మహిళలపై గుడ్ ఫిగర్ కామెంట్ లైంగిక వేధింపే: కోర్టు

గుడ్ ఫిగర్ అంటూ మహిళ ఉద్యోగిపై వ్యాఖ్యలు చేయడం కూడ లైంగిక వేధింపుల పరిధిలోకి వస్తుందని ముంబై కోర్టు వ్యాఖ్యలు చేసింది.

Cartoon punch on Saying Good Figure Is Sexual Harassment lns