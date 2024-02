కోపంగా, మొండిగా ఉండే పిల్లలని కంట్రోల్ చేయడమెలా..?

కోపం రావడానికి చిన్న, పెద్ద అనే తేడా ఏమీ లేదు. చిన్న పిల్లల్లోనూ విపరీతంగా కోపం వస్తుంది. ఎంతలా అంటే.. వారిని మొండిగా మార్చేంతలా..

How to handle angry children correctly- Here are the tips

ప్రేమ, ఆనందం అనేవి ఫీలింగ్స్. ఇతరులపై మనం చూపించే ఫీల్సింగ్ అవి. వీటిలానే కోపం అనేది కూడా ఒక ఫీలింగ్. అందరికీ ఏదో ఒక సమయంలో ఏదో ఒకసారి కోపం రావడం సహజం. కోపం రావడానికి చిన్న, పెద్ద అనే తేడా ఏమీ లేదు. చిన్న పిల్లల్లోనూ విపరీతంగా కోపం వస్తుంది. ఎంతలా అంటే.. వారిని మొండిగా మార్చేంతలా.. తమ కోపం తప్పు అని పెద్దలు కొంత కాలం తర్వాత గ్రహిస్తారు. కానీ పిల్లలు దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చాలా మంది పిల్లలు తమ కోపాన్ని అదుపు చేసుకోలేరు.

పిల్లలు కోపంగా ఉండే భావాలు, దూకుడు ప్రవర్తన మధ్య తేడాను అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పిల్లల కోపాన్ని అదుపు చేయాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులదే. కాబట్టి, పిల్లల కోపాన్ని ఎలా నియంత్రించాలో ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవచ్చు.

ఇలా చేయకండి: ప్రతి తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల కోరికలన్నింటినీ నెరవేర్చాలని కోరుకుంటారు. అయితే అలా చేయడంలో తప్పేమీ లేదు. పిల్లల డిమాండ్లన్నింటినీ నెరవేర్చడం ద్వారా, మీరు వారిని మొండిగా ,చిరాకుగా మారుస్తారు.



పిల్లల డిమాండ్లన్నింటికీ తలొగ్గి, కొన్ని విన్యాసాలు చేసి తమ డిమాండ్లన్నీ తీర్చుకోవచ్చని వారు భావిస్తున్నారు. అటువంటి పరిస్థితిలో, వారు ఎల్లప్పుడూ ఇలా ప్రవర్తించడం ప్రారంభిస్తారు.

కోపం వచ్చినప్పుడు కోపం తెచ్చుకోకండి: పిల్లలు కోపంగా ఉన్నప్పుడు, కోపంగా స్పందించకుండా ఉండండి. పిల్లల కోపాన్ని తగ్గించడానికి ఉత్తమ మార్గం వారితో కోపం తెచ్చుకునే బదులు వారితో సున్నితంగా వ్యవహరించడం. మీరు ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నారో ప్రశాంతంగా , సున్నితంగా పిల్లలకు నేర్పడం చాలా ముఖ్యం. మీరు వారితో కోపంగా ఉంటే, వారు తమ కోపాన్ని నియంత్రించడం నేర్చుకోరు, బదులుగా వారి దూకుడు స్థాయి పెరుగుతుంది.





బాధగా ఉన్నప్పుడు వదిలివేయవద్దు: మీ బిడ్డను కౌగిలించుకొని, వారు బాధపడినప్పుడు లేదా మొండిగా ఉన్నప్పుడు వారిని శాంతింపజేయడానికి వీపుపై తట్టండి. కానీ పిల్లవాడు పెరిగాడు. మీరు అతని కోపాన్ని నియంత్రించాలనుకుంటే, వారితో సమయం గడపండి, మాట్లాడండి. ప్రశాంతంగా ఉండటానికి వారికి అవకాశం ఇవ్వండి.