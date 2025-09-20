Fever: మెడిసిన్ వేసుకున్నా జ్వరం తగ్గడం లేదా..? వెంటనే చేయాల్సింది ఇదే..!
Fever: మీకు జ్వరం వచ్చినప్పుడు, ప్రతి ఒక్కరూ డోలో లేదా పారాసెటమాల్ మాత్రలు తీసుకుంటారు. చాలా సందర్భాలలో, ఈ టాబ్లెట్ జ్వరాన్ని తగ్గిస్తుంది. కానీ కొన్నిసార్లు, మీరు ఎంత డోలో తీసుకున్నా, జ్వరం తగ్గదు.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
Fever
వర్షాకాలం వచ్చింది అంటే చాలు.. జ్వరాల సీజన్ మొదలైనట్లే. ఒకరి తర్వాత ఒకరికి వెంట వెంటనే జ్వరాలు వచ్చేస్తున్నాయి. జ్వరం రాగానే.. అందరూ ఫీవర్ తగ్గడానికి ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ... ఈ మధ్య కొన్ని రకాల ఫీవర్స్..,. మెడిసిన్ వేసుకున్నా కూడా తగ్గడం లేదు. రెండు, మూడు రోజులు మెడిసిన్ వాడినా జ్వరం కంట్రోల్ అవ్వడం లేదు అంటే.. కచ్చితంగా జ్వరం రావడానికి గల మూల కారణం తెలుసుకోవాలి.
వైద్యులను సంప్రదించడం....
సరైన మోతాదులో మెడిసిన్ తీసుకున్నప్పటికీ, 48 గంటలు దాటినా.. ఆ జ్వరం తగ్గడం లేదు అంటే... టెంపరేచర్ 102-103 డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ ఉంటే.. వెంటనే మీరు వైద్యులను సంప్రదించాలి. జ్వరంతో పాటు.. తలనొప్పి, ఛాతి నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, వాంతులు, చర్మంపై దద్దుర్లు, కడుపు నొప్పి.. లాంటి లక్షణాలు ఏవి కనిపించినా నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. మరీ ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులు, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, మధుమేహం, బలహీనమైన రోగనిరోధక శక్తి ఉన్నవారు... జ్వరం తేలికగా ఉన్నా కూడా వైద్యలు వద్దకు వెళ్లి.. చికిత్స చేయించుకోవాలి.
వైరల్ ఫీవర్స్...
ఈ సీజన్లో కొన్ని వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఒకే మందు అన్ని సందర్భాల్లోనూ జ్వరాన్ని నియంత్రించలేకపోవచ్చు. కాబట్టి... పరీక్షలు చేయించుకొని.. జ్వరానికి తగిన మందులు తీసుకోవాలి. వాటితో పాటు... డీహైడ్రేషన్, పోషకాహార లోపం విషయంలోనూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రతి జ్వరం వైరల్ కాదు.. డెంగ్యూ, మలేరియా , టైఫాయిడ్ లాంటివి కూడా కావచ్చు. కాబట్టి.. వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
న్యుమోనియా, మూత్ర నాళాల ఇన్ఫెక్షన్లు లేదా టైఫాయిడ్ వంటి వ్యాధులు కూడా పారాసెటమాల్కు స్పందించవు. సమస్యను లక్షణాల నియంత్రణకే పరిమితం చేయకూడదని వైద్యులు సలహా ఇస్తున్నారు. జ్వరానికి గల కారణాన్ని గుర్తించడానికి బ్లడ్ కౌంట్, డెంగ్యూ/జ్వరం పరీక్ష లేదా ఛాతీ ఎక్స్-రే వంటి పరీక్షలు అవసరం కావచ్చు.
చికిత్స....
తగినంత హైడ్రేషన్, విశ్రాంతి , ఉష్ణోగ్రత , ఆక్సిజన్ పర్యవేక్షణ వంటి సహాయక చర్యలు తీసుకోవాలి. బాక్టీరియా కారణం కనుకున్న తర్వాత , వైద్యుడు యాంటీబయాటిక్స్ సూచించవచ్చు. నిరంతర వైరల్ జ్వరాలకు ఇతర యాంటిపైరెటిక్స్ లేదా ఆసుపత్రిలో చేరడం అవసరం కావచ్చు.
ప్రతి రోగి పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంటుంది. ముందస్తు రోగ నిర్ధారణ, తగిన చికిత్స చాలా కీలకం. తేలికపాటి జ్వరాలకు పారాసెటమాల్ పనిచేస్తుంది, కానీ టెంపరేచర్ పెరుగుతూనే ఉంటే, మందులు సరిపోవు. వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం అవసరం.