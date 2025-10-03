Bedsheets: బెడ్షీట్ మార్చకుండా ఎక్కువరోజులు వాడుతున్నారా? ఈ రిస్క్ తప్పదు
కొందరు మంచాలపై వేసి బెడ్ షీట్లు (BedSheetss) రోజుల తరబడి వాడుతూనే ఉంటారు. రెండు మూడు వారాలైనా వాటిని మార్చరు. ఇలా బెడ్ షీట్లు ఎప్పటికప్పుడు మార్చకపోవడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
డర్టీ బెడ్ షీట్స్
వర్షాకాలం నడుస్తోంది. తరువాత చలికాలం వచ్చేస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా వ్యాధులను మోసుకొచ్చే కాలాలే. అందుకే ప్రతి అంశంలోనూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ సీజన్లో రాత్రిపూట దుప్పటి ఎక్కువగా వాడతాం. మంచం మీద ఒక దుప్పటి పరుచుకుంటే మరొకటి కప్పుకుంటాం. లేదంటే జలుబు, దగ్గు, జ్వరం లాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. దుప్పట్లు వాడితే సరిపోదు. దాన్ని ఉతికి శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. లేకపోతే ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉంటాయి.
అలెర్జీలు వచ్చే ఛాన్స్
కొంతమందికి కుక్కలు, పిల్లులను పెంపుడు జంతువులుగా పెంచుకుంటారు. అవి ఇళ్లంతా తిరుగుతాయి. అలాగే పడుకునే గదిలోకి వచ్చి మంచాల మీదే దొర్లుతాయి. అలాంటప్పుడు వాటి వెంట్రుకలు దిండు కవర్లు, దుప్పట్లపై ఉంటాయి. మీరు అదే దుప్పట్లపై పడుకున్నప్పుడు అలెర్జీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. చర్మం దురదలు పెట్టడం, చర్మంపై దద్దుర్లు రావడం, తుమ్ములు రావడం వంటివి జరుగుతాయి.
నిద్రపట్టదు
దుప్పట్లను రెండు రోజులు వాడాలంటే మన కంటికి కనిపించని సూక్ష్మజీవులు దానిపై పేరుకుంటాయి. చల్లని వాతావరణంలో బ్యాక్టీరియాలు దుప్పట్లపై జీవించడం మొదలుపెడతాయి. వాటి వల్ల ఆస్తమా, అలెర్జీ లాంటి సమస్యలే కాదు… నిద్రలేమి సమస్య కూడా ఎక్కువవుతుంది. కాబట్టి దుప్పటిని ఎప్పటికప్పుడు ఉతకాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఒత్తిడి పెరిగిపోతుంది
ఇల్లు ఎంత శుభ్రంగా ఉంటే మానసిక ఆరోగ్యం అంత చక్కగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నిద్రపోయే ప్రదేశం చాలా పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. దుప్పటి మురికిగా ఉంటే శారీరక ఆరోగ్యమే కాదు మానసిక ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతింటుంది. దీనివల్ల మీలో ఒత్తిడి పెరిగిపోతుంది. చిరాకుగా అనిపిస్తుంది. నిద్రసరిగా పట్టదు.
ఎన్ని రోజులకు ఉతకాలి?
దుప్పట్ల వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే…దుప్పటిని తప్పనిసరిగా వారానికి ఒకసారి ఉతకాలి. అంతకన్నా ఎక్కువ రోజులు దుప్పటి వాడితే దాగి ఉన్న బ్యాక్టీరియా, క్రిములు శరీరంలో చేరిపోతాయి. దీనివల్ల శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని తగ్గిపోతుంది. త్వరగా ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడతారు.