ఎంత ప్రయత్నించినా గర్భం రావడం లేదా..? సమస్య అక్కడే ఉండొచ్చు..!

ఈ మధ్యకాలంలో గర్భం దాల్చడంలో చాలా మంది మహిళలు సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు లేకున్నా సహజంగా గర్భం దాల్చడం లేదు. దీంతో.. తప్పక సంతానోత్పత్తి కేంద్రాలకు తరలివెళ్లాల్సి వస్తోంది.



ప్రపంచంలో లక్షలాది మంది సంతానలేమి సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) ప్రకారం, ప్రపంచంలోని వయోజన జనాభాలో దాదాపు 17.5% లేదా ప్రతి 6 మందిలో ఒకరికి వంధ్యత్వ సమస్యలు ఉన్నాయి. సంతానోత్పత్తిని నిర్వహించడానికి ,గర్భధారణలో ఎటువంటి సమస్యలను నివారించడానికి, మహిళలు తమ గర్భాశయాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. సంతానోత్పత్తిని ప్రభావితం చేసే ఒక సమస్య శత్రు గర్భాశయం, దీనిని చాలా మంది పట్టించుుకోరు ఇది మహిళల సంతానోత్పత్తి, పునరుత్పత్తి ఆరోగ్యాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఇది వంధ్యత్వానికి ప్రధాన కారణాలలో ఒకటి.

శత్రు గర్భాశయం అనేది గర్భాశయంలో ప్రతికూల పరిస్థితి. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఈ పరిస్థితిలో, గర్భం కోసం అనుకూలమైన పరిస్థితులు గర్భాశయంలో ఉండవు . శత్రుత్వం అంటే గర్భం లేదా గర్భధారణకు అననుకూల వాతావరణం. ఈ స్థితిలో, గర్భాశయం లైనింగ్ స్పెర్మ్ రవాణా లేదా గర్భాశయ గోడలో పిండం అమరికను అనుమతించదు. గర్భాశయంలో పిండాన్ని అమర్చడం కష్టం అవుతుంది. ఈ పరిస్థితిలో, స్త్రీ గర్భం దాల్చినప్పటికీ, ఆమెకు గర్భధారణ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొన్నిసార్లు గర్భస్రావం అయ్యే అవకాశం కూడా పెరుగుతుంది.





దీనికి చికిత్స ఏంటి..?

యాంటీబయాటిక్స్ : యోని లేదా గర్భాశయ ఇన్ఫెక్షన్లకు యాంటీ ఫంగల్స్ లేదా యాంటీబయాటిక్స్ చికిత్స ఇస్తారు. హార్మోనల్ థెరపీ: ఋతుచక్రాన్ని క్రమబద్ధీకరించడానికి, అండోత్సర్గాన్ని పెంచడానికి , గర్భంలో ఆరోగ్యకరమైన లైనింగ్‌ను సృష్టించడానికి హార్మోన్ల థెరపీని ఇవ్వవచ్చు. ఇది పిండాన్ని స్థాపించడంలో సహాయపడుతుంది.

సహాయక పునరుత్పత్తి సాంకేతికత: ఒక జంట సహజంగా గర్భం దాల్చడం కష్టంగా అనిపిస్తే, ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ (IVF), ఇంట్రాటూరైన్ ఇన్సెమినేషన్ (IUI) వంటి పద్ధతుల సహాయం తీసుకోవచ్చు. ఇది గర్భాశయానికి సంబంధించిన సమస్యలను నివారించడానికి సహాయపడుతుంది





శత్రు గర్భాశయం కారణాలు ఏమిటి?

హార్మోన్ల అసమతుల్యత: శత్రు గర్భాశయానికి ప్రధాన కారణం హార్మోన్ల అసమతుల్యత. తక్కువ ఈస్ట్రోజెన్ గర్భాశయంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. గర్భాశయ శ్లేష్మం తక్కువ pH: 7.0 నుండి 8.5 pH స్థాయి ఉన్న ఆల్కలీన్ వాతావరణం సాధారణంగా స్పెర్మ్‌కు అనుకూలంగా ఉంటుంది. బాక్టీరియల్ వాగినోసిస్ వంటి ఇన్ఫెక్షన్లు గర్భాశయ శ్లేష్మం యొక్క ఆమ్లతను పెంచుతాయి. శత్రు గర్భాశయానికి దారితీస్తాయి.



గర్భాశయ వాపు: శత్రు గర్భాశయానికి మరొక కారణం గర్భాశయంలో తాపజనక కణాల ఉనికి, ఇది శ్లేష్మాన్ని చిక్కగా చేస్తుంది. అవి శ్లేష్మం చుట్టూ ఉండే ప్రతిరోధకాలను ఉత్పత్తి చేయగలవు. స్పెర్మ్‌పై దాడి చేస్తాయి, గర్భధారణను నివారిస్తాయి. రోగనిరోధక కారణాలు: రోగనిరోధక వ్యవస్థ అనుకోకుండా స్పెర్మ్ లేదా పిండం (వోంబ్) పై దాడి చేస్తుంది, ఇది పిండం అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటుంది.

సంతానోత్పత్తిపై ప్రభావాలు

అననుకూలమైన గర్భాశయం అనేక విధాలుగా సంతానోత్పత్తిని ప్రభావితం చేస్తుంది. వీటితొ పాటు:

గర్భం ధరించడంలో ఇబ్బంది: శత్రు గర్భాశయం కారణంగా, స్పెర్మ్ ద్వారా అండం ఫలదీకరణం కష్టంగా మారుతుంది. పిండం అభివృద్ధి చెందినప్పటికీ, అది గర్భంలో ఉండదు.

గర్భస్రావం అధిక ప్రమాదం: గర్భం దాల్చిన తర్వాత గర్భస్రావం, హార్మోన్ల అసమతుల్యత , పిండం అసమతుల్యత కారణంగా విరోధి గర్భాశయ సమస్యతో బాధపడుతున్న స్త్రీలు గర్భస్రావం (అబార్షన్) కలిగి ఉంటారు. అబార్షన్స్ చాలా ఎక్కువగా జరిగి, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసే ప్రమాదం ఉంది.