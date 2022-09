NeneVasthunna:ధనుష్ 'నేనే వస్తున్నా' రివ్యూ

గీతా ఆర్ట్స్ సంస్థ ద్వారా తెలుగులో ధనుష్ తాజా చిత్రం 'నేనే వస్తున్నా' విడుదలైంది. ఇది తమిళ్ సినిమా Naane Varuven ని తెలుగుకి డబ్బింగ్ . ఈ సినిమా ఎలా ఉంది?

ఎలా ఉందంటే...

ఇదో థ్రిల్లర్ జానర్ లో నడిచే స్క్రిప్టు. థ్రిల్లర్స్ ఎక్కువగా డార్క్ మూడ్ లో , హై స్టేక్స్ తో సస్పెన్స్ తో కూడిన ప్లాట్ డ్రైవన్ కథలుగా రూపొందుతాయి. ముఖ్యంగా ఊహించని ట్విస్ట్ లు ఇలాంటి కథలకు ప్రాణం. అడుగడక్కీ టెన్షన్ ఎలివేట్ చేయగలగాలి. చూసేవారిని ఎంగేజింగ్ గా ఉంచటం పాటు ఎక్సైట్మెంట్ కు గురి చేయాలి. సస్పెన్స్ ఇంట్రట్స్ తగ్గినా, సీన్స్ లో ఇంటెన్స్ తగ్గినా జనం అబ్బే ఏం లేదు అనేస్తారు. ఇక ఈ సినిమా ఫస్టాఫ్ లో దాదాపు ఈ లక్షణాలన్నీ కనిపిస్తాయి. అంతేకాదు హారర్ ని కూడా మిక్స్ చేసి అదిరిపోయే ఇంటర్వెల్ ఇచ్చారు. కానీ సెకండాఫ్ ని నడపటంలో తడబడిపోయారు. అయితే సినిమా ఎంగేజ్ చేయగలిగింది చాలా వరకూ. అందుకు కారణం నెగిటివ్ షేడ్స్ తో ఉన్నఖదీర్ క్యారక్టర్ ని ఎమోషన్స్ నేపధ్యం, నిలువల్లా క్రూరత్వంలా డిజైన్ చేసారు. ఓ సైకోలా ఆ పాత్ర ప్రవరిస్తూండటంతో తర్వాత ఏం జరుగుతుందని ఎదురుచూస్తాము. ఆ క్యారక్టర్ కు ఉండే ఇంటర్నెల్ లాజిక్ మనను పూర్తి గా సాటిస్పై చేయకపోవటం కాస్తంత ఇబ్బందే. The Silence of the Lambs స్దాయి నటన ధనుష్ చూపించాడు. కానీ స్క్రిప్టు ఆ స్దాయిలో లేదు. క్యారక్టర్ డవలప్మెంట్ చేయకుండా, ట్విస్ట్ లకు ప్రయారిటీ ఇచ్చారు.