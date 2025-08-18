చిన్న ముక్కే కదా అని రోజూ పిల్లలకు చాక్లెట్స్ ఇస్తున్నారా..? జరిగేది ఇదే..!
చాక్లెట్ ఎక్కువగా తింటే ఏమౌతుంది?
మీ పిల్లలు ప్రతిరోజూ చాక్లెట్ కావాలని మారాం చేస్తున్నారా? పిల్లలు ఏడ్వకూడదు అని మీరు కూడా వారు అడిగినప్పుడల్లా చాక్లెట్స్ కొని ఇస్తున్నారా? చాక్లెట్ తింటే క్యావిటీస్ వస్తాయి అని అందరికీ తెలుసు. కానీ, అంతకుమించి చాలా సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఎక్కువ చాక్లెట్ తినడం వల్ల పిల్లలకు చాలా ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఇవి తినడం వల్ల అధిక బీపీ, డయాబెటిస్, మూత్ర పిండాల సమస్య, ఉబకాయం, మెదడు సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకే.. పిల్లలకు పొరపాటున కూడా చాక్లెట్స్ ఇవ్వకూడదు.
చాక్లెట్ లో ఉండే అత్యంత ప్రమాదకరమైన పదార్థం ఇదే...
చాక్లెట్ బార్ లో చాలా ఎక్కువ టీ స్పూన్ల చక్కెర ఉంటుంది. దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు వెంటనే పెరిగిపోతాయి. అంతేకాదు.. చాక్లెట్లు పిల్లలను ఆకర్షించేలా ఉండేందుకు కృత్రిమ రంగులు జోడిస్తూ ఉంటారు. ఇవి కూడా పిల్లల ఆరోగ్యానికి అంత మంచివేమీ కాదు. అలెర్జీలు, హైపర్ రియాక్టివిటీకి కారణమవుతాయి. అంతేకాకుండా.. చాక్లెట్స్ లో ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ లు ఉంటాయి. ఇవి గుండె, కాలేయాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. పిల్లల శరీరానికి హాని కలిగించే.. ప్రిజర్వేటివ్ లు కూడా వాటిల్లో కలుపుతారు. అవి కూడా చాలా ప్రమాదం.
చాక్లెట్ తినడం వల్ల పిల్లల్లో వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలు...
దంతక్షయానికి కారణం కావచ్చు - స్వీట్లు తిన్న తర్వాత, నోటిలోని బ్యాక్టీరియా చక్కెరను ఆమ్లంగా మారుస్తుంది, ఇది దంతాల ఎనామిల్ను దెబ్బతీస్తుంది. దంత క్షయానికి దారితీస్తుంది.
బాల్యంలో ఉబకాయం - చాక్లెట్లలో కేలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇతర ముఖ్యమైన పోషకాలు లేకపోవడం వల్ల వేగంగా బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. బాల్యంలోనే ఉబకాయం సమస్య రావచ్చు.
టైప్ 2 డయాబెటిస్ ప్రమాదం - పిల్లలలో డయాబెటిస్ చాలా త్వరగా కనిపిస్తుంది. చాక్లెట్లు, స్వీట్లలోని అదనపు చక్కెర ఇన్సులిన్ నిరోధకతను అభివృద్ధి చేస్తుంది.
జీర్ణ సమస్యలు: చాక్లెట్లలో ఫైబర్ , అధిక కొవ్వు లేకపోవడం జీర్ణక్రియను దెబ్బతీస్తుంది.
రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం - అధిక చక్కెర రోగనిరోధక వ్యవస్థ సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తుంది. తరచుగా ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది.
ఇతర సమస్యలు..
హైపర్ ఆక్టివిటీ.. క్యాండీలు, చాక్లెట్లలో ఉపయోగించే కృత్రిమ రంగులు, ఇతర అనారోగ్యకరమైన పదార్థాలు కొంతమంది పిల్లలలో హైపర్ ఆక్టివిటీకి కారణం అవుతుంది. పిల్లల్లో ఏకాగ్రత కూడా తగ్గుతుంది.
సాధారణంగా, స్వీట్లు తిన్న వెంటనే శక్తి స్థాయిలు పెరుగుతాయి. కానీ అలసట , చిరాకు వంటి సమస్యలు రావచ్చు. దీర్ఘకాలంలో, ఎక్కువ చాక్లెట్, క్యాండీలు తీసుకోవడం వల్ల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు, ఎముకల బలం తగ్గడం, హార్మోన్ల అసమతుల్యత వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ముందు చెప్పినట్లుగా, చాక్లెట్లో సీసం, కాడ్మియం వంటి భారీ లోహాలు అధిక స్థాయిలో ఉంటాయి. ఇది మూత్రపిండాల వ్యాధి వంటి వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది.
కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది
చాక్లెట్లో కెఫిన్ , చక్కెర ఉంటాయి. ఇది రక్తపోటును పెంచుతుంది. పెద్ద మొత్తంలో చాక్లెట్ తినడం వల్ల శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. ఇది ధమనులలో అడ్డంకులు ఏర్పడటానికి కారణమవుతుంది.
నిద్రను ప్రభావితం చేస్తుంది
చాక్లెట్ తినడం వల్ల శరీరంలో కెఫిన్ పరిమాణం పెరుగుతుంది. ఇది నిద్రకు భంగం కలిగిస్తుంది. నిద్ర లేకపోవడం పిల్లల మానసిక అభివృద్ధిని ప్రభావితం చేస్తుంది. పిల్లలు తగినంత నిద్ర రానప్పుడు చిరాకు, ఉదాసీనతకు గురవుతారు. వారి జ్ఞాపకశక్తి, ఏకాగ్రత ప్రభావితమౌతుంది.
పిల్లలతో చాక్లెట్ తినే అలవాటు ఎలా మాన్పించాలి..?
చాక్లెట్ ని చాలా తక్కువగా మాత్రమే ఇవ్వండి. అది కూడా రోజూ ఇవ్వకూడదు.ఎప్పుడో ఒకసారి ఇవ్వండి. బదులుగా, ఇంట్లో పండ్లు, డ్రై ఫ్రూట్స్ , ఇంట్లో తయారుచేసిన డార్క్ చాక్లెట్ వంటి ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్స్ అందించండి. పిల్లలు చాక్లెట్స్ తిన్న తర్వాత నీరు తాగనివ్వకూడదు. చాక్లెట్, లేదా ఏదైనా స్వీట్ తిన్న వెంటనే బ్రష్ చేసుకోవడం అలవాటు చేయండి.