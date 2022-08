Karthikeya-2: నిఖిల్ ‘కార్తికేయ 2’రివ్యూ

'ఐదు సహస్త్రాల ముందే పలికిన ప్రమాదం... ప్రమాదం లిఖితం, పరిష్కారం లిఖితం' అంటూ నిఖిల్ విభిన్నమైన ప్రోమోలుతో ,పబ్లిసిటీ క్యాంపైన్ తో ఈ రోజు మన ముందుకు వచ్చాడు. తను హీరోగా చేసిన ‘కార్తికేయ’ సీక్వెల్ అని వచ్చిన ఈ చిత్రం శ్రీకృష్ణుడు, ద్వారకా నగరం, రహస్యం అంటూ ఆసక్తి రేపింది. ఇంతకీ ఆ రహస్యం ఏమిటి...చిత్రం కథేంటి...ఈ సినిమాతో నిఖిల్ హిట్ కొట్టాడా వంటి విషయాలు రివ్యూలో చూద్దాం.

ఎనాలసిస్ .....

అద్భుత వైద్య రహస్యాలను పొందుపరిచి ఒక సీక్రెట్ ప్లేస్ లో భద్రపరిచిన శ్రీకృష్ణుడి కంకణం చేజిక్కించుకోవాలని కొందరు దుర్మాగులు ప్రయత్నిస్తుంటే.. తన ప్రమేయం లేకుండా హీరో ఆ ట్రాక్ లోకి వచ్చి ఆ కంకణాన్ని సాధించి లోక కళ్యాణానికి ఉపయోగించడం.. ఈ క్రమంలో అతడికి ఎదురైన అనుభవాల నేపథ్యంలో కథ నడుస్తుంది.

సాహిత్యంలో గత కొంతకాలంగా హిస్టరీ, పురాణాల పాత్రలు బేస్ చేసుకుని కథలు, నవలలు వస్తున్నాయి. ఆ పాత్రలను మూల కథగా తీసుకుని ఇప్పటికాలానికి తీసుకొచ్చి థ్రిల్లర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఇంగ్లీష్ లో డావిన్సీ కోడ్ వంటివి ఈ తరహా నవలలే. అవి అన్ని చోట్లా బాగా క్లిక్ అవుతున్నాయి. మన దేశంలోనూ అశ్విన్ సంఘీ వంటి రచయితలు అలాంటి పాత్రలను,నవలలు సృష్టిస్తున్నారు. అలాంటి వాటిల్లో The Krishna Key ఒకటి. కృష్ణుడు అక్షయపాత్ర చుట్టూ తిరిగే కథ అది. అలాంటిదే ఈ సినిమా కూడాను. అయితే ఆ కథ వేరు..ఇది వేరు. ఈ సినిమా.. కృష్ణుడి కంకణం చుట్టూ ఈ కథ జరుగుతుంది. ఈ కథలో సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ కలుపుతూ, థ్రిల్లర్ నేరేషన్ లో Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981) ని గుర్తు చేస్తూ ఈ సినిమా ముందుకు వెళ్తుంది.