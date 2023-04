బీహార్ రైల్వేస్టేషన్లో మరోసారి పోర్న్ కలకలం.. ఈసారి అశ్లీల మెసేజ్.. పది నిమిషాలపాటు ప్రసారం..

బీహార్ లోని భాగల్పూర్ రైల్వే స్టేషన్ లో పోర్న్ మెసేజ్ కలకలం రేపింది. రాత్రి 10.30గంటలకు టీవీ స్క్రీన్ లపై ప్రత్యక్షమైన ఈ మెసేజ్ అందర్నీ షాక్ కు గురిచేసింది.

బీహార్ : బీహార్ రాష్ట్రంలోని ఓ రైల్వేస్టేషన్లో మరోసారి నీలి చిత్రాలు కలకలం రేపాయి. ఈసారి అసభ్య సందేశం ప్రత్యక్షమైంది. సోమవారం రాత్రి భాగల్పూర్ పట్టణ రైల్వే స్టేషన్లోని టీవీ తెరల మీద ఈ అసభ్య మెసేజ్ చూసి ప్రయాణికులు షాక్ అయ్యారు. ఈ సమాచారం ఐదు నుంచి పది నిమిషాల పాటు ప్రసారమయింది. దీన్ని కొంతమంది తమ సెల్ ఫోన్లలో బంధించారు. మరి కొందరు రైల్వే అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

ప్రయాణికుల ఫిర్యాదుతో మేల్కొన్న రైల్వే అధికారులు వెంటనే ఆ ప్రసారాలను నిలిపివేశారు. మార్చి నెలలో కూడా బీహార్ రాజధాని పాట్నా రైల్వే స్టేషన్లో ఇలాంటి ఉదంతమే దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది. ఆ రైల్వేస్టేషన్లోని టీవీ తెరల మీద మూడు నిమిషాల పాటు ఏకంగా పోర్న్ వీడియో ప్రసారమైంది. ఈ ఉదంతం ఇంకా సద్దుమణగక ముందే బాగల్పూర్లో మరో అపశృతి చోటు చేసుకోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

దీనికి సంబంధించిన వివరాలను సేకరించినట్టు సబ్ డివిజనల్ అధికారి ధనుంజయ్ కుమార్.. డీఎస్పీ అజయ్ కుమార్ చౌదరి తెలిపారు. ఈ ఘటన మీద.. టీవీ ప్రసారాలు పై దర్యాప్తు చేస్తామని.. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.

ఇదిలా ఉండగా, మార్చ్ 19వ తేదీన పాట్నాజంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్ లో ఉదయం 9:30 గంటల ప్రాంతంలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ రావాల్సిన టీవీ స్క్రీన్ లో పోర్న్ క్లిప్ ప్లే అయింది. ప్లాట్ ఫామ్ పై రైళ్ల కోసం వేచి చూస్తున్న ప్రయాణికులు అది చూసి దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. వెంటనే ఆర్పిఎఫ్ కు ఫిర్యాదు చేశారు. వెంటనే టీవీ స్క్రీన్ లలో యాడ్ చేసే కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్న దత్త కమ్యూనికేషన్ ను ఆర్పీఎఫ్ కాంటాక్ట్ చేసింది.

