచూ వాళ్లకు చెప్పడం వల్ల పిల్లలు మంచి ప్రవర్తనను అలవాటు చేసుకుంటారు.