వెంకటేష్, వరుణ్ తేజ్ హీరోలుగా బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ డైరెక్ట‌ర్ అనిల్ రావిపూడి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో భారీ అంచ‌నాల‌తో వ‌చ్చిన ఫన్- ఫిల్డ్ ఎంటర్టైనర్ `ఎఫ్‌3` . ఈ వేస‌వికి మూడు రెట్ల వినోదాన్ని అందిస్తామని హామీ ఇచ్చిన ఈ చిత్రం ఈ రోజు థియోటర్స్ లో దిగింది.

F3 Movie Review

విశ్లేషణ

చార్లి చాప్లిన్ ఓ చోట చెప్తారు ...., “Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot.” సరైన కామెడీ రోజూ వారి నిత్య జీవితంలోని ఎమోషన్ ని డ్రామా నుంచి దూరం నుంచి చూపిస్తూ , నవ్విస్తుంది. ఈ సూత్రమే ఎఫ్ 2 హై సక్సెస్ కు కారణమైంది. అనీల్ రావిపూడి కామెడీ టోన్...టానిక్ లా పనిచేసింది. అయితే ఆ సినిమాలో అంతర్లీనంగా ఓ కథని చెప్పే ప్రయత్నం చేసారు. అయితే ఎఫ్ 3 దగ్గరకు వచ్చేసరికి ...కథను ప్రక్కన పెట్టి ఓ చిన్న స్టోరీ లైన్ కు కామెడీ సీక్వెన్స్ లు కూర్చుకుంటూ వెళ్లారు. వాటిలో అన్ని క్రాక్స్ పేలలేదు. అయితే డైరక్టర్ కూడా అది అంచనా వేసేరామో...'అతడు' సినిమాలో బ్రహ్మాజీ డైలాగులా....ఒక జోక్ పేలకపోతే మరొకటి...అది కాకపోతే మరొకటి ...ఇలా ఎక్కడో చోట ఆడియన్స్ దొరక్కపోతాడా అని వలేసి కూర్చున్నాడు. కొన్ని సార్లు మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా ఆ జోక్స్ కు నవ్వాల్సిందే. అదిరిపోయేవి జోక్స్ కొన్ని...అరిగిపోయిన జోక్స్ కొన్ని..ఎవరి స్దాయికి తగ్గట్లు వాళ్లకు నవ్వొచ్చేలా సెట్ చేసి పెట్టారు. అయితే జోక్స్ తోనే ఎంతసేపు కాలక్షేపం చేస్తాం. అనుకుంటే చిన్న మెసేజ్ చివర్లో ఇచ్చి ముగించేసారు.