RGV Konda: రామ్ గోపాల్ వర్మ 'కొండా' రివ్యూ

కొండా మురళి, కొండా సురేఖ దంపతుల జీవిత కథ ఆధారంగా రూపొందిన సినిమా 'కొండా'. రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకుడు. కొండా మురళి పాత్రలో త్రిగుణ్‌, సురేఖ పాత్రలో ఇర్రా మోర్ నటించారు. శ్రేష్ఠ పటేల్ మూవీస్ సమర్పణలో ఆపిల్ ట్రీ, ఆర్జీవీ ప్రొడక్షన్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి.

Konda movie

Konda movie

konda

konda

ఎలా ఉంది

Mark Twain ఓ చోట ఇలా అంటారు.. “Truth is stranger than fiction, but it is because Fiction is obliged to stick to possibilities; Truth isn’t.”. బయోపిక్ లో ఎంత వాస్తవం ఉన్నది అనేదాన్ని బట్టే... దాని గౌరవం, ప్రశంసలు దక్కుతాయి. అయితే ఒక్కోసారి డ్రామా ఆ నిజాలని కప్పేస్తుంది. అలాంటి ప్రయత్నమే వర్మ తన సినిమాల్లో చేస్తూంటారు. అందుకే ఇలాంటి బయోపిక్ కథల్లో పెద్దగా విశ్లేషించటానికి ఉండదు. ఎందుకంటే ఓ గొప్ప బయోగ్రఫీకు హిస్టారికల్ ఏక్యురసీ అవసరం. అలాగే unbiased biopic చెప్పగలగాలి. పూర్తి ఆబ్జెక్టివ్ గా విషయాన్ని చెప్పగలగటం అనేది చాలా కష్టమైన పనే. అది వర్మ కు స్పష్టంగా తెలుసు. కాబట్టి అందరికీ తెలుసున్న కొన్ని సంఘటలనే గ్లోరిఫై చేస్తూ సినిమాని రక్తి కట్టించటానికి ఆయన ప్రయత్నం చేసారు. అయితే అవేమీ తెరపై వర్కవుట్ కాలేదు. చాలా సార్లు తేలిపోయాయి. కాకపోతే వర్మ తనదైన లాజిక్ సీన్స్ తో, కన్విక్షన్ తో కొన్ని సార్లు ఒప్పిస్తాడు. పెత్తందార్ల పెత్తనం భరించలేక కొంతమంది బడుగు వర్గాలు తిరగబడి మొత్తం వ్యవస్థతోనే పోరుడుతున్న పరిస్దితులను మాత్రం సరిగ్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేకపోయారు. అలాగే విపరీత పరిస్థితుల నుంచి విపరీత వ్యక్తులు ఉద్భతివస్తారని నోటితో చెప్తారు కానీ తెరపై అంతలా కనపడదు. రక్తపాతం, హింసతో పాటు కొండా మురళి, సురేఖ మధ్య ప్రేమకథ మాత్రం బాగా చూపించారు. అంతకు మించి చెప్పుకోవటానికి ఏమీ లేదు.