Yearender 2023: Google లోని టాప్-10 స్టార్స్ వీరే..

Google Year in Search 2023: భారత్ లో గూగుల్ లో ఎక్కువమంది బాలీవుడ్ సెలెబ్రిటీలు, క్రికెటర్లు, యూట్యూబర్ల గురించి వెతుకుతున్నారు. ఇక 2023లో ఎక్కువ మంది సెర్చ్ చేసిన వ్య‌క్తుల జాబితాలో టాప్ లో సినీ స్టార్ తో పాటు ఎక్కువ‌గా క్రికెట్ ప్లేయ‌ర్లు ఉన్నారు.



Kiara Advani, Shubman Gill

Most searched people on Google in India in 2023: ఇండియాలో గూగుల్లో అత్యధికంగా సెర్చ్ చేసిన వ్యక్తులు 2023 జాబితాను గూగుల్ ప్ర‌క‌టించింది. ఈ ఏడాది అతిపెద్ద ఆన్లైన్ బజ్! పొలిటికల్ ఐకాన్స్, స్పోర్ట్స్ నుంచి ఎంటర్టైనర్ల వరకు 2023 సంవత్సరానికి ఇండియాలో గూగుల్లో అత్యధికంగా సెర్చ్ చేసిన టాప్ 10 వ్యక్తులలో కియారా అద్వానీ టాప్ లో ఉన్నారు.

భారత్ లో గూగుల్ ఇయర్ ఇన్ సెర్చ్ 2023లో టాప్ వ్య‌క్తులు వీరే..