RGV: వర్మ‘అమ్మాయి..డ్రాగన్ గర్ల్’రివ్యూ

రాంగోపాల్ వర్మకు కూడా బ్రూస్లీ అంటే ఎనలేని అభిమానం. తన సినిమాలలోని ఫైట్స్ ఆయనను స్ఫూర్తిగా చేసుకుని చేసినవే అని వర్మ చెబుతుంటారు. ఇదిలావుండగా…ఎంటర్ ది గర్ల్ డ్రాగన్ పేరుతో తన దర్శకత్వంలో ఆర్జీవీ ఇప్పుడు ఓ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు. పూర్తిగా మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న మొదటి ఇండియన్ చిత్రంగా దీనిని పరిగణిస్తున్నారు.

Ladki-Enter The Girl Dragon

tu nahi video song ladki movie rgv ram gopal varma Pooja Bhalekar



గత రోజుల్లో వర్మ సినిమాల్లో ఖచ్చితంగా డ్రామా, ఎమోషన్ ఉండేలా చూసుకునేవారు. దాంతో మిగతావన్ని ఎలా ఉన్నా..వాటితో కొట్టుకుపోయేవి. ఈ సినిమాలో అందుకు స్కోప్ లేదు. కొంతసేపు ఫైట్స్ తర్వాత ఏదో కారణం వెతుక్కుని మరో ఫైట్స్ వచ్చేస్తూంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎలా ఎడిటింగ్ చేయించారా అని. ఈ సినిమా ప్రారంభం వర్మ బ్రూస్ లీ కోట్ “No limit should be your limit” తో మొదలెడతారు. అలాగే ఆయన క్రియేటివిటికి హద్దూ, అదుపూ లేదు అనిపిస్తుంది. దానికి తోడు రంగీలా సినిమాలో ఊర్మిళ చేత బీచ్ లో డాన్స్ స్టెప్స్ వేయించినట్లు ఇక్కడ బీచ్ లో మార్షిల్ ఆర్ట్స్ మూమెంట్స్. ఆయన్నే ఆయన అనుకరించుకునే ప్రయత్నం. వందనాలు వర్మా.